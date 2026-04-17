渋谷の音箱8店舗を回遊する″SHIBUYA GROOVY CRUISE 2026″が4/28(シブヤの日)に開催決定！！

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株式会社LD&K

2026年4月28日(シブヤの日)

2026年ゴールデンウィーク前夜...


絶えず変化し続ける音楽の聖地渋谷の街で、


身体が自然に動き出す本物の音楽体験を求め、


点在する8店舗の音箱を自由に回遊する夜



感度の高い若者が集う渋谷を代表する”音箱”を舞台に、


音楽カルチャーの最前線を回遊するサーキットイベントを開催します!!




SHIBUYA GROOVY CRUISE 2026

[ System ]

最初に訪れる店舗で\2,000のエントランスを支払いリストバンドを入手


2店舗目以降はドリンク代のみで入場可能となる


※club asiaのみ\1,000+1drinkが必要



[ 参加店舗 ]

UTOPIA / DYSTOPIA


UTOPIA / DYSTOPIA

▼イベント名称


SHIBUYA GROOVY CRUISE 2026 - SAVAGE BASS -



SHIBUYA GROOVY CRUISE 2026 - SAVAGE BASS -

▼ジャンル
Drum & Bass


▼出演


[ SP GUEST DJ ]


Velocity (Human Elements)
SAKO (Beginning)
ASSIGN (HOMiE)
[ DJ ]
SN_Yeah
BLACKCROW × BARBIE
Jackit
ron3lyscript
omeme_gangimari
[ VJ ]
etsushi


[ FOOD ]
マガリビ


▼時間
20:00 - 05:00


▼住所


東京都渋谷区円山町4-6 QLINK渋谷神泉 B1F/B2F(https://maps.app.goo.gl/hTVZ3Dj5KFa3HGZX7)


▼Web
https://www.udagawacafe.com/utopia-dystopia/


▼Instagram


https://www.instagram.com/utopia_dystopia_shibuya/



club asia


club asia

▼イベント名称


PARTY HARD TUESDAY - Golden Week Special -



PARTY HARD TUESDAY - Golden Week Special -

▼ジャンル


Reggae / HipHop / R&B


▼出演


KEN-U


DOMINO-KAT


RUEED,


CORNHEAD


TAKUTO


SHUN


Doppelganger


KENE


JAGAH


RACY.BULLET


YARZ


BIG BLAZE WILDERS


DJ OZIKILLER


MOBSTARZ


DIDIDI KOZO


MASAKAZ


TATSUTA


kENSKE


CHII★


STEVE WYLDER



ムラバム


▼時間


23:00 - morning


▼住所


東京都渋谷区円山町1-8(https://maps.app.goo.gl/nXppcYekHGA8LWTF8)


▼Web


http://clubasia.jp


▼Instagram


http://www.instagram.com/clubasia



THE RUBYROOM


THE RUBYROOM

▼イベント名称


SHIBUYA groovy cruise



SHIBUYA groovy cruise

▼ジャンル
All mix


▼出演
[ LIVE ]


futures


[ DJ ]


chucky
MEME


KUNbhaka


MARINA


仙道
Zu-kkkker


▼時間
24:00 - 5:00


▼住所


東京都渋谷区道玄坂2-25-17 霞ビル4階(https://maps.app.goo.gl/1uCAPWCjg9duu7Ef9)


▼Web
https://rubyroomtokyo.com/


▼Instagram


https://www.instagram.com/rubyroomtokyo/



東間屋


東間屋

▼イベント名称


Shibuya 428 Groovy Cruise 2026



Shibuya 428 Groovy Cruise 2026

▼ジャンル
HOUSE


▼出演


[ GUEST DJ ]


DJ WATARAI (House set)


[ DJ ]
KENTARO TAKIZAWA


Isao a.k.a. Lucas


HONOKA


RIKEI


▼時間
21:00 - 04:00


▼住所


東京都渋谷区道玄坂2-14-8 Spotify O-EASTビル 2F(https://maps.app.goo.gl/tkEnkjfjKcZrGRy46)


▼Web
https://azumaya.jp/


▼Instagram


https://www.instagram.com/azumaya_shibuya/



MusicBar1985


MusicBar1985

▼イベント名称


ファミスタIII -Shibuya 428 Groovy Cruise 2026-



ファミスタIII -Shibuya 428 Groovy Cruise 2026-

▼ジャンル


All mix


▼出演


天野ジョージ(百獣、撃鉄、1985)


ペニスハンモック


加藤マニ


kijin(砂爆)


HATO-BUS


DJ PUMP


MARINA


Shimon


HIRO


tatsuya tsuri


梶の蕎麦屋


のりーな


クロ


▼時間


19:00 - 05:00


▼住所


東京都渋谷区道玄坂２丁目２２－６ CREAビル 1F(https://share.google/LjFPW83MmV3ppCrhH)


▼Instagram


https://www.instagram.com/shibuyabar1985




宇田川カフェ別館


宇田川カフェ別館

▼イベント名称


SHIBUYA GROOVY CRUISE 2026



SHIBUYA GROOVY CRUISE 2026

▼ジャンル


Soul / R&B / Hip Hop


▼出演


[ LIVE ]


宇田川別館バンド


上鈴木兄弟


[ DJ ]


君嶋麻里江


▼時間


19:00 - 24:00


▼住所


東京都渋谷区宇田川町36-3 営和ビル6F(https://maps.app.goo.gl/Cfs6uYxSkWYaebXLA)


▼Web


https://www.udagawacafe.com/bekkan/


▼Instagram


https://www.instagram.com/udagawacafebekkan_official



ClubMalcolm


ClubMalcolm

▼イベント名称


Shibuya 428 Groovy Cruise 2026『Re:quid -リキッド-』




▼ジャンル


Rock / Electronic / Techno


▼出演


[ DJ ]


eitaro sato (indigo la End)


judgeman


KEIGO (SUPERFUZZ)


ryuu


酒呑童子


TAISHI IWAMI (SUPERFUZZ)


▼時間


24:00 - 05:00


▼住所


東京都渋谷区宇田川町30-5 JOWビルB1F(https://maps.app.goo.gl/ofZ8mrKrSRNKVW3h9)


▼Web


https://club-malcolm.com/


▼Instagram


https://x.com/clubmalcolm



道玄坂教会


道玄坂教会

▼イベント名称


CANDELA OF MUSIC -Golden Week Special Edition-



CANDELA OF MUSIC -Golden Week Special Edition-

▼ジャンル


TECHNO


▼出演


[ DJ ]


YOSHI KANOU
RW
UNIT
DUALITY


▼時間


20:00 - 05:00


▼住所


東京都渋谷区道玄坂2-16-5 セントラル共立ビル1階(https://maps.app.goo.gl/oGPVHtTuozb6Jc9t6)


▼Web
https://dogenzaka-church.com/


▼Instagram


https://www.instagram.com/churchdogenzaka/




[ スポンサー ]

Jagermeister

▼Web
https://jp.jagermeister.com/



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お問い合わせ

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店舗事業部 ディレクター


金子 隼也 -Shunya Kaneko-


kaneko@ldandk.com