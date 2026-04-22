好評につき第2弾スタート！ 「ロングセラー商品 お試しキャンペーン」　長年愛される人気ピザを今だけお得に＜ピザーラ創業祭＞

株式会社フォーシーズ

株式会社フォーシーズ（本社：東京都港区南青山 代表取締役会長兼CEO：淺野幸子）が展開する宅配ピザ「PIZZA-LA」は、2026年4月22日（水）より『ピザーラ創業祭』の企画として、「ロングセラー商品 お試しキャンペーン」第2弾を実施いたします。

■第2弾は「ピザーラ エビマヨ」も登場！人気ピザをお得に楽しめる期間限定キャンペーン

日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めてお届けしている『ピザーラ創業祭』の人気企画「ロングセラー商品 お試しキャンペーン」。好評の第1弾に続き、第2弾がスタートします。今回の対象商品は、「スパイシーソーセージ」「イタリアーナ」に加え、毎年人気の期間限定商品「ピザーラ エビマヨ」もラインナップ。長年愛され続けてきた定番の味わいに加え、人気の期間限定メニューもお得にお楽しみいただけます。この機会にぜひ、ピザーラの人気ピザをご堪能ください。

≪ロングセラー商品 お試しキャンペーン （第2弾）≫

対象商品 ： スパイシーソーセージ / イタリアーナ / ピザーラ エビマヨ

対象期間 ： 2026年4月22日（水）～5月13日（水）

割引金額 ： Pサイズ 150円割引 / Mサイズ 200円割引 / Lサイズ 400円割引

※対象商品同士のハーフ＆ハーフも割引対象 ※公式サイト会員限定

※他のセット、キャンペーン、クーポン、割引サービスとの併用不可

スパイシーソーセージ

＜2001年発売＞トマトベースの旨辛ホットソースにチョリソと粗びきソーセージをトッピング。別添えのスパイシーオイルが食欲をそそる風味を引き立てる、お酒にも合う人気の一枚。

イタリアーナ

＜2002年発売＞大きくスライスしたフレッシュトマトとコク深いナチュラルチーズをたっぷりトッピング。素材の美味しさがしっかりと感じられるロングセラーピザ。

ピザーラ エビマヨ

＜2002年発売＞ふっくらとした衣で包んだプリプリのエビに特製オーロラソースを合わせた、あの定番の美味しさ。お子様から大人まで幅広く愛される、毎年人気の期間限定ピザ。

～ピザーラ創業祭 開催中～

1987年4月の創業以来、多くのお客様にご愛顧いただき、今年39周年を迎えます。日頃の感謝の気持ちを込めて、2026年4月1日（水）～6月30日（火）の期間『ピザーラ創業祭』を開催中です。

特設ページ：https://www.pizza-la.co.jp/sc_Campaign_sougyousai2026.aspx(https://www.pizza-la.co.jp/sc_Campaign_sougyousai2026.aspx)

※キャンペーン実施期間は予告なく変更する場合がございます ※写真はイメージです