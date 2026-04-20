[Bowers & Wilkins イベント情報] 阪急メンズ大阪にてアナログレコードをフィーチャーした期間限定のBowers & Wilkinsポップアップストアをオープン

株式会社ディーアンドエムホールディングス

英国生まれの世界的なハイエンド・オーディオ・ブランドBowers & Wilkinsは、2026年4月22日（水）から4月28日（火）までの期間、大阪・梅田の阪急メンズ大阪 1F ステージ2にBowers & Wilkinsポップアップストアをオープンいたします。

この度のポップアップストアでは、アナログレコードをフィーチャー。Bowers & Wilkinsのハイエンドスピーカー「800 Series Diamond」がレコーディング・モニタースピーカーとして活躍している英国ロンドンの「アビーロード・スタジオ」で録音されたアルバムや映画音楽を中心に、様々なアーティストのディスクをご用意しております。デノンの新しいBluetooth対応レコードプレーヤー「DP-500BT」とネットワークCDレシーバー「RCD-N12」をBowers & Wilkinsのブックシェルフ・スピーカー「707 S3」と組み合わせたシステムや、ワイヤレススピーカー「Zeppelin Pro Edition」で卓越のアナログサウンドをお楽しみください。

「Px7 S3 ビンテージ・マルーン」や「Pi8 ペール・モーブ」など、フレッシュな2026年春の新色が追加され、さらにラインアップが充実したワイヤレスヘッドフォン、完全ワイヤレスイヤフォンも全モデル全色を取り揃えておりますので、ぜひこの機会にご来店いただき、お好きなモデル、カラーをご試着、ご試聴ください。McLaren AutomotiveおよびMcLaren F1チームとのコラボレーションから誕生した「Px8 S2 McLaren Edition」および「Pi8 McLaren Edition」もお試しいただけます。

期間中にポップアップストアにて合計5万円以上の製品をご購入いただいた方には阪急メンズ大阪3階のカフェでお使いいただけるCAFE TICKETをプレゼントいたします。

※プレゼントは、期間中お一人様につき1つまでとさせていただきます。

Bowers & Wilkinsポップアップストア 概要

期間： 2026年4月22日（水）～ 4月28日（火）

場所： 阪急メンズ大阪 1F ステージ2

〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町7-10

営業時間：平日:11:00～20:00、土・日・祝:10:00～20:00

※営業時間は変更になる可能性がございます

電話 : 06-6361-1381 (代表)

707 S3

ブックシェルフ・スピーカー

希望小売価格：281,600円（2台1組・税込）

カラー：サテン・ホワイト、モカ、ローズナット

希望小売価格：293,700円（2台1組・税込）

カラー：グロス・ブラック

https://www.bowerswilkins.com/ja-jp/product/loudspeakers/700-series/707-s3/FP43109P-APAC.html

Zeppelin Pro Edition

ワイヤレススピーカー

希望小売価格：136,400円（税込）

カラー：ミッドナイト・グレー、パール・グレー

https://www.bowerswilkins.com/ja-jp/product/wireless-speakers/zeppelin-pro/ZEPPELINPROCN.html

Px7 S3

ワイヤレス・ノイズキャンセリング・ヘッドフォン

オープン価格

カラー：アンスラサイト・ブラック、キャンバス・ホワイト、インディゴ・ブルー、

フロスト・ブルー、ビンテージ・マルーン（New）

https://www.bowerswilkins.com/ja-jp/product/over-ear-headphones/px7-s3/FP45330P.html?dwvar_FP45330P

Pi8

完全ワイヤレスイヤフォン

オープン価格

カラー：アンスラサイト・ブラック、ダブ・ホワイト、ミッドナイト・ブルー、

ジェイド・グリーン、ダーク・バーガンディ、ペール・モーブ（New）

https://www.bowerswilkins.com/ja-jp/product/wireless-earbuds/pi8/FP44962P.html?dwvar_FP44962P

Px8 S2

ワイヤレス・ノイズキャンセリング・ヘッドフォン

オープン価格

カラー：オニキス・ブラック、ウォーム・ストーン

https://www.bowerswilkins.com/ja-jp/product/over-ear-headphones/px8-s2/FP45365P.html?dwvar_FP45365P

製品に関するお問合せ

D&Mお客様相談センター

TEL. 0570-666-112 / 050-3388-6801

受付時間：10:00～18:00（土・日・祝日、弊社休日を除く）

Bowers & Wilkinsについて

1966年に英国で設立されたBowers & Wilkinsは、50年以上にわたり高性能オーディオ技術の最前線において業界をリードし続けてきました。Bowers & Wilkinsは、革新性と音質の新たな基準となるホームスピーカー、ヘッドフォン、カスタムインストール製品、カーオーディオ製品を設計・製造することで、数え切れないほどの賞と世界有数のレコーディングスタジオやミュージシャンからの称賛を集めています。この評価は、最上級のサウンドと比類のないリスニング体験を追求する私たちの揺るぎない姿勢に向けられたものです。

www.bowerswilkins.com/ja-jp