株式会社組織改革は、「1日で完成・8万円」で業務システムを開発する新サービス Focus Business Platform「One Day」を開始いたしました。 本サービスは、従来数週間～数ヶ月を要していた業務システム開発を、ヒアリングから実装・調整までを最短1日で完結させることを特徴としています。 また、翌日以降はAIがシステムエンジニアのように機能追加や改善に対応し、継続的な運用を支援します。

■ 背景

多くの中小企業において、業務の非効率は認識されているものの、 「開発コストが高い」「時間がかかる」「要件定義が難しい」といった理由から、システム導入が進まない課題がありました。 近年はAIの進化により「簡単に作れる」と言われる一方で、実際には業務を行いながら適切な設計や指示を行うことは難しく、十分に活用できていないケースも多く見られます。 本サービスでは、「最初のハードルを超える」部分を人が担い、基本機能までを1日で構築することで、安心してAIを活用できる環境を提供します。

■ サービスを支えるクラウド基盤

本サービスを実現するために、同社は独自のクラウド基盤を開発しました。 少ない指示でも安定した業務システムを生成できる仕組みと、継続的に改善・運用できる体制を構築しています。 特に独自フレームワークは、AIが理解しやすく再現性の高い設計に最適化されています。

■ サービス概要

本サービスでは、AIと独自フレームワークを活用し、以下を実現します。 ・朝のオンラインヒアリングで業務内容を整理 ・その場でシステムを構築 ・夕方までに実運用可能な状態で納品 これにより、従来の「要件定義→設計→開発→テスト」というプロセスを大幅に短縮します。

■ 特徴

・最短1日で納品 ・初期費用 80,000円（税別） ・月額 9,800円（税別）で運用 ・顧客管理、問い合わせ管理、LINE連携など幅広い業務に対応 ・対象：年商5,000万円以下の小規模法人・個人事業主

■ 想定利用シーン

・Excelや紙で管理している業務のデジタル化 ・LINEを活用した顧客対応の自動化 ・小規模な業務システムの迅速な立ち上げ

■ 今後の展開

同社は、本サービスを通じて「誰でも業務システムを持てる世界」の実現を目指し、 AIを活用した開発の民主化を推進してまいります。

■ 代表コメント

「システム開発は、もっと気軽でいいと考えています。朝相談して、夕方には使える。それくらいのスピードが、現場には必要です。システム構築に目を向けるより、お客様に目を向けるほうが事業はうまくいく。もっと大事なことにFOCUSしてもらいたいという願いを込めて、Focus Business Platformという名称にしています」

会社概要

名称：株式会社組織改革 事業内容：業務システム開発、AI活用支援、LINE Bot構築

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社組織改革 東京都千代田区岩本町3-3-11 エクセル岩本町301 代表取締役 中間 優 下記のお問い合わせフォームからご連絡下さい https://soshiki-kaikaku.com/inquiry