元「ASTRO」ROCKY（ラキ）氏がK-POPディレクターとして日本の学生を直接指導！TSM「4年制K-POP専攻」開校記念レッスンを開催

学校法人滋慶学園 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校

学校法人 滋慶学園 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校（TSM）および東京ダンス・俳優＆舞台芸術専門学校（DA TOKYO）は、今春開校した新専攻「4年制 K-POPダンス留学専攻」のスタートを記念し、2026年5月23日(土)・24日(日)の2日間、元「ASTRO」のメンバーであり現在グローバルK-POP人材育成プラットフォーム「Stage OnK」の総括ディレクターを務めるROCKY（ラキ）氏を特別講師として招聘いたします。本イベントは、本校が新専攻で掲げる「日本国内にいながら世界基準のレベルに触れる」という実践的な教育方針を体現する特別プログラムです。

■ 「日本で本場を浴びる！」新専攻のコンセプトを体現するトップアーティストの招聘

5/23(土)の詳細 :https://www.tsm.ac.jp/opencampus/28246/5/24(日)の詳細 :https://www.da-tokyo.ac.jp/opencampus/laki_kpop_lesson

本校が今年4月に日本の専門学校として初めて開校した「4年制 K-POPダンス留学専攻」は、韓国での長期留学前に、日本国内で語学とパフォーマンスの圧倒的な基礎固めを行うことを最大の強みとしています。

今回のROCKY氏による特別レッスンは、この「国内にいながら世界基準の最高峰に触れる」という本専攻の教育コンセプトをまさに体現するものです。K-POPシーンの第一線で活躍するトップアーティストのパフォーマンスを至近距離で体感することで、学生たちは目指すべき「プロの基準」を強烈にインプットし、今後の学びや留学に向けたモチベーションを飛躍的に引き上げます。

■ 世界を舞台にするディレクター・ROCKY氏のビジョンと両校の教育理念が共鳴

ROCKY氏は、KBSスポーツワールドとPH E&Mが運営するグローバルK-POP人材育成プラットフォーム「Stage OnK」の総括ディレクターに赴任しました。現在はグローバルなK-POP教育とコンテンツ拡張を導く核心的な役割を担っています 。

「自らを創り上げ、世界を魅了する」ROCKY氏の教育者としての新たな歩みと、日本国内で圧倒的な基礎固めを行う両校の「4年制 K-POPダンス留学専攻」の理念が強く共鳴し、今回の奇跡のコラボレーションが実現しました。

■ イベント開催概要

【5月23日(土)】

会場：東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校

スケジュール：11:45 受付開始 / 13:30 体験レッスン（90分）

詳細・申込：https://www.tsm.ac.jp/opencampus/28246/

【5月24日(日)】

会場：東京ダンス・俳優＆舞台芸術専門学校

スケジュール：12:00 受付開始 / 14:00 体験レッスン（90分）

詳細・申込：https://www.da-tokyo.ac.jp/opencampus/laki_kpop_lesson

■ ROCKY（ラキ）氏 プロフィール

歌手・パフォーマー・プロデューサー・振付師・俳優。グループ「ASTRO」の活動を経て、現在はソロアーティストとして多方面で活躍。最近ではグローバルK-POP人材育成プラットフォーム「Stage OnK」の総括ディレクターに就任し、教育者・クリエイターとしても世界中から注目を集めている。

■ 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校（TSM）/東京ダンス・俳優＆舞台芸術専門学校(DATOKYO)とは

開校以来、音楽・エンターテイメント業界とともに「産学連携教育」を通じて、即戦力となるプロフェッショナルを育成し続けている専門学校です。国内外の著名なアーティストや企業とのプロジェクトを通じた実践的な学びを提供し、数多くの卒業生が業界の第一線で活躍しています。近年はK-POP分野の教育にも注力し、韓国のエンターテインメント企業との強力なネットワークを活かした独自カリキュラムを展開しています。