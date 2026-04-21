【国立劇場おきなわ】５月自主公演のご案内

文化庁国立劇場おきなわ５月自主公演のご案内琉球版水戸黄門！組踊公演 「巡見官」

「巡見官」は、琉球版の水戸黄門とも称される作品で、父と継母に疎まれながらも孝行の心を失わない少年が、地方を巡察する王府の役人に救われる物語です。指導には技能保持者の真境名律弘氏、中村一雄氏を迎え、当劇場の組踊研修修了生を含む総勢14名が舞台を務めます。また第一部では、長年研鑽を積んできた舞踊家による古典舞踊や雑踊の一人踊りが、舞台に花を添えます。

日時：令和８年（2026年）５月16日（土）

14時開演

場所：国立劇場おきなわ大劇場

料金：一般4,000円 友の会3,200円

大学生等2,000円

３歳以上高校生以下1,000円

＜公演情報詳細＞

https://www.nt-okinawa.or.jp/performance-info/detail?performance_id=2798

三線音楽公演 古典音楽の美

琉球古典音楽の魅力を存分に堪能できる本公演。なかでも代表的な独唱曲や斉唱曲、舞踊曲など多彩な演目で古典音楽を楽しんでいただきます。第一部は、若手による古典音楽の斉唱、女性地謡による舞踊曲、そして、現在第一線で活躍される古典音楽保持者による、味わい深い独唱曲を披露いたします。第二部は若手女性演奏家による斉唱や、湛水流の斉唱、箏曲のみによる舞踊地謡など、古典音楽の世界をご堪能ください。

日時：令和８年（2026年）５月30日（土）

14時開演

場所：国立劇場おきなわ小劇場

料金：一般4,000円 友の会3,200円

大学生等2,000円

３歳以上高校生以下1,000円

＜公演情報詳細＞

https://www.nt-okinawa.or.jp/performance-info/detail?performance_id=2799

様々な古典音楽をお楽しみいただきます。