千葉商科大学生が考案 “若者がルネサンスに行きたくなるプラン” 大事な日は最高のビジュで！『前日駆け込みルネ』スタート！

千葉商科大学生が考案 “若者がルネサンスに行きたくなるプラン” 大事な日は最高のビジュで！『前日駆け込みルネ』スタート！