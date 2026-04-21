半田そうめんの製造販売をおこなう、株式会社オカベ(本社：徳島県美馬郡つるぎ町、代表取締役：岡部 洋史)は、2026年5月10日(日)の母の日に向け、母の日におすすめのギフトを集めた特集ページをオープンしました。期間限定の母の日のしには「おかあさん いつもありがとう」の文字入りで、こだわりの半田そうめんとともにあなたの感謝のお気持ちを乗せてお届けします。

※5月1日(金)までのご注文で、母の日当日5月10日(日)までにお届け可能となります。





母の日ギフト特集ページ





https://www.okabemen.co.jp/hpgen/HPB/entries/323.html









■母の日のギフトに素麺がおすすめな理由

「オカベの麺」は賞味期限が製造日から1年半と長く保存が効くので、日持ちする贈り物として安心です。また乾麺で常温保存ができるので、冷蔵庫内を圧迫する心配もございません。さらに引出物としてもよく利用されるそうめんですが、そこには「末永く幸せが続きますように」という願いが込められています。「いつまでも幸せで、元気でいてね」そんな願いを込めて、いつもお世話になっているお母さまに「オカベの麺」を贈ってみてはいかがでしょうか。





花束風サラダ麺





■幅広いアレンジレシピが楽しめる「オカベの麺」の魅力

厳選した小麦粉と塩を使い、一本に十八の麺層を作りながら丁寧に延ばして仕上げたオカベの麺は、もっちりとした弾力と強いコシ、つるつるとした舌触りとなめらかなのど越しが特長の素麺です。そのしっかりとした食感と口あたりの良さにより、さまざまな味付けと相性がよく、季節やシーンに合わせて冷麺、温麺どちらも楽しめるのはもちろん、薬味やシンプルなつゆで味わう和風、オリーブオイルやチーズを使った洋風、ピリ辛だれと合わせた中華風など、幅広いアレンジレシピをお楽しみいただけます。





オカベの麺





■母の日におすすめのギフトセット

【商品名】いつもありがとうセット

【販売価格】1,950円(税込)

【内容量】

・オカベの麺(90g×3束)×3袋

・ストレートつゆ(60ml×8袋)

【URL】https://www.okabemen.co.jp/SHOP/RN-2.html





いつもありがとうセット





【商品名】高級半田手延めん「華」 木箱15人前

【販売価格】3,510円(税込)

【内容量】華(90g×3束)×5袋 15人前

【URL】https://www.okabemen.co.jp/SHOP/hn-1.html





高級半田手延めん「華」 木箱15人前





【商品名】半田手延めん「オカベの麺」 つゆセット18人前

【販売価格】3,800円(税込)

【内容量】

・オカベの麺(90g×3束)×6袋 18人前

・かけ用濃縮つゆ(20ml×4袋)

・つけ用ストレートつゆ(60ml×8袋)

【URL】https://www.okabemen.co.jp/SHOP/a-35set.html





半田手延めん「オカベの麺」 つゆセット18人前





■株式会社オカベについて

当社は、麺職人である社長を中心に、厳選素材と伝統の手延べ製法にこだわった麺づくりを行っています。当社の麺づくりの根幹にあるのが、徳島県半田地方で約300年受け継がれてきた半田そうめんの伝統です。半田そうめんの製造会社としては後発ではありますが、新参者だからこそ既成概念にとらわれず、試行錯誤を重ねながら独自の麺づくりに挑戦し続けています。





オカベ工場外観





■会社概要

商号 ： 株式会社オカベ

代表者 ： 代表取締役 岡部 洋史(オカベ ヒロフミ)

所在地 ： 〒779-4407 徳島県美馬郡つるぎ町半田字東毛田48番地

設立 ： 1987年7月

事業内容： 半田素麺の製造販売

資本金 ： 3,650万円

URL ： https://www.okabemen.co.jp/