AI Security、共同代表体制へ移行 共同創業者2名による新経営体制を発足

AIセキュリティ合同会社

AIセキュリティ株式会社（本社：東京都新宿区、以下「当社」）はこのたび、代表取締役CEO 堀居隆生、代表取締役COO 市川貴大による共同代表体制へ移行いたしました。



当社はこれまで、サイバーセキュリティを基盤に、コンサルティング・インテグレーション・プロフェッショナル人材支援などを通じて、企業の事業推進と変革を支援してまいりました。加えて近時は、AIセキュリティ・ゼロトラスト推進・セキュリティガバナンス整備・ランサム対策・各種パートナーシップ強化など、事業と組織の両面において継続的な強化を進めております。



堀居と市川は大学時代のインターンシップを経て前職時代からの同僚であり、当社の共同創業者でございまして、市川は創業当初より経営の中核を担い、事業の成長をともに牽引してまいりました。

今回の共同代表体制への移行は、新体制を新たに立ち上げるというものではなく、これまで実質的に担ってきた役割や意思決定のあり方を明確にし、今後の成長に向けてより強固な体制へと発展させていくものでございます。

◤共同代表体制における肩書

◤新体制における役割

◤今後の展望

- 堀居隆生：代表取締役/CEO- 市川貴大：代表取締役/COO- 堀居は、代表取締役CEOとして、営業戦略の高度化とデリバリーの強化、アライアンスの拡張によるエコシステム形成を通じてトップラインの最大化を牽引します。加えて、当社の中核テーマである「セキュリティ for AI」領域における市場開拓をリードし、新たな需要を創出しながら"持続的な成長基盤の確立"を図ってまいります。- 市川は、代表取締役COOとして、全社戦略の設計から事業ポートフォリオの最適化、M&Aおよび新規事業の立ち上げまでを一気通貫で推進します。あわせて、コアコンピタンスであるセキュリティ人材基盤の強化や社内のAI活用の高度化を通じて、事業構造そのものを進化させ"非連続的な成長"を実現していきます。両名が共同代表として密に連携し、当社は意思決定の迅速化・執行力の向上・組織としての成果の再現性強化を実現することで、当社は更なる"連続的な非連続成長"を目指します。

当社を取り巻く環境は、AI活用の進展、サイバーリスクの高度化、企業に求められるガバナンス・実装・運用の一体対応ニーズの高まりなどを背景に、大きく変化しています。こうした状況のなか、当社としても、より高い水準で経営基盤を整備し、事業推進力を強化していくことが重要であると考えております。



今回の共同代表体制への移行は、単なる役員構成の変更ではなく、AI Securityが次の成長フェーズへ進むための経営基盤強化です。

今後も「企業が安心して挑戦できる社会基盤の実現に向け」より一層事業を推進してまいります。

◤ 会社概要

AIセキュリティ株式会社

所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷1-9-16 三宅ビル4F

代表：堀居 隆生

事業内容：セキュリティコンサルティング、ゼロトラスト構想策定、インテグレーション、運用設計、人材支援、プラットフォーム開発

URL：https://aisecurity.co.jp/

◤ お問い合わせ先

AIセキュリティ株式会社

Email：event@aisecurity.co.jp