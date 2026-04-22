【柏高島屋】花茶と果茶専門店「fuacha」ポップアップストア＆ワークショップ開催｜4/22（水）～5/12（火）母の日ギフトにぴったりなカーネーション花茶も登場

株式会社ＣＲＯＳＳＡＳＩＡ

株式会社CROSSASIA（クロスアジア）（所在地：千葉県柏市、代表取締役：篠原晋寧）の「fuacha花茶と果茶専門店」が、柏高島屋 本館1階「POP UP SPACE ふらり ザ・スイーツポケット」にてポップアップストアを開催いたします。fuachaの定番商品「ばら花冠茶(R)」をはじめとした花茶4種と果茶も取り揃えております。花茶は初めてという方もお試しいただけるチャンスです。また、今回は母の日に向けて「カーネーション花茶」もご用意しておりますので、ぜひお買い物のついでにお立ち寄りください。

【開催日時】2026年4月22日（水）～5月12日（火）10時30分～19時30分（最終日は19時まで） 【開催場所】本館1階 POP UP SPACE ふらり ザ・スイーツポケット



fuachaホームページ：https://www.fuacha.com/

◆大好きなお母さまに…"飲むカーネーション"「カーネーション花茶」を贈りませんか

日頃なかなか伝えられない感謝の気持ちを形にして贈ることができるのが母の日です。今年はお母さんの身体のことも考えて、"飲むカーネーション"「カーネーション花茶」を贈って、心と体の「キレイ」と「癒し」を届けませんか。

カーネーションがカップに咲く様はとても美しく、相性のよい花茶とほんのり甘い果実でブレンドしました。カーネーション、なつめ、ろんがん、クコの実、ハイビスカス、菊花をブレンドした、華やかな見た目とやさしい味わいの一杯です。

◆ 花茶×茶葉のブレンドティーも揃えています

カーネーション花茶：1,980円（税込） ※母の日限定商品ばら花冠茶(R)、カーネーション花茶ばら花冠茶(R)、カーネーション花茶、果茶4包セット

fuachaの人気商品「ばら花冠茶(R)」「ジャスミン花茶」「金木犀花茶」と、鉄観音・烏龍茶・和紅茶などの茶葉を組み合わせた「ブレンドティー」シリーズも取り揃えております。花茶の華やかな香りと茶葉のコクが合わさった、fuachaならではの味わいをぜひお試しください。

左から、ばら和紅茶、ばら鉄観音茶、ばら烏龍茶、ばらプーアル茶

各種1,550円（税込）

◆店主 寧々がご案内するオリジナルブレンドティー作りワークショップ

今回のポップアップストアでは、fuacha TEA STUDIOで好評開催中のワークショップを柏高島屋にて特別開催いたします。約30種のお茶を試飲しながら、茶葉・花茶・果茶をそれぞれお好みで選んで、世界にひとつだけのマイブレンドティーを作る体験です。

【開催日】 4月26日（日）、4月29日（水・祝）、5月7日（木）、5月10日（日）

【開催時間】各日 10:45～12:15 ／ 14:00～15:30

【参加費】5,500円（税込）／ 要予約

【お土産】ご自身で作ったオリジナルブレンドティー2袋、店頭のお好きな小箱商品1箱

【ご予約】https://teastudiof.com/workshop/

♦ご自宅、ご贈答用にも

花茶と果茶各種商品の販売も同時に行っております。

〇大切な方へ、fuachaの花茶果茶をプレゼントしたい

fuachaは、華やかな見た目と香りが魅力。大切な方への贈り物として多くのお客様にお選びいただいています。

今回のポップアップストアでは、花茶や果茶、ブレンドティーの小箱をお好みで組み合わせてお選びいただき、ギフト用にお包みいたします。

母の日限定の「カーネーション花茶」と組み合わせることもできますので、母の日のギフト選びにもぜひ店頭でご相談ください。

〇 fuachaの花茶果茶を少しずつ全部試したい方に

おなじみの「ばら花冠茶(R)」「金木犀花茶」「ジャスミン花茶」「菊花茶」「果茶」の5種類は、今回のポップアップでは少量ずつのお試しセットをご用意しております。「花茶や果茶を飲んでみたいけれど、少しずつ試したい」という方や、「ネットではわからないので実際に見てみたい」という方も、ぜひこの機会にお越しください。

◆fuachaオリジナルトートバッグ

期間中、税込5,000円以上お買い上げの方に、fuachaオリジナルトートバッグをプレゼントいたします。（数量限定・なくなり次第終了）

花茶と果茶専門店「fuacha」柏高島屋ポップアップストア概要

【開催日時】2026年4月22日（水）～5月12日（火）10時30分～19時30分（最終日は19時まで）

【開催場所】柏高島屋 本館1階 POP UP SPACE ふらり ザ・スイーツポケット

住所：千葉県柏市末広町1-1

交通アクセス：JR線・東武アーバンパークライン（野田線）「柏駅」直結

【お問い合わせ】メール：info@fuacha.com

【販売・お取扱い店について】

◆「fuacha」オンラインショップ

ホームページ： https://www.fuacha.com/

全国どこからでもご購入いただけます。

◆fuacha TEA STUDIO（常設店舗）

ホームページ：https://teastudiof.com/

住所：千葉県柏市若柴69-1 柏市公設卸売市場 関連食品棟B17

柏公設卸売市場内の常設店舗でも販売しております。

花茶・果茶・茶葉など約30種を取り揃えており、試飲もお楽しみいただけます。

提携取扱店にて小売り販売

提携飲食店にてメニュー提供

※提携取扱店・飲食店様募集中！



【会社情報】

会社名 株式会社CROSSASIA（クロスアジア）

設立年月日 2012年12月18日

代表取締役 篠原 晋寧



■一般のお客様からのお問い合わせ先

株式会社CROSSASIA（クロスアジア）

fuacha ～花茶・果茶専門店～

ホームページ：https://www.fuacha.com/

問合せメール：info@fuacha.com