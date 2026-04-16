【リーガロイヤルホテル京都】初夏のご褒美、ブーケ型クレープと麦わら帽子が彩る期間限定パフェ「メロンクレープのブーケパフェ」　販売

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路、総支配人 中谷 知寿）は、ラウンジにて「メロンクレープのブーケパフェ」を2026年5月7日（木）から6月28日（日）まで販売します。

「メロンクレープのブーケパフェ」イメージ

「メロンクレープのブーケパフェ」は、初夏にぴったりの爽やかな味わいでメロンを贅沢に愉しめる季節限定のパフェです。

パフェのトップを飾るのは、華やかな“ブーケ”仕立てのメロンクレープです。ふんわりとしたクレープ生地で、丸くくりぬいた瑞々しいメロンボールを包み込みました。香ばしくサクサクとしたコーンの食感のコントラストに心が弾みます。さらにピンクのリボンをあしらった麦わら帽子のクッキーを添え、ノスタルジックで心ときめくデザインに仕上げています。

グラスの中には、メロンゼリー、ブランマンジェ、メロンスープを重ね、爽やかなボーダー模様を演出。仕上げにのせた冷たいバニラアイスが絡み合い、メロンの香りとコクが一層引き立ちます。

落ち着いたラウンジの店内で、旬のメロンが織りなす心ときめくひとときをお愉しみください。

詳細については、次の通りです。

「メロンクレープのブーケパフェ」販売 概要

【販売店舗】 ラウンジ（1 階 / オールデイダイニング カザ内）

【販売期間】 2026年5月7日（木）～6月28日（日)

※記載内容の期間・休業日・営業時間等は状況により変更となる場合がございます。最新の営業情報は公式 HP をご確認ください。

【販売時間】 10 : 00～21: 00（ラストオーダー：デザート 18：00）

【内容・料金】

＜メロンクレープのブーケパフェ＞

「メロンクレープのブーケパフェ」イメージ

単品 3,289円

ドリンク付 3,795円（コーヒー、紅茶 または カモミールティー）

※いずれも税金・サービス料を含む

詳細を見る :https://www.rihga.co.jp/kyoto/restaurant/list/lounge/menu/dessert/

■お客様お問い合わせ先■

リーガロイヤルホテル京都

ラウンジ

〒600‐8237 京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町１番地

075‐361‐9226（直通）