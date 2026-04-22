【阪急うめだ本店】誰にとっても心地よいインクルーシブデザインのアイテム17ブランドが集結

株式会社阪急阪神百貨店

ささやかな身支度展＋ 「ひとり」から「みんな」のデザインへ(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12693986_2067.htmlhttps://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12693986_2067.html)

期間：4月29日(水・祝)～5月5日(火・祝) ※最終日は午後4時閉場

場所：阪急うめだ本店(https://www.hankyu-dept.co.jp/index.html) 10階 うめだスーク「スークパーク」

4月29日(水・祝)～5月5日(火・祝)の期間、阪急うめだ本店 10階 うめだスーク「スークパーク」にて、「ささやかな身支度展 ＋（プラス）」を開催します。 車椅子ユーザーの視点を取り入れたウェアや、着脱のしやすさを追求した上質な日常着やエプロンなど、すべての人が自分らしく装うことを楽しめるアイテムを提案 。安心してお買い物をお楽しみいただくために、会場内には車いすユーザーの方もゆったりとご利用いただける、広々としたフィッティングルームもご用意。インクルーシブデザインの視点を持ったアパレル＆雑貨、17ブランドが集結します。

誰もが「自分らしさ」を選べるクリエーション

※画像はイメージです。

「ナオカケル」

「どんな時も、私らしくいたい」その願いに寄り添い、毎日を彩るためのデザインを届けるブランド。「N HEAD WEAR」は、髪の有無を問わず楽しめる帽子、「Canae」は変化していく身体にずっと寄り添い続けるウェアです。

※画像はイメージです。

「kittoi(キットイ)」

車いすユーザー自身の経験から生まれた「みんなにいい割烹着」は、身体的なハンデの有無にかかわらず、誰もが使いやすく、家事や日常を楽しめるアイテムです。

※画像はイメージです。

「NUD.(エヌユーディードット)」

「NextUD Lab.」との共創により、ユニバーサルデザインを"社会に実装する"ことを目指すファッションブランドです。着やすさと美しさを両立した衣服を提案します。

※画像はイメージです。

「Panfree(R)(パンフリー)」

全方向に伸縮するオリジナル素材を使用。小さい力で大きく伸びて優しく身体にフィットし、身体を締め付けずに心と身体をあたためる、着る人、着せる人にも優しい商品です。

※画像はイメージです。

「mano(マーノ)」

一人ひとりのこだわりを、一つひとつ丁寧に形にするカスタムオーダーのカシミヤニットです。

※画像はイメージです。

「Through sleeve(スルースリーブ)」

着替えに不自由を感じるすべての人へ、ファッションを楽しめる社会を目指すブランドです。やさしい着心地、「自分で着られる喜び」と安心を届けます。

※画像はイメージです。

「Mana'olana（マナオラナ）」

「自信・希望」をブランド名に込め、病気や障害という壁があっても、諦めたくない想いに寄り添い、一歩踏み出す心を後押しするブランド。下肢装具を付けていてもスマートに履きこなせるデザインや、左右異なるサイズでのオーダーなど、一人ひとりの体に合わせた「選択肢」をご用意します。

※画像はイメージです。

「OHK(オーク)」

片手でもスムーズに着脱できるよう、ボタンや紐の細部にまでこだわり、快適さと美しさを両立させ、シンプルで洗練されたインクルーシブデザインを実現しました。

※画像はイメージです。

「n=1(エヌワン)」

鞄の開け閉め、ハンドルの長さ調節、ドリンクの取り出しなど、全て片手で容易にできるように設計しています。ノートパソコンも入るのでビジネスシーンでも利用されています。

<出展ブランド>

白井てり（アート）、 AT WILL（服）、 ナオカケル（帽子、服）、 点と線と面（刺し子雑貨）、 アトリプシー（スカーフ、子供服）、 NUD.（服）、 kittoi（割烹着）、 mano（ニット）、 OHK（服）、 Mana'olana（靴）、 a.ladonna.＋（服）、 ouca（肌着）、 n＝1 （バッグ）、 Panfree(R)（肌着）、 cocora/cocoro（服）、 Through sleeve（服）、 キルキセキ（服）