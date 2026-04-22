＜応募受付中＞「第2回 フェムテックジャパン イノベーションピッチ 2026」を開催

株式会社G-Place

日本らしいフェムテックの創出を目指して活動する「Femtech Japan」（株式会社G-Place 本社：京都府長岡京市、代表取締役社長：綾部英寿）は、革新的な技術や製品・サービスで女性特有の健康課題解決に取り組む企業・団体が、その成果を短時間で発表し競い合うコンテスト「第2回 フェムテックジャパン イノベーションピッチ 2026」を、2026年7月8日(水)にアニヴェルセル 表参道（東京都港区）で開催します。

4月10日から、本コンテストへの応募を受け付けています。研究・開発段階から発売・提供済みまで、あらゆる段階の製品・サービスが対象で、参加費用はかかりません。応募期限は、2026年6月10日(水)の23時59分までです。

コンテスト詳細： https://femtech-japan.com/innovation-pitch/

「フェムテックジャパン イノベーションピッチ2025」授賞式の模様

「フェムテックジャパン イノベーションピッチ」ロゴ

■「第2回 フェムテックジャパン イノベーションピッチ 2026」開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/157137/table/64_1_3203274efc049bb74edaef2e0db0b6da.jpg?v=202604221251 ]

■7月8日(水)：本選ピッチの実施規定および選考・授賞

本コンテストでは、事前の一般投票を参考に選考委員会が最終ノミネートを選出します。最終候補者は、2026年7月8日(水)に開催されるピッチに登壇し、製品やサービスに込めた想いや成果を発表します。受賞者は、ピッチおよび審査を経て、課題解決の革新性や社会へのインパクトなどを総合的に評価した上で当日に決定されます。授賞式も、同日に行われます。

発表形式は、口頭のみによるスピーチのほか、プレゼンテーション資料のスクリーン投影も可能です。登壇時間は、「第10回 フェムテックジャパン フェムケアジャパン 2026 in TOKYO」の出展者、同イベントパンフレットへの広告出稿者、その他というカテゴリーによって異なります。目安として、昨年行われた前回においては出展者が6分00秒、広告出稿者が4分30秒、その他が3分00秒でした。（今コンテストにおける登壇時間は、最終ノミネート数によって決定されます。）

■7月7日(火)：プレゼンテーションとレセプションパーティー

イノベーションピッチで最終ノミネートに選出された企業・団体は、希望に応じて、ピッチ登壇前日の7月7日（火）に開催されるプレゼンテーションイベントでも発表いただけます。また、同日には「第10回 フェムテックジャパン フェムケアジャパン 2026 in TOKYO」の出展者を中心にフェムテックフェムケア業界関係者の交流を目的とするレセプションパーティーも行われます。

「フェムテックジャパン フェムケアジャパン」は、出展ブースやセミナーを通じて来場者が女性特有の健康課題に関する製品やサービスと出会う場を提供するイベントで、現在出展者を募集中です。出展に関するお問い合わせおよび出展のお申し込みは、下記ページ内のフォームから可能です。締め切りは2026年6月25日（木）の23時59分です。

https://femtech-japan.com/event/260708/

＜プレゼンテーションイベント概要＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/157137/table/64_2_24c5d1f8a6a1d67e20a71a064b31d44b.jpg?v=202604221251 ]

＜レセプションパーティー概要＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/157137/table/64_3_de1a6de8bddac86cf93fc8b5f552b1e1.jpg?v=202604221251 ]

2025年のプレゼンテーションイベントの模様

■関連リリース

2025年8月8日リリース

フェムテックジャパンイノベーションピッチ受賞者決定

https://g-place.co.jp/news/n-396/

2026年4月8日リリース

＜出展募集＞ 第10回「フェムテックジャパン 2026 in TOKYO」開催、4月末まで早期申込割引価格で受付中

https://g-place.co.jp/news/n-652/

■Femtech Japanについて：活動の目的と取り組み

女性特有の健康課題をテクノロジーで解決するという考え方が「フェムテック」（female + technology）です。Femtech Japanは、日本に日本らしいフェムテックを広めるため、株式会社G-Placeが2021年1月に立ち上げた取り組みです。現在はイベント・セミナー開催、マーケットリサーチ、フェムテック・フェムケア系ブランド・サービスの販促サポート、施設内トイレへの生理用品設置サポート（「誰もが快適な生理を」プロジェクト）等の活動を行っています。

▶ Femtech Japan ウェブサイト： https://femtech-japan.com

主催イベント「Femtech Japan Femcare Japan」主催イベント「Femtech Japan Femcare Japan」

■株式会社G-Placeについて：企業の歩みと事業領域

1968年に「日本グリーンパックス」として事業をスタート。2019年5月、創業50周年を機に現社名に変更しました。「アイディアで未来をつくる、創造総合商社」を掲げ、さまざまな分野で独自性のある商品やサービスを提供しています。創業から一貫して、全国自治体のごみ減量を支援する事業を柱にしており、現在では、高所安全対策製品や再生樹脂製品の販売、天然由来成分にこだわったオリジナルの化粧品や雑貨類の企画・販売、海外家電製品の輸入販売なども行っています。海外にも拠点を設け、積極的に事業を展開中です。

2020年からは当社の株の100％を一般財団法人辻・山中財団が保有する体制に移行しており、当社の得た収益の一部は配当金として財団に支払われたのち、社会に対し意義のある事業に寄付される仕組みになっています。 ※辻は「一点しんにょう」が正式表記

株式会社G-Place 公式サイト https://g-place.co.jp/

一般財団法人辻・山中財団 公式サイト https://www.tsuji-yamanaka-zaidan.jp/

【会社概要】

商号：株式会社G-Place （読み：ジープレイス）

所在地：〒617-0835

京都府長岡京市城の里10-9

創業／設立：1968年5月7日／1969年5月16日

代表取締役社長：綾部英寿

公式HP：https://g-place.co.jp