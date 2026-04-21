Sales Marker、Salesforce Japan Partner Award 2026を受賞

株式会社Sales Marker

株式会社Sales Marker（本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：小笠原 羽恭、以下：当社）は、Salesforce Japan Partner Award 2026における「Japan Partner of the Year - Emerging -」を受賞しました。3年以内の新しいパートナーの中で、案件成約金額、案件創出金額、Navigator取得状況、認定資格状況の要素を加味し、優れた業績を残したパートナーとして評価され、授与されたものです。

■受賞に対するコメント

株式会社Sales Marker 代表取締役CEO 小笠原 羽恭

この度、Salesforce Japan Partner Award 2026においてPartner of the Yearという大変名誉ある賞を賜りましたことを、心より御礼申し上げます。

当社はSalesforceのパートナーとして、インテントセールスを実現する『Sales Marker』の提供を通じて、お客様のセールス・マーケティングプロセスの統合および高度化に取り組んでまいりました。シグナルの精度向上とAIの進化を適切に取り入れ、“顧客起点”で営業活動を再設計してきたことが、今回の評価につながったものと受け止めております。

引き続き、Salesforceとのパートナーシップをさらに強化し、お客様の成長とビジネス変革に貢献できるよう、一層邁進してまいります。

株式会社セールスフォース・ジャパン 専務執行役員 アライアンス事業統括本部 統括本部長 浦野敦資 氏

Sales MarkerのようなSalesforce Japan Partner Award 2026の受賞者は、テクノロジーがかつてないスピードで発展しAI革命が進行する世界において、お客様がより迅速に成長し、さらに躍進するよう尽力されています。Salesforceにとってパートナーの皆様は、お客様の成功を推進するために欠かせない存在です。

■Salesforce Japan Partner Award 2026について

第19回目を迎えるSalesforce Japan Partner Award 2026は、コンサルティング会社、デジタルエージェンシー、販売代理店、ISVパートナーなど、クラウド、業種・業界、および広範なパートナープログラムにわたって、Salesforceのパートナーが果たした多大な貢献に与えられる賞です。今年のSalesforce Japan Partner Award 2026を受賞されたSalesforceパートナーの一覧はこちら(https://appexchangejp.salesforce.com/learn/fy26-partner-summit-tokyo?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=salesforce-award-2026)をご覧ください。

SalesforceなどはSalesforce, inc.の商標です。

■「インテントセールス」とは

顧客の行動データから捉えられるインテント（意図・関心）に基づき、顧客起点で営業やマーケティング活動を最適化していく成長モデルです。検索行動やWeb上の閲覧行動、自社接点での行動など、複数のシグナルをもとに顧客の検討状況を捉えることで、より精度の高い意思決定を可能にします。

インテントデータを正確かつタイムリーに捉えることで、顧客理解に基づいた部門横断の意思決定や、再現性のある営業プロセスの構築が可能になります。さらに、適切なメッセージを最適なチャネルで、適切な部署・人物に届けることで、営業体験そのものの質を高めながら、売上向上と持続的な事業成長を実現します。こうした「インテントセールス」を日本で初めて実現したのが、『Sales Marker』です。



▶詳細はこちら：https://sales-marker.jp/intent-sales(https://sales-marker.jp/intent-sales?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=salesforce-award-2026)

■インテントセールスを実現する『Sales Marker』とは

Sales Markerは、顧客のインテント（意図・関心）を起点に、営業・マーケティングの意思決定からアプローチ実行までを最適化するマルチAIエージェントです。検索やWeb上の閲覧、自社接点に加え、特定のドメインに対する関心シグナルなど、複数のインテントデータをもとに、いま検討が進んでいる企業とそのキーマンを特定し、最適なタイミングで最適なアプローチを実現します。

複数のシグナルを掛け合わせることで、顧客の検討状況をより正確に捉え、企業ごとの比較・検討の背景（コンテキスト）まで含めた理解を深めるとともに、見込み違いにつながるシグナル（偽陽性シグナル）に左右されにくい判断を支援します。これにより、顧客理解に基づいた部門横断の意思決定と、再現性のある営業プロセスの構築を可能にし、営業体験の質を高めながら売上向上と持続的な事業成長を支援します。

▶『Sales Marker』サービスページ：https://sales-marker.jp/(https://sales-marker.jp/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=salesforce-award-2026)

株式会社Sales Markerについて

社名：株式会社Sales Marker

設立：2021年7月29日

代表者：代表取締役 CEO 小笠原 羽恭

所在地：東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー32階

URL：https://corp.sales-marker.jp/(https://corp.sales-marker.jp/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=salesforce-award-2026)