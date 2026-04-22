株式会社きのとや（本社：北海道札幌市 代表取締役社長 中田英史）は、新千歳空港人気No.1ソフトクリームを使用した極上のとろけるチーズケーキ「極上牛乳ソフトのクリームチーズケーキ」を新発売いたします。6月1日の新千歳空港ANAFESTA千歳ロビー店での発売に先駆けて、4月26日20：00～オンラインにて先行販売を行います。

ふんわり、とろり。見た目も口どけもとろけるお土産の新体験。

40年以上北海道札幌でお菓子を作り続けてきたきのとやが誇るケーキづくりの技術や、「極上牛乳ソフト」「焼きたてチーズタルト」など酪農王国北海道の素材や、出来立てで一番おいしい瞬間を食べていただくことへのこだわりにより生まれた、見た目も口どけもとろける、お土産の新体験を提供します。 ミルクの濃厚な味わいに北海道産マスカルポーネを隠し味に加え、より一層ミルクが感じられるコクと深みのある“濃厚仕立て”のソフトクリームに、北海道産の生クリームをあわせて、ふんわりと泡立てました。まるでソフトクリームのような、とろけるようななめらかさの特製クリームの下には、やさしい味わいのチーズムース、濃厚なベイクドチーズケーキ、アーモンドタルトを重ね、雪のように真っ白なケーキにナイフを入れると、中から黄金色のはちみつがとろりとあふれ出します。5つの層が口の中でひとつに溶け合う至福のひとときをお楽しみください。

「極上牛乳ソフトのクリームチーズケーキ」商品特徴

新千歳空港で人気No.1「極上牛乳ソフト」を使ったふんわりクリーム

トップのぽってりとしたクリームには、新千歳空港や札幌市内の店舗で愛される「極上牛乳ソフト」をブレンド。ふんわりとしたクリームの中に感じるソフトクリームのなめらかさと優しい甘みをご堪能ください。 酪農王国北海道の玄関口で、ソフトクリーム激戦区といわれる新千歳空港で毎年開催される「新千歳空港ソフト・アイスクリーム総選挙」では、総選挙開始の初年度から現在まで6連覇を達成中。（※2026年4月現在） ミルクの濃厚な味わいに北海道産マスカルポーネを隠し味に加え、より一層ミルクが感じられるコクと深みのある“濃厚仕立て”のソフトクリームです。

おいしさを積み重ねた5層仕立て

お菓子のおいしさを追求し、クリームチーズに生クリーム、平飼い卵、はちみつなど北海道産を中心とした原材料を独自ブレンド。手間を惜しまず生ケーキ作りの技術を積み重ねた5層では、ふんわりとろり、しっとりといった、様々な表情が楽しめます。

【LAYER 1】極上牛乳ソフト使用のふんわりクリーム 濃厚なソフトクリームに北海道産生クリームをあわせ、ふんわりと泡立てた、とろけるクリーム 【LAYER 2】チーズムース 北海道産クリームチーズを配合。濃厚ながらふわとろで優しい味わいに仕上げたチーズムース。 【LAYER 3】北海道産アカシアはみちつ とろりととろけだす、ほんのりとした甘さと上品な風味が楽しめる北海道産アカシアはちみつ。 【LAYER 4】ベイクドチーズケーキ 自社養鶏場の平飼い卵、北海道産クリームチーズと生クリームを使用した、しっとりベイクドチーズケーキ。 【LAYER 5】アーモンド生地のタルト アーモンド風味のしっとり生地をクッキーに重ねました。バターとアーモンドの香ばしさと深みがケーキのおいしさを支えます。

お菓子作りのこだわりと開発背景

1983年創業の札幌の洋菓子店きのとや。 「よりよい原材料を使う」「より手間をかける」「よりフレッシュな状態でお届けする」創業当初から大切にしているこの3つをおいしさの3原則として作るおいしいお菓子で、満足と感動を伝え“美味しいお菓子でしあわせ”をお届けすることを目指しています。 新千歳空港で人気No.1、濃厚なミルクの味わいのソフトクリーム「極上牛乳ソフト」、焼きたてふわふわのムースの「焼きたてチーズタルト」は北海道旅行のお楽しみだけではなく、地元札幌でもカフェを訪れるお客様や、贈り物にご利用いただいております。

そんなきのとやのケーキを味わっていただたい、こだわりの美味しさを全国にお届けしたい、一番美味しい状態で食べていただきたいという想いをこめて、とろけるような繊細なチーズケーキを開発しました。急速冷凍することで、まるで作りたてのようなクリームやムースの柔らかさを体験いただけます。

商品詳細

■商品名：極上牛乳ソフトのクリームチーズケーキ ■内容量：1個（270ｇ） 直径約10.5cm ■価格：2,484円(税込) ■保存方法：要冷凍（-18℃以下） ※解凍後は冷蔵（10℃以下）保存のうえ、冷蔵解凍してから48時間以内にお召し上がりください。なお解凍後の再冷凍は品質保持のため避けてください。 ■特設ページ https://www.kinotoya.com/special-feature/creamcheesecake/

販売情報

【先行販売】 「HOKKAIDO SPECIAL.」サイトにて販売 https://hokkaido-special.com/ ※北海道コンフェクトグループの商品をまとめてお求めいただける公式オンラインショップです。 販売開始：2026年4月26日（日）20：00 ※数量限定 専用ページ https://hokkaido-special.com/products/t_y017 【ポップアップストア】 新千歳空港内 ANA FESTA 千歳ロビー店 販売開始：2026年6月1日（月）（営業時間： 7：15～20：30） 【オンラインショップ】 きのとやオンラインショップ： https://www.kinotoya.com/special-feature/creamcheesecake/ HOKKAIDO SPECIAL.： https://hokkaido-special.com/products/t_y017 販売開始：2026年6月1日（月）10：00

ブランド情報

「きのとや」は、1983年に北海道・札幌で誕生した洋菓子店。 ケーキやバームクーヘン、焼き菓子など、特にデコレーションケーキは豊富な品揃えにこだわり“ケーキのお店”として40年以上地元の方々に親しまれています。 札幌市内・近郊に11店舗を構えており、店舗での販売に加え「ケーキの宅配（札幌市内・近郊エリア）」の販売を続けています。

会社概要

名称：株式会社きのとや 所在地：北海道札幌市東区東苗穂5条3丁目7-36 設立：1985年12月 代表：代表取締役社長 中田英史 公式サイト：https://www.kinotoya.com/ 公式SNSアカウント Instagram ：@kinotoya (https://www.instagram.com/kinotoya/) LINE ：@kinotoya (https://lin.ee/ZzKQhCP) X（旧Twitter）：@kinotoya (https://x.com/kinotoya) [本件に関するお問い合せ]北海道コンフェクトグループ内 (株)きのとや 星・金谷 Mail: hansoku@kinotoya.com Tel:011-786-6161 北海道コンフェクトグループは、株式会社きのとや、千秋庵製菓株式会社、Kコンフェクト株式会社、株式会社COC、株式会社ユートピアアグリカルチャー、北の食品株式会社、たくみやを保有するホールディングスカンパニーです。 「おいしいお菓子で世界を切り拓く」を掲げ、和洋菓子ブランドの企画・開発・製造からお菓子作りに必要な原材料である牛乳や卵の生産までも手掛けます。