ヒルトン名古屋【想いを贈る】大切な日のケーキコレクション

名古屋ヒルトン株式会社【母の日】カーネーションケーキ【こどもの日】すやすやテディベアケーキ

ヒルトン名古屋（愛知県名古屋市、総支配人アン・カン）は、2026年4月17日（金）12時から、こどもの日および母の日といった季節のイベントに向けて、「想いを贈る」をテーマにした期間・数量限定のケーキコレクションを発売します。

こどもの日に向けてご用意する『すやすやテディベアケーキ』は、テディベアをモチーフにした愛らしいチョコレートケーキ。やさしい表情で眠る愛らしいデザインに、濃厚で奥行きのあるチョコレートの味わいを重ねました。ガナッシュにはアーモンドとオレンジを合わせ、甘さの中に香ばしさと爽やかなアクセントを加えています。お子さまの健やかな成長を願う特別な一日を、心温まるスイーツとともに彩ります。

母の日限定で登場する『カーネーションケーキ』は、母の日の象徴であるカーネーションをモチーフに仕上げた、華やかでやさしい味わいのケーキです。クリームチーズのコクに、ラズベリーとストロベリーの爽やかな酸味を重ね、軽やかで上品な後味にまとめました。日頃の感謝の気持ちを伝えるギフトにふさわしい一品です。また、本商品は、オプション（別料金）として、カーネーションのミニブーケ（1,500円※税込み。）を付けることが可能です。

大切な方への感謝や祝福の気持ちを、ホテルメイドならではの洗練されたスイーツに込めてお届けします。

■こどもの日限定『すやすやテディベアケーキ』概要

【限定60個】直径15cm

【こどもの日】すやすやテディベアケーキ

会場：ヒルトン名古屋 1階 「カフェ3-3 アーティサンスイーツ&ベーカリー」

営業時間：10:00～20:00

予約受付期間：2026年4月17日（金）～4月26日（日）

お引き渡し期間：2026年4月29日（水・祝）～5月6日（水・祝）11:00am～8:00pm

料金：5,800円 ※税込み。

ご予約：https://nagoya.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/cafe3-3-special-cake

TEL：052-212-1151（9:00～21：00）

■母の日限定『カーネーションケーキ』概要

【限定80個】直径15cm

【母の日】カーネーションケーキ＋ミニブーケ（オプション）

会場：ヒルトン名古屋 1階 「カフェ3-3 アーティサンスイーツ&ベーカリー」

営業時間：10:00～20:00

予約受付期間：2026年4月17日（金）～5月4日（月）

お引き渡し期間：2026年5月7日（木）～5月10日（日）11:00am～8:00pm

料金：5,800円 ※税込み。※オプションのミニブーケ＋1,500円。

ご予約：https://nagoya.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/cafe3-3-special-cake

TEL：052-212-1151（9:00～21：00）

■ペストリーシェフ 渡辺 守（わたなべ まもる）プロフィール

ヒルトン名古屋 ペストリーシェフ 渡辺守

フランス料理の世界からキャリアをスタートし、後にペストリーの道へ転向。1994年にヒルトン名古屋へ入社以来、30年以上にわたりホテルスイーツの第一線で活躍を続けています。現在はペストリーシェフとして、婚礼・宴会、各レストラン、そしてホテル1階「カフェ 3-3 アーティサンスイーツ&ベーカリー」のテイクアウトスイーツの監修を担当。色彩豊かで芸術性に富んだスイーツの数々を手がけています。その卓越した技術と創造性は、国内外のコンテストでも高く評価されており、以下のような受賞歴を誇ります：

・全国洋菓子技術コンテスト大会 内閣総理大臣賞

・ルクサンドグランプレミオ 優勝

・ジャパンケーキショー東京大会 会長賞

・キリクリームチーズコンクール 金賞

・第17回テレビチャンピオン全国ケーキ職人選手権

世界最大のクリスマスケーキ選手権 決勝出場

・2023年 「あいちの名工」 表彰

■ヒルトン名古屋について

ヒルトン名古屋は、1989年に名古屋市初の外資系ホテルとして誕生しました。名古屋の中心・伏見に位置し、スイートを含む全460室の洗練された客室からは、市街の美しい眺望をお楽しみいただけます。館内には、世界水準のサービスとともに、上質なダイニング、エグゼクティブラウンジ、宴会場、フィットネスセンターなど充実した施設を備え、ビジネスからレジャーまで、贅沢で快適な滞在をご提供しています。詳細は hiltonnagoya.jp(https://nagoya.hiltonjapan.co.jp/) をご覧ください。

■ヒルトン・ホテル＆リゾーツについて

ヒルトン名古屋

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)は、100年以上にわたり、ホスピタリティの基準を築き、世界中で人、文化、地域の架け橋となってきました。世界で人気のあるデスティネーションで、魅力的なデザインと活気あふれる共有スペース、賑やかなロビーやバー、トップクラスのレストラン、アイコニックなイベント会場などを通じて、人々が集い、交流し、注目を集める場を提供しています。世界6大陸で600軒以上のホテルを展開し、世界中のお客様を専門知識とおもいやりのこもったサービスでお迎えしています。ご予約は公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

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