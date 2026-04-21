ヒルトン大阪と「ムーミン」のコラボスイーツが、夏らしさ満点の装いでカムバック！【サマースイーツビュッフェ ～ムーミンのトロピカル・バカンス～】

大阪ヒルトン株式会社サマースイーツビュッフェ ～ムーミンのトロピカル・バカンス～ キービジュアル

【2026年4月21日】 ヒルトン大阪（大阪市北区 総支配人マーク・ミーニー）2F「Folk Kitchen (フォルク キッチン)」は、2026年月6月4日（木）～8月30日（日）までの期間、昨年好評を博した「ムーミン」と再びタッグを組んだ【サマースイーツビュッフェ ～ムーミンのトロピカル・バカンス～】を開催します。ムーミン一家となかまたちが、ムーミン谷から南の島を訪れ、ビーチでバカンスのひとときを過ごす、というコミックスのストーリーをテーマに構成。ココナッツやマンゴー、ライチやパイナップルなど夏のフレーバーをたっぷり使い、夏の海や南国の花などもモチーフに、鮮やかな色彩で表現したスイーツの数々が並びます。「ムーミン」の世界観に浸りながら、夏ならではの味わいをご堪能下さい。

「ムーミン」のエピソードからインスピレーションを得たスイーツが多数

「パラソルの下のムーミンたち」「パラソルの下のムーミンたち」

ムーミンママが、テーブルにドリンクをこぼしてしまい、恥ずかしさのあまりパラソルの下にみんなで隠れながら食事をした一幕を再現。愛らしいムーミン一家のおしりが並んだホールケーキには、グアバやピーチコンポートなどを使い、夏らしい爽やかなフレーバーを楽しめます。

「シーサイドムーミンケーキ」「シーサイドムーミンケーキ」

ビーチでムーミンが貝拾いをするシーンから着想を得た、バナナやパッションフルーツを使った夏仕様のオペラケーキ。ザクザクとしたピーカンナッツの香ばしさと食感が滑らかなケーキとのコントラストになっています。

「ニョロニョロトロピカルオーシャン」「ニョロニョロトロピカルオーシャン」

海をわたるニョロニョロたちをイメージ。波模様のスポンジの中にココナッツバニラムースとチーズブリュレ、オレンジゼリーを合わせました。塩サブレをアクセントに、一口食べればバカンスの気分いっぱいに。

「サマーフルーツチーズタルト」（写真中央）と「紅茶とラズベリーのタルト」（両側）「サマーフルーツチーズタルト」

チーズタルトにたっぷりの季節のフルーツとエディブルフラワーをあしらった贅沢な一品。

紅茶のタルトにたっぷりのラズベリークリームとローズ風味のメレンゲが添えられたシェフ一押しのミニタルト、「紅茶とラズベリーのタルト」も登場します。

その他のメニューご紹介（一部）

「青いリボンとムーミンのしっぽ」

アップルコンポートとトンカキャラメルクリームを組み合わせた青りんごギモーヴ。しっぽのフサを無くして悲しむムーミンに、スノークのおじょうさんが青いリボンを結んであげたエピソードをモチーフとした小さなお菓子。

「南の島のフラワーケーキ」

輝く太陽のような大きいお花に見立てたケーキには、ホワイトチョコミントムースとミックスベリーをベースにフルーツやエディブルフラワーをあしらい華やかに。

このほかにも、パイナップルなどのフルーツを組み合わせた「ニョロニョロ舟にのる」、「ムーミンパパのハットとステッキ」、「スナフキンの帽子」、「ココナッツトゥーティッキ」など人気キャラクターモチーフのプチケーキを含む20種のスイーツが並びます。

上：「スナフキンの帽子」 下：「ココナッツトゥーティッキ」「ニョロニョロ舟にのる」

スイーツに負けない人気を誇るセイボリーメニューには、「ガーリックシュリンプとアボカドのバゲットサンドウィッチ」、「白身魚のフライ マンゴーサルサ添え」、「エビのレモンジェノベーゼコンキリエパスタ」、おなじみの「ジャパニーズカレー」などが登場します。アクションステーションでは「コーン、アボカド、トマトサルサのエッグベネディクト」をシェフが仕上げ、出来立ての状態でご提供します。

【サマースイーツビュッフェ ～ムーミンのトロピカル・バカンス～】 概要

会場：ヒルトン大阪 2F「Folk Kitchen (フォルク キッチン)」

期間：2026年6月4日（木）～8月30日（日）毎週木曜～日曜のみ開催

時間：午後3時～午後4時30分 (90分制）

料金：木・金 お一人様 5,800円 土・日・祝 お一人様 6,800円

ただし8月13日（木）～8月16日（日）のお盆期間中 お一人様 6,800円

お子様（4歳～11歳）はプラン料金の半額

※ コーヒー・紅茶・ホットチョコレートなどドリンク約10種付き。消費税10%・サービス料を含む。

スイーツビュッフェご紹介ページはこちら：

https://osaka.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/sweetsbuffet/folkkitchen-summer

予約する :https://osaka.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/sweetsbuffet/folkkitchen-summer

また、1F「MYPLACE（マイプレイス）」 カフェ＆バーでは、リトルミイのサマーアフタヌーンティーを同時開催いたします。「赤い服の水まんじゅう」や「リトルミイの白桃タルト」など、リトルミイを中心に、昨年よりもさらに「ムーミン」のキャラクターを見た目に打ち出した可愛らしいスイーツが引き出しを開けるごとに登場する充実のセットです。

「リトルミイのサマーアフタヌーンティー」（二名分のセット。ぬいぐるみは付属しません）

【リトルミイのサマーアフタヌーンティー】

会場：ヒルトン大阪 1F 「MYPLACE（マイプレイス）」カフェ＆バー

期間：2026年6月4日（木）～8月30日（日） 毎日開催

時間：正午～18:00 （数量限定）

料金：月～金 お一人様 5,900円

土・日・祝 お一人様 6,800円

※コーヒー・紅茶付き。消費税10%・サービス料を含む。

※追加300円で期間限定ドリンク（3種から1種を選択、各々通常1, 500円）をセット可能。

アフタヌーンティー紹介ページはこちら

https://osaka.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/afternoontea/myplace-summer

予約する :https://osaka.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/afternoontea/myplace-summer「リトルミイのサマーアフタヌーンティー」スイーツメニュー近影「リトルミイのサマーアフタヌーンティー」セイボリーメニュー近影



ムーミンについて

「ムーミン」は、フィンランドを代表する作家・芸術家のトーベ・ヤンソン（1914-2001）によって1945年に発表された作品です。小説、コミックス、絵本として描かれ、それをもとにたくさんの アニメ作品、キャラクターグッズ、テーマパークやショップなどが作られ、世界中はもちろん日本国内でも幅広い方々に愛されています。ムーミン一家､スナフキンやリトルミイ､ニョロニョロなど数多くの人気キャラクターだけでなく、最近は、高いアート性を活かした北欧デザイングッズや、哲学的で奥深い文学性など、大人にも高い人気を博しています。



エグゼクティブ・ペストリーシェフ プロフィール 百田 利治（ひゃくだ としはる）

調理師学校を卒業後、1997年よりフランス料理店の厨房にて修行を積んだ百田は、お菓子の繊細な魅力に惹かれ、1999年に製菓部門に転向。2003年には、フランスやベルギーなど本場ヨーロッパで菓子を学び、ますます製菓の世界へのめり込んでいく。帰国後の2003年10月に、ヒルトン大阪へ入社。2008年4月よりペストリーシェフとして、斬新なお菓子を考案し、実力を発揮している。百田の作り出すお菓子は細部にこだわり、目で見ても楽しく、味わってその繊細な甘さの虜になる味わい。チョコレートの配合やフルーツ、スパイスのバランスにこだわり、他にはないお菓子の数々を生み出している。ヒルトン大阪のデザート・コンセプト立案はもとより、海外での研修、大学・専門学校などでの講師、企業とのコラボ提案も積極的に行い、テレビ・雑誌の取材も多く受けるなど活躍の幅は広い。

ヒルトン大阪40周年ロゴヒルトン大阪について

ヒルトン大阪（1986年9月10日開業）は、地上35階、地下4階、全高145メートルの、大阪のシンボルマーク的な高層ホテルです。商用にも観光にも便利なJR大阪駅前に位置し、関西国際空港、大阪伊丹空港、JR新大阪駅などの交通拠点や、京都・神戸・奈良などの観光地にもアクセス至便です。562の客室にはテレビ、Wi-Fi接続、ボイスメール、ミニバーなどが設置され、浴衣/パジャマ、アイロン、ドライヤーなどが常備されています。客室やスイートルームは、木目や日本の着物などに使われてきたやさしい色合いを使用し、スタイリッシュで和のデザインエレメントが光る上質空間。高層階に位置するエグゼクティブフロアは、ワンランク上のリラックス＆リチャージ空間。専用のエグゼクティブラウンジでのチェックイン／チェックアウト、朝食および飲み物の無料サービスなど、エグゼクティブフロアのお客様だけの各種サービスを提供しております。館内には、レストラン・カフェ＆バーがあり、また宴会場、フィットネスセンター、リラクゼーションサロンなどの施設も充実しております。開業40周年を迎える今年は、宿泊プランをはじめ様々な企画をご用意し、順次公開してまいりますので、ご期待ください。



ヒルトン大阪開業40周年特設サイト：

https://osaka.hiltonjapan.co.jp/rooms/lp/anniversary

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)は、100年以上にわたり、ホスピタリティの基準を築き、世界中で人、文化、地域の架け橋となってきました。世界で人気のあるデスティネーションで、魅力的なデザインと活気あふれる共有スペース、賑やかなロビーやバー、トップクラスのレストラン、アイコニックなイベントなどを通じて、人々が集い、交流し、注目を集める場を提供しています。世界6大陸で600軒以上のホテルを展開し、世界中のお客様を専門知識とおもいやりのこもったサービスでお迎えしています。ご予約は公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。最新情報はstories.hilton.com/hhr(http://stories.hilton.com/hhr)、Facebook(https://www.facebook.com/hilton)、X (https://x.com/HiltonHotels/)、Instagram(https://www.instagram.com/hiltonhotels/)をご覧ください。