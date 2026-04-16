全国の「ジブリがいっぱい どんぐり共和国」にて2026年4月25日(土)より、2011年公開のスタジオジブリ作品『コクリコ坂から』にフィーチャーした新商品7種を発売！

ベネリック株式会社※画像はイメージです

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)が運営する全国の「ジブリがいっぱい どんぐり共和国」にて、映画『コクリコ坂から』にフィーチャーした新商品を2026年4月25日(土)より販売いたします。

■オンラインショップ特集ページ：https://x.gd/WtTQw

■新商品について

「ジブリがいっぱい どんぐり共和国」にて2026年4月25日(土)より、スタジオジブリ作品『コクリコ坂から』に関連した服飾雑貨やアクセサリーなどの新商品が登場いたします。

今回お届けする新商品は、作中で海と俊が食べたコロッケをモチーフにしたポーチ、古い洋館「カルチェラタン」をイメージしたリール付きパスケースと小物入れ、毎朝海が旗を掲げるシーンから着想を得たポーチやアクセサリー類と「松崎家」の朝食風景をデザインしたスクエアプレートです。作品のさまざまなシーンを思い起こす、静かな情熱とこだわりを詰め込んだアイテムがそろいます。

「ジブリがいっぱい どんぐり共和国」がお届けする作中の何気ない瞬間を切り取った新商品を、くらしに取り入れてみませんか。

■商品詳細内部イメージ

『コクリコ坂から』作中に登場するコロッケをモチーフにしたポーチです。コロッケの衣はパイル生地の起毛を、包み紙の部分は紙素材を使用し、コロッケをリアルに表現しています。織りネームには自転車で坂を下る海と俊のワンシーンやお肉屋さんの店頭に表記されていた値札のデザインを採用するなど、思わず作品を観返したくなるようなこだわりを感じられるアイテムに仕上げました。

商品名 ：コクリコ坂から 2人で食べたコロッケポーチ

価 格 ：3,300円(税込)

サイズ ：W120×H170×D40ｍｍ

素 材 ：ポリエステル・紙・亜鉛合金

作中に登場する古い洋館「カルチェラタン」をイメージした、リール付きのパスケースです。古びた建物の様子を深いブラウンのカラーで、玄関口のステンドグラス部分をクリア素材で表現しました。リール部分にあしらった時計の針は、海たちがカルチェラタンを訪れた時間帯を指しています。

商品名 ：コクリコ坂から リール付きパスケース カルチェラタン

価 格 ：3,850円(税込）

サイズ ：W75×H110×D5mm

素 材 ：合成皮革・PVC・鉄・亜鉛合金

ネームイメージ

青空の下、旗を掲げる海の姿を刺しゅうで表現したポーチです。引き手部分はUW旗デザインのチャーム付きで旗部分がポーチを開閉することで動き、本体にあしらったデザインを見ると、毎朝旗を掲げる海の様子を表現することができます。ポーチ内部には、俊が海を想ってしたためた詩をデザインした紙素材のネームをあしらいました。

商品名 ：コクリコ坂から 旗あげポーチ

価 格 ：3,850円(税込)

サイズ ：W110×H190×D45mm

素 材 ：綿・合成皮革・ポリエステル・紙・亜鉛合金

イヤリングピアス

左右でデザインの異なるモチーフ付きの、イヤリングとピアスです。「航海の安全を祈る」ために掲げる2つの旗を左右に、ポピーの花と三角形のペナントのモチーフをそれぞれにあしらいました。耳元でゆらゆらとイヤリングやピアスが揺れるさまが、掲げた旗がなびいているかのように見える叙情的なアイテムです。

商品名 ：コクリコ坂から 旗あげ イヤリング／ピアス

価 格 ：各2,530円(税込）

サイズ ：イヤリング／W7×H47×D15ｍｍ、ピアス／W7×H45×D19mm

素 材 ：イヤリング／真鍮・亜鉛合金・鉄・ガラス・エポキシ樹脂、ピアス／チタン・シリコン・亜鉛合金・真鍮・鉄・ガラス・エポキシ樹脂

モチーフイメージ着用イメージ

毎朝海が掲げる、信号旗をイメージしたネックレスです。2つの旗のモチーフと物語を象徴するポピーのお花をあしらい、シンプルながらも物語のワンシーンを想起させる、ファンの心をくすぐるようなデザインに仕上げました。同日発売のイヤリングやピアスと合わせて身に着けるのもおすすめです。

商品名 ：コクリコ坂から 旗あげ ネックレス

価 格 ：2,200円(税込)

サイズ ：W10×H515×D3mm

素 材 ：亜鉛合金・真鍮・鉄・エポキシ樹脂

『コクリコ坂から』のオープニングで描かれる、主人公・海の家「松崎家」の朝食風景をデザインしたスクエアプレートです。作品の時代背景に合わせてレトロな白い陶磁器の素材を採用し、くすんだブルーとオレンジのカラーでデザインしました。ハムエッグやサラダを乗せて家族で食卓を囲めば、作中のワンシーンを再現できます。

商品名 ：コクリコ坂から モーニングプレート 松崎家の朝食

価 格 ：3,300円(税込)

サイズ ：W145×H220×D15mm

素 材 ：陶磁器

作中に登場する古い洋館「カルチェラタン」をイメージした、2011年発売の小物入れをリニューアルいたしました。箱の内部に刻まれた年輪と古びた質感が「カルチェラタン」を想起させるデザインで、木彫り風のお花や応答旗、ステンドグラス風の装飾など作品に関連したモチーフをあしらいました。クッションを入れてジュエリーボックスとして活用したり、時計やイヤホンなど小ぶりなものを収納したりと、自分だけの「宝箱」として使ってほしいアイテムです。

商品名 ：コクリコ坂から カルチェラタンの宝箱

価 格 ：6,600円(税込)

サイズ ：商品サイズ／W113×H50×D84ｍｍ

素 材 ：ポリエステル樹脂

発売日 ：2026年4月25日(土)

取扱店舗：ジブリがいっぱい どんぐり共和国(全40店舗)、オンラインショップそらのうえ店

■「ジブリがいっぱい どんぐり共和国」について

ジブリがいっぱい どんぐり共和国は「となりのトトロ」「魔女の宅急便」「千と千尋の神隠し」など、スタジオジブリ作品のキャラクターグッズがいっぱいのお店として全国に展開しています。店内は木のぬくもりにあふれた、微笑みのたえないやすらぎとぬくもりのある空間となっています。

■店舗情報

店舗一覧（全40店舗）：https://benelic.com/donguri/shop-list/

オンラインショップ：https://www.donguri-sora.com/

■公式情報

公式サイト：https://benelic.com/donguri/

公式X：https://x.com/ghibli_dongurep

公式Instagram：https://www.instagram.com/ghibli_dongurirep/

公式Youtube：http://www.youtube.com/@ghibli_dongurirep

■ジブリがいっぱい どんぐり共和国 公式アプリについて

ジブリがいっぱい どんぐり共和国ポイントアプリでは、各店舗やオンラインショップと連携してお買い物ごとにポイントを貯めることができます。1ポイント＝1円の割引としてお使いいただける他、貯めたポイントに合わせてオリジナルグッズと交換いただけます。

■アプリダウンロードURL

＜Apple store＞ https://tinyurl.com/493v54vz

＜Google play＞ https://tinyurl.com/3wphbpcz

※公式アプリは一部店舗ではご利用いただけません。利用可能店舗は以下よりご確認ください。

利用可能店舗一覧：https://benelic.com/donguri/shop-list/