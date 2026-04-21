【クリームに溺れる幸せ】麺が見えないほどの真っ白な濃厚体験！ ルミネエスト新宿 7Fの『めん、色いろ。いつでも、おやつ。新宿』が4月20日（月）より全メニュー刷新！

株式会社DDグループ

株式会社DDグループの連結子会社である株式会社ダイヤモンドダイニング（本社：東京都港区、代表取締役社長：松村 厚久）が運営する、ルミネエスト新宿 7Fの『めん、色いろ。いつでも、おやつ。新宿』は、2026年4月20日よりグランドメニューを全面的にリニューアルいたしました。

「美味しい」をもっと楽しく！今日はどの“めん色”！？

その日、その時、その瞬間の気分を大切に。

お気に入りのトッピングで自分好みのスタイルをプラスして、「美味しい」をもっと楽しく 。

私らしさで彩る一杯が、日常の食事を心ときめく自分への「ご褒美」へと変えていきます 。

おやつ・ドリンクはいつでもお好きなタイミングで。店内にある大きなおやつテーブルから、今の気分にぴったりの3品を自由に組み合わせて、私らしいひとときを自分好みにデザイン。

日常の食事を、自分への「ご褒美」に。『めん、色いろ。いつでも、おやつ。 新宿』が、うどんとデザートで楽しむ至福のひとときを提供します。

純白のベールに包まれた「白いカレーうどん」と「白い明太子クリームうどん」

注目の真っ白なクリームの下に隠れているのは選べる「カレーうどん」と「明太子クリームうどん」。うどんが見えないほどのクリーミーなソースで覆われたおうどんは、口に運んだ瞬間に広がる濃厚なコクは、まさに「クリームに溺れる」新感覚の体験です。

ご褒美はお会計を気にせず楽しむ！ 全てセットの「オールイン・プライス」

白いクリームうどん（明太子 または カレー）\1,850（セット価格）温泉玉子とチーズの明太子クリームうどん \1,650（セット価格）

めん、色いろ。のメニューは、すべて「お好きなおうどん ＋ 選べるおやつ ＋ ドリンクビュッフェ」がセットになった、自分を甘やかすためのオールイン・プライス。お会計を気にせず、食事からデザートまで心ゆくまで「選ぶ楽しさ」を満喫していただけます。

選べるおやつは、お食事の合間でも、食後のデザートとしても。お買い物の合間のリフレッシュに最適な、心ほどける時間を提供します。

“好き”をトッピングする悦び。「自分専用」にカスタマイズ

お好きなおうどん ＋ 選べるおやつ ＋ ドリンクビュッフェ」がセットだからお会計を気にせず楽しめます

今回のリニューアルの注目ポイントは自分好みに仕上げる「25種類以上のトッピング」。

「その日の気分で、自分らしく」を叶えるため、トッピングはすべて別皿で提供。まずはそのままの味を楽しみ、次に自分好みの具材を合わせて「味変」を楽しみ、最後の一口まで自分好みのスタイルを追求してください。

また、トッピング具材のほか、抹茶玄米だしもご用意しており、最後にお茶を注いで「お茶漬け」として完結させるスタイルもご提案 。１つのおうどんをトッピング具材で、お茶漬けで、何通りでもお楽しみいただけます。

づけまぐろの胡麻だれ とろろ うどん \1,700（えらべるおやつ+ドリンクビュッフェのセット価格） ※写真はおすすめトッピング入り：いくら+\500、温泉卵+\250円アボカドと小海老のグラタンうどん \2,050 （えらべるおやつ+ドリンクビュッフェのセット価格） ※写真はおすすめトッピング入り：明太子+\330、きのこ+300円

【その他、トッピングラインナップ例】

■ご褒美： 豚しゃぶ、漬けまぐろ、豚かつ（\380～）ほか

■名脇役： 梅干し、生青海苔、とろけるチーズ（\250円～）ほか

■お茶漬け風：抹茶玄米だし \300

お祝いやご褒美に。心満たされるプレミアムライン

「うな玉の冷やしかけうどん」や「とんかつのっけカレーうどん」など、自分を労りたい日の「ご褒美」やご友人や家族のちょっとしたお祝いにもふさわしい、圧倒的な具材感で「ハレの日」を演出します。

うな玉の冷やしかけうどん \2,100（セット価格）とんかつのっけカレーうどん \1,900（セット価格）※写真はおすすめトッピング入り：焼きもち+\300、チーズ+\300

また、うどん大好きなお子様向けにドリンクビュッフェつきメニューもご用意しており、幅広い世代の方のあらゆるシーンにご利用いただきやすいメニューを取り揃えました。

「全粒粉」と「彩り」のこだわり麺

■「全粒粉」と「彩り」のアクセント：小麦を丸ごと挽いた全粒粉を主役に据え、噛むほどに芳醇な香ばしさと、ソースに負けない「粒感」のアクセントを楽しめます。

さらに、ほうれん草、かぼちゃ、ゆず、黒ゴマを練り込んだ「彩り麺」もご用意（各+\250）。「今日はどの“めん色”？」と選ぶ楽しさもご提供します。

■喉越しと弾力の両立：稲庭うどんのような「細身の喉越し」と、生パスタのような「もちもちとした弾力」を併せ持つ、独自のハイブリッド食感を実現しました。

店舗概要

ベビーカー入店OK！お子様用椅子のご用意ございますお席はたっぷり72席JR新宿駅直結の「ルミネエスト新宿」7Fです

店名：めん、色いろ。いつでも、おやつ。新宿

所在地：東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿 7F

営業時間：11:00～22:00（施設に準ずる）

URL：https://www.dd-holdings.jp/shops/meniro/shinjuku

Instagram：https://www.instagram.com/men_iroiro_shinjuku