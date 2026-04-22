ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「まるっと完食おおいた～美味しいもんいっぱい送っちゃんけん～」は、４月２７日（月）までの７日間限定で「おおいた和牛贅沢焼肉セット」を特別価格で販売しています。 「おおいた和牛」は、きめ細やかな肉質と口どけの良い脂の旨味が特徴のブランド牛で、品質の高い豊後牛の中から肉質４等級以上のものだけを選んだ逸品です。 今回販売する焼肉セットは、バーベキューにおすすめで、通常価格から２５％オフ、先着100セット限定の特別企画としてご用意しました。 さらに、「春のＪＡタウン祭り」を実施しているため、対象商品がお客様送料負担なしで購入でき、いつも以上にお得に買い物をお楽しみいただけます。

おおいた和牛贅沢焼肉セット ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g8401-haru-cp1/ ■「春のＪＡタウン祭り」概要 １．期 間：令和８年４月２１日（火）～４月２７日（月） ２．内 容：キャンペーン期間中、対象の商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。 ※送料はＪＡタウンが負担します。 ※各商品は100個限定の販売です。 ３．Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.ja-town.com/shop/e/esfes/

【ＪＡタウン】 ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0 【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】 「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown