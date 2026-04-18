【オイシックス新潟アルビレックスBC】又吉 克樹選手 契約合意のお知らせ

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、又吉 克樹選手との契約が合意に至りましたのでお知らせいたします。

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■新入団選手

名前：又吉 克樹(またよし かつき)

ポジション：投手

生年月日：1990年11月4日

身長／体重：179cm／76kg

投打：右投右打

ドラフト：2013年ドラフト2位

経歴：西原高 - 環太平洋大 - 四国IL・香川 - 中日ドラゴンズ

- 福岡ソフトバンクホークス - レオネス・デ・ユカタン

■NPB通算成績

登板数503 勝利数47 防御率2.84 通算ホールド173

■又吉選手よりコメント

この度、オイシックス新潟アルビレックスBCに入団させて頂くことになりました。

オイシックスさんには昨年の戦力外の時から声をかけていただき、今月メキシコのチームからリリースされた後にも1番に声をかけてもらいました。

その熱意に応えたい、と思い入団を決めました！

他の選手に、自分が今まで経験したことや同じ歳の時にやっておけば良かったと感じていることなどを伝えていきつつ、自分自身もさらにレベルアップできるように精進したいと思います！

これからよろしくお願いします。

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはＮＰＢファーム・リーグに参加、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地 株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026年からは桑田真澄氏をCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に迎え「強く、愛され、選ばれる球団」の実現に向け取り組んでいます。