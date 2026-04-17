渋谷の音箱8店舗を回遊する″SHIBUYA GROOVY CRUISE 2026″が4/28(シブヤの日)に開催決定！！
2026年4月28日(シブヤの日)
2026年ゴールデンウィーク前夜...
絶えず変化し続ける音楽の聖地渋谷の街で、
身体が自然に動き出す本物の音楽体験を求め、
点在する8店舗の音箱を自由に回遊する夜
感度の高い若者が集う渋谷を代表する”音箱”を舞台に、
音楽カルチャーの最前線を回遊するサーキットイベントを開催します!!
SHIBUYA GROOVY CRUISE 2026
[ System ]
最初に訪れる店舗で\2,000のエントランスを支払いリストバンドを入手
2店舗目以降はドリンク代のみで入場可能となる
※club asiaのみ\1,000+1drinkが必要
[ 参加店舗 ]
UTOPIA / DYSTOPIA
UTOPIA / DYSTOPIA
▼イベント名称
SHIBUYA GROOVY CRUISE 2026 - SAVAGE BASS -
SHIBUYA GROOVY CRUISE 2026 - SAVAGE BASS -
▼ジャンル
Drum & Bass
▼出演
[ SP GUEST DJ ]
Velocity (Human Elements)
SAKO (Beginning)
ASSIGN (HOMiE)
[ DJ ]
SN_Yeah
BLACKCROW × BARBIE
Jackit
ron3lyscript
omeme_gangimari
[ VJ ]
etsushi
[ FOOD ]
マガリビ
▼時間
20:00 - 05:00
▼住所
東京都渋谷区円山町4-6 QLINK渋谷神泉 B1F/B2F(https://maps.app.goo.gl/hTVZ3Dj5KFa3HGZX7)
▼Web
https://www.udagawacafe.com/utopia-dystopia/
https://www.instagram.com/utopia_dystopia_shibuya/
club asia
club asia
▼イベント名称
PARTY HARD TUESDAY - Golden Week Special -
PARTY HARD TUESDAY - Golden Week Special -
▼ジャンル
Reggae / HipHop / R&B
▼出演
KEN-U
DOMINO-KAT
RUEED,
CORNHEAD
TAKUTO
SHUN
Doppelganger
KENE
JAGAH
RACY.BULLET
YARZ
BIG BLAZE WILDERS
DJ OZIKILLER
MOBSTARZ
DIDIDI KOZO
MASAKAZ
TATSUTA
kENSKE
CHII★
STEVE WYLDER
里
ムラバム
▼時間
23:00 - morning
▼住所
東京都渋谷区円山町1-8(https://maps.app.goo.gl/nXppcYekHGA8LWTF8)
▼Web
http://clubasia.jp
http://www.instagram.com/clubasia
THE RUBYROOM
THE RUBYROOM
▼イベント名称
SHIBUYA groovy cruise
SHIBUYA groovy cruise
▼ジャンル
All mix
▼出演
[ LIVE ]
futures
[ DJ ]
chucky
MEME
KUNbhaka
MARINA
仙道
Zu-kkkker
▼時間
24:00 - 5:00
▼住所
東京都渋谷区道玄坂2-25-17 霞ビル4階(https://maps.app.goo.gl/1uCAPWCjg9duu7Ef9)
▼Web
https://rubyroomtokyo.com/
https://www.instagram.com/rubyroomtokyo/
東間屋
東間屋
▼イベント名称
Shibuya 428 Groovy Cruise 2026
Shibuya 428 Groovy Cruise 2026
▼ジャンル
HOUSE
▼出演
[ GUEST DJ ]
DJ WATARAI (House set)
[ DJ ]
KENTARO TAKIZAWA
Isao a.k.a. Lucas
HONOKA
RIKEI
▼時間
21:00 - 04:00
▼住所
東京都渋谷区道玄坂2-14-8 Spotify O-EASTビル 2F(https://maps.app.goo.gl/tkEnkjfjKcZrGRy46)
▼Web
https://azumaya.jp/
https://www.instagram.com/azumaya_shibuya/
MusicBar1985
MusicBar1985
▼イベント名称
ファミスタIII -Shibuya 428 Groovy Cruise 2026-
ファミスタIII -Shibuya 428 Groovy Cruise 2026-
▼ジャンル
All mix
▼出演
天野ジョージ(百獣、撃鉄、1985)
ペニスハンモック
加藤マニ
kijin(砂爆)
HATO-BUS
DJ PUMP
MARINA
Shimon
HIRO
tatsuya tsuri
梶の蕎麦屋
のりーな
クロ
▼時間
19:00 - 05:00
▼住所
東京都渋谷区道玄坂２丁目２２－６ CREAビル 1F(https://share.google/LjFPW83MmV3ppCrhH)
https://www.instagram.com/shibuyabar1985
宇田川カフェ別館
宇田川カフェ別館
▼イベント名称
SHIBUYA GROOVY CRUISE 2026
SHIBUYA GROOVY CRUISE 2026
▼ジャンル
Soul / R&B / Hip Hop
▼出演
[ LIVE ]
宇田川別館バンド
上鈴木兄弟
[ DJ ]
君嶋麻里江
▼時間
19:00 - 24:00
▼住所
東京都渋谷区宇田川町36-3 営和ビル6F(https://maps.app.goo.gl/Cfs6uYxSkWYaebXLA)
▼Web
https://www.udagawacafe.com/bekkan/
https://www.instagram.com/udagawacafebekkan_official
ClubMalcolm
ClubMalcolm
▼イベント名称
Shibuya 428 Groovy Cruise 2026『Re:quid -リキッド-』
▼ジャンル
Rock / Electronic / Techno
▼出演
[ DJ ]
eitaro sato (indigo la End)
judgeman
KEIGO (SUPERFUZZ)
ryuu
酒呑童子
TAISHI IWAMI (SUPERFUZZ)
▼時間
24:00 - 05:00
▼住所
東京都渋谷区宇田川町30-5 JOWビルB1F(https://maps.app.goo.gl/ofZ8mrKrSRNKVW3h9)
▼Web
https://club-malcolm.com/
https://x.com/clubmalcolm
道玄坂教会
道玄坂教会
▼イベント名称
CANDELA OF MUSIC -Golden Week Special Edition-
CANDELA OF MUSIC -Golden Week Special Edition-
▼ジャンル
TECHNO
▼出演
[ DJ ]
YOSHI KANOU
RW
UNIT
DUALITY
▼時間
20:00 - 05:00
▼住所
東京都渋谷区道玄坂2-16-5 セントラル共立ビル1階(https://maps.app.goo.gl/oGPVHtTuozb6Jc9t6)
▼Web
https://dogenzaka-church.com/
https://www.instagram.com/churchdogenzaka/
[ スポンサー ]
Jagermeister
▼Web
https://jp.jagermeister.com/
Jagermeister
お問い合わせ
株式会社 エル・ディー・アンド・ケイ
店舗事業部 ディレクター
金子 隼也 -Shunya Kaneko-
kaneko@ldandk.com