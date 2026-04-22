全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、人気番組「ハワイに恋して！」を放送しております。次回5月3日（日）夕方6時からは、番組MCに就任して初のロケとなる三代目 J SOUL BROTHERSの山下健二郎さんが、オアフ島東海岸をドライブ。ハワイの伝統と文化を体験できる「ポリネシアカルチャーセンター」を訪れます。 さらに、横浜髙島屋でゴールデンウィーク期間中に開催されるハワイフェア「Fresh! Fun! HAWAIʻI 2026」（開催期間：4月29日～5月6日）のスペシャルステージに、番組MCの内野亮と山下健二郎さんが登場します。

1．「ハワイに恋して！」放送内容

5月3日（日）夕方6時～

「ハワイに恋して！」は4月から大幅リニューアル！改めてハワイの本当の魅力や感動をお伝えするため、まことちゃんの新たな相棒として、三代目 J SOUL BROTHERSの山下健二郎さんが就任！そんな「ハワ恋」リニューアルの初回を飾る今回の旅では、まことちゃんが山下さんをおもてなしドライブ旅！東海岸をめぐってポリネシアカルチャーセンターへ！一日に一回、カヌーの上で開催される水上パフォーマンス「HUKI」では、ポリネシアカルチャーセンターで学べるポリネシアの6つの島々の文化や暮らしを、それぞれの迫力あるパフォーマンスで一挙に楽しめるのが魅力！まことちゃんも山下さんも、その圧巻のステージに思わず感動！？さらに、3月にオープンしたばかりのビュッフェを楽しんだり、ハワイエリアではフラのレクチャーを受けたりと、見どころ満載で大満足のポリネシアカルチャーセンター。ぜひ次の家族旅行の行き先にしてみては？？ 放送終了後の夕方６時25分からは、スピンオフ番組 everyfriends presents「ハワ恋カフェ！」も放送します。あわせてご覧ください。

＜意気込みコメント＞

山下：ハワイの魅力や知られざるスポットを紹介して、視聴者の皆さんに一緒にハワイ旅をしている気持ちになっていただけたら嬉しいです。 内野：ハワイ紹介というと、これまでは女性目線でのものが多かったので“男友達と行くハワイ！”的視点でハワイの深みをアピールしながら番組を盛り上げていきたいです。

2．ハワイフェア「Fresh!Fun!HAWAI❛I 2026」概要

2026年4月29日（水・祝）から5月6日（水・休）まで横浜髙島屋8階特設会場でハワイフェア「Fresh!Fun!HAWAI❛I 2026」を開催！ ロコが愛する本場のスウィーツ、ファッションや雑貨・アートに加え、ハワイのカルチャーや音楽が楽しめるイベントも連日開催します。 ※横浜髙島屋「Fresh!Fun!HAWAI❛I 2026」特設サイト：https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/hawaii/

☆「Fresh!Fun!HAWAI❛I 2026」×「ハワイに恋して！」☆

番組ナビゲーターの内野亮と三代目 J SOUL BROTHERSの山下健二郎が〈ハワ恋！スペシャルステージ〉に出演し、クッキング企画を交えながら、2人の軽妙なトークをお届けします。 各ステージ事前予約制となります。横浜髙島屋「Fresh!Fun!HAWAI❛I 2026」特設サイトにて4月24日（金）午前11時より受付開始です。※立ち見スペースもございますが、混雑状況により観覧を制限させていただく場合がございます。

■5月2日（土）

午前11時～＜ハワ恋！オープニングアクト＞ 出演：内野亮・PCC （ポリネシアカルチャーセンター） 午後0時30分～＜ハワ恋！スペシャルステージ＞ 出演：内野亮・山下健二郎（三代目 J SOUL BROTHERS）

■5月3日（日・祝）

午前11時～＜ハワ恋！オープニングアクト＞ 出演：内野亮・近藤利樹

■ハワイに恋して！番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/tabi/hawakoi4/ ■ハワ恋カフェ！番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/tabi/hawakoi-cafe/ ■公式YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/channel/UCrh39ZLRsk5tcg_MuH2dX6g

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンタテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。