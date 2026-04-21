【クリームに溺れる幸せ】麺が見えないほどの真っ白な濃厚体験！ ルミネエスト新宿 7Fの『めん、色いろ。いつでも、おやつ。新宿』が4月20日（月）より全メニュー刷新！

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株式会社DDグループ


株式会社DDグループの連結子会社である株式会社ダイヤモンドダイニング（本社：東京都港区、代表取締役社長：松村 厚久）が運営する、ルミネエスト新宿 7Fの『めん、色いろ。いつでも、おやつ。新宿』は、2026年4月20日よりグランドメニューを全面的にリニューアルいたしました。



「美味しい」をもっと楽しく！今日はどの“めん色”！？

その日、その時、その瞬間の気分を大切に。


お気に入りのトッピングで自分好みのスタイルをプラスして、「美味しい」をもっと楽しく 。


私らしさで彩る一杯が、日常の食事を心ときめく自分への「ご褒美」へと変えていきます 。


おやつ・ドリンクはいつでもお好きなタイミングで。店内にある大きなおやつテーブルから、今の気分にぴったりの3品を自由に組み合わせて、私らしいひとときを自分好みにデザイン。


日常の食事を、自分への「ご褒美」に。『めん、色いろ。いつでも、おやつ。 新宿』が、うどんとデザートで楽しむ至福のひとときを提供します。


純白のベールに包まれた「白いカレーうどん」と「白い明太子クリームうどん」

注目の真っ白なクリームの下に隠れているのは選べる「カレーうどん」と「明太子クリームうどん」。うどんが見えないほどのクリーミーなソースで覆われたおうどんは、口に運んだ瞬間に広がる濃厚なコクは、まさに「クリームに溺れる」新感覚の体験です。



白いクリームうどん（明太子 または カレー）\1,850（セット価格）

温泉玉子とチーズの明太子クリームうどん　\1,650（セット価格）

ご褒美はお会計を気にせず楽しむ！ 全てセットの「オールイン・プライス」

めん、色いろ。のメニューは、すべて「お好きなおうどん ＋ 選べるおやつ ＋ ドリンクビュッフェ」がセットになった、自分を甘やかすためのオールイン・プライス。お会計を気にせず、食事からデザートまで心ゆくまで「選ぶ楽しさ」を満喫していただけます。


選べるおやつは、お食事の合間でも、食後のデザートとしても。お買い物の合間のリフレッシュに最適な、心ほどける時間を提供します。



お好きなおうどん ＋ 選べるおやつ ＋ ドリンクビュッフェ」がセットだからお会計を気にせず楽しめます

“好き”をトッピングする悦び。「自分専用」にカスタマイズ

今回のリニューアルの注目ポイントは自分好みに仕上げる「25種類以上のトッピング」。


「その日の気分で、自分らしく」を叶えるため、トッピングはすべて別皿で提供。まずはそのままの味を楽しみ、次に自分好みの具材を合わせて「味変」を楽しみ、最後の一口まで自分好みのスタイルを追求してください。


また、トッピング具材のほか、抹茶玄米だしもご用意しており、最後にお茶を注いで「お茶漬け」として完結させるスタイルもご提案 。１つのおうどんをトッピング具材で、お茶漬けで、何通りでもお楽しみいただけます。



づけまぐろの胡麻だれ とろろ うどん \1,700（えらべるおやつ+ドリンクビュッフェのセット価格）　※写真はおすすめトッピング入り：いくら+\500、温泉卵+\250円

アボカドと小海老のグラタンうどん　\2,050　（えらべるおやつ+ドリンクビュッフェのセット価格）　※写真はおすすめトッピング入り：明太子+\330、きのこ+300円

【その他、トッピングラインナップ例】


■ご褒美： 豚しゃぶ、漬けまぐろ、豚かつ（\380～）ほか


■名脇役： 梅干し、生青海苔、とろけるチーズ（\250円～）ほか


■お茶漬け風：抹茶玄米だし　\300


お祝いやご褒美に。心満たされるプレミアムライン

「うな玉の冷やしかけうどん」や「とんかつのっけカレーうどん」など、自分を労りたい日の「ご褒美」やご友人や家族のちょっとしたお祝いにもふさわしい、圧倒的な具材感で「ハレの日」を演出します。



うな玉の冷やしかけうどん　\2,100（セット価格）

とんかつのっけカレーうどん　\1,900（セット価格）※写真はおすすめトッピング入り：焼きもち+\300、チーズ+\300

また、うどん大好きなお子様向けにドリンクビュッフェつきメニューもご用意しており、幅広い世代の方のあらゆるシーンにご利用いただきやすいメニューを取り揃えました。



「全粒粉」と「彩り」のこだわり麺

■「全粒粉」と「彩り」のアクセント：小麦を丸ごと挽いた全粒粉を主役に据え、噛むほどに芳醇な香ばしさと、ソースに負けない「粒感」のアクセントを楽しめます。


さらに、ほうれん草、かぼちゃ、ゆず、黒ゴマを練り込んだ「彩り麺」もご用意（各+\250）。「今日はどの“めん色”？」と選ぶ楽しさもご提供します。



■喉越しと弾力の両立：稲庭うどんのような「細身の喉越し」と、生パスタのような「もちもちとした弾力」を併せ持つ、独自のハイブリッド食感を実現しました。



店舗概要


ベビーカー入店OK！お子様用椅子のご用意ございます

お席はたっぷり72席


JR新宿駅直結の「ルミネエスト新宿」7Fです

店名：めん、色いろ。いつでも、おやつ。新宿


所在地：東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿 7F


営業時間：11:00～22:00（施設に準ずる）


URL：https://www.dd-holdings.jp/shops/meniro/shinjuku


Instagram：https://www.instagram.com/men_iroiro_shinjuku