三ツ目株式会社、福岡県須恵町と業務委託契約を締結し、「須恵町ふるさと応援寄附金事業管理業務委託」に関する包括支援事業をスタート

三ツ目株式会社三ツ目株式会社、福岡県須恵町と業務委託契約を締結し、「須恵町ふるさと応援寄附金事業管理業務委託」に関する包括支援事業をスタート

新潟県三条市を拠点に、ふるさと納税の中間支援や地域企業の伴走支援を行う三ツ目株式会社（本社：新潟県三条市、代表取締役：澤 正史、以下、三ツ目）は、福岡県須恵町より「須恵町ふるさと応援寄附金事業管理業務委託」に関する包括的な支援事業を受託し、2026年4月より本業務を開始したことをお知らせいたします。

本業務を通じ、寄附の受付管理から町の魅力発信、地域事業者への伴走支援までを一気通貫で担います。また、本受託に伴い、新たに須恵町内に自社オフィスを開設し、地域事業者の訪問による事業支援も行います。さらに、ヤマト運輸株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：阿波 誠一）との協業により物流・配送面の課題解決にも包括的に取り組み、須恵町のブランド価値の向上と持続的な活力の創出による持続可能な地域経済の実現を目指します。

■三ツ目の実施業務内容

本事業では、須恵町ふるさと納税推進に関する以下の施策を実施します。

■本事業の特徴

■代表コメント

- ふるさと納税ポータルサイトの管理運営に関する業務- 寄付の受付に関する業務- 返礼品等の在庫管理及び発注、配送管理に関する業務- 問い合わせ対応に関する業務- クラウドファンディング型の寄附の受付に関する業務- 分析・コンサルティングに関する業務- 広告運用、プロモーションに関する業務- 地域の魅力ある特産品・コンテンツの企画、開発に関する業務- 町内事業者の販路拡大・業務改善支援に関する業務- 町のブランディング、まちづくり施策の伴走支援に関する業務- ふるさと納税とシティプロモーションを融合させた一気通貫の支援須恵町の持つ魅力的な地域資源を最大限に活かすため、ふるさと納税の運営業務と、町の魅力を全国に届けるシティプロモーション業務を一体のプロジェクトとして推進します。ふるさと納税をきっかけとした関係人口の創出から、須恵町全体のブランド力向上まで、一貫した戦略で須恵町のファンを獲得していきます。- 須恵町への新オフィス開設現場で事業者に寄り添い実効性のある支援を実現するため、須恵町内に新たなオフィスを開設いたしました。外部からの遠隔支援ではなく、地域の事業者と直接顔を合わせることで、より実効性の高い伴走支援を行います。これまでのふるさと納税支援で培ったノウハウを活かし、既存商品の磨き上げから、ニーズを捉えた新たな返礼品の開発まで、多方面から事業者をサポートします。- 「物流・配送面」の包括的バックアップ本取り組みでは、ヤマト運輸株式会社と連携し、寄付者への返礼品の出荷作業からお届けまでの物流を効率化します。これにより、地域事業者が物流・配送面での煩雑な作業から解放され、より良い商品づくりに専念できる環境を整えます。三ツ目株式会社 代表取締役 兼 CMO 澤 正史

三ツ目株式会社 代表取締役兼CMO 澤 正史コメント

この度、福岡県須恵町様とふるさと納税を通して、まちづくりやプロモーションを行っていく包括的な取り組みをご一緒できることを大変嬉しく思います。三ツ目が大切にしている、地域と向き合うこと、粘り強く続けることを実現するため、新たに須恵町に拠点を構える決断をいたしました。また、ヤマト運輸様との協業により物流・配送に関する課題もクリアしながら、事業者の皆様と共に、須恵町の魅力を磨き上げ、全国へ力強く届けてまいります。

■三ツ目株式会社について

三ツ目株式会社

社名：三ツ目株式会社

本社所在地：新潟県三条市桜木町12番38号三条ものづくり学校303-2号室

代表取締役：澤 正史

事業内容： ふるさと納税支援事業、自治体支援事業、企業伴走支援事業、セミナー等

HP：https://32me.jp/

【代表澤プロフィール】

東京外国語大学ポルトガル語専攻卒。外資系メディア、エンターテイメント企業、スタートアップ企業にて企画、セールス職として活躍。2021年、新潟県三条市役所に入庁、CMO（最高マーケティング責任者）に着任。1年半で三条市ふるさと納税の寄付額7億円を50億円に伸ばしたほか、広報PR、三条市経済ビジョン策定の事務局メンバー、市役所組織改革のプロジェクトリーダーを務めた。

2024年3月末に退職、三条市にて三ツ目株式会社を創業。

＜お問い合わせ＞

三ツ目株式会社 広報担当

info@32me.jp