小売向けPOSレジ「POS＋ retail　スマホPOS」電子レシート機能の標準搭載で「プリンターレス店舗」を実現

ポスタス株式会社

ポスタス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：本田 興一、以下：ポスタス）は、小売向けPOSレジ「POS+ retail（ポスタス リテール）」の機能をスマートフォン端末に搭載した「スマホPOS」に、電子レシート機能を追加したことをお知らせします。

今回の電子レシート機能の追加により、プリンター不要でのレシート発行が可能となりました。お客様はスマホPOSに表示されるQRコードを読み取り、メールアドレスを入力するだけで、レシート（領収書）を電子で受け取ることができます。プリンター本体やレシートロール紙などの購入が不要になることで、初期導入コストと継続的な消耗品コストの両面で店舗負担を軽減。同時に、紙レシート削減による環境負荷の低減にも貢献します。

ポスタスは「ともに創る、おもてなしの一歩先を」というミッションのもと、飲食店、小売店、理美容店、クリニックなど、それぞれの業態とオペレーションに寄り添うサービス開発を続けてきました。今回の電子レシート機能の提供を通じて、店舗運営の効率化と環境配慮の両立を支援するとともに、今後も事業者の課題解決につながる機能開発とサービス提供の強化に努めてまいります。

「スマホPOS」について：https://www.postas.co.jp/service/option/smartphone-pos/

■スマホPOS電子レシート発行の流れ（イメージ）

■電子レシート機能について

電子レシート機能では、以下の操作フローでお客様にレシートを発行できます。

１.会計完了後、スマホPOS画面で「電子レシート発行」を選択

２.QRコードが表示され、お客様のスマートフォンで読み取り、メールアドレスを入力

３.お客様の端末にレシート（領収書）のURLがメールで届き、ブラウザで確認可能

■スマホPOSについて

「スマホPOS」は、POSレジ機能をスマートフォン1台に集約したモバイルPOSソリューションです。商品スキャンからキャッシュレス決済、在庫管理まで、スマホのみで完結し、固定のレジカウンターが不要なため、店舗内のどこでも会計対応が可能です。マンツーマン接客の流れでそのまま会計できるほか、混雑時の「前捌き機能」によりレジ待ち時間を削減します。今回の電子レシート機能追加により、プリンター不要のペーパーレス運用が可能となり、初期導入コストをスリムに抑えながらエコな店舗運営を実現します。

■サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56468/table/237_1_cad94c4ad148c3151bf1a6edd00d68a6.jpg?v=202604210551 ]

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https://www.postas.co.jp/inquiry

■ポスタス株式会社について＜ https://www.postas.co.jp/ (https://www.postas.co.jp/)＞

ポスタス株式会社は、2013年5月にサービス提供を開始し、飲食業、小売業、理美容業、クリニック業の各業界に特化したクラウド型モバイルPOSレジ「POS＋(ポスタス)」を中心に、店舗運営の効率化ときめ細やかなおもてなしを両立する包括的なソリューションを提供しています。POSレジに加え、セルフレジ/券売機、オーダーシステム、多店舗管理システムなど、業務の自動化・省力化から顧客体験の向上まで一気通貫でサポートしています。

当社は「ともに創る、おもてなしの一歩先を」をミッションとし、深刻な日本の労働力不足に対し、テクノロジーの力で店舗運営の効率化を実現し、現場のスタッフが人にしかできないきめ細やかな接客やサービスに集中できる環境を創出します。お客様とともに、日本のおもてなし文化を守り、さらに進化させていくことを目指しています。