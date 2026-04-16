株式会社バブル(本社：神奈川県伊勢原市、代表取締役：鈴木俊介)は、電動トゥクトゥク「ビベルトライク」シリーズを企画・開発・販売しています。

「ビベルトライク」は、日本で初の電動トゥクトゥクの返礼品として令和7年度の伊勢原市のふるさと納税で採用されたところ、伊勢原市の寄付受入額全体合計の約9,000万のうち、同製品単体で約1,600万円の寄附額を達成。伊勢原市の寄附受入額の増加に大きく貢献したほか、これまで接点のなかった新規層からの寄附獲得にもつながる実績を出しました。

この度、「ビベルトライク」の同シリーズである日常利用に適した屋根付き電動三輪「ビベルCOCO」および、業務用途にも対応する電動三輪トラック型「ビベルトラック」が、2026年5月1日より伊勢原市のふるさと納税返礼品として新たに採用されることをお知らせいたします。





神奈川県伊勢原市の市長 萩原鉄也氏と握手を交わす株式会社社長 鈴木俊介氏





■伊勢原市のふるさと納税のこれまでの状況／改革の背景

ふるさと納税は、寄附者が応援したい自治体を選べる制度として広く活用されていますが、伊勢原市においてはこれまで寄附額の伸び悩みが課題となっていました。豊かな自然や大山詣りといった観光資源を有しながらも、返礼品のバリエーションや訴求力の不足により、寄附受入額が市外への流出額を下回っている状況にあります。

こうした背景を受け、伊勢原市では令和7年度より「発想クルリン課」を新設し、既存返礼品の見直しやポータルサイトの拡充、新規返礼品の開発など、ふるさと納税の取り組みを本格的に強化しました。





実際に株式会社バブルを訪れ試乗をする萩原鉄也氏 後部座席に乗る株式会社バブル社長 鈴木俊介氏





■伊勢原市がふるさと納税に“電動トゥクトゥク”「ビベルトライク」を採用した経緯

伊勢原市では、新規返礼品を拡充するにあたり、地元特産品などの新開発と並行して、全国に例のない珍しい返礼品の出品による知名度・受け入れ額の向上や市の注目度の高まりを期待していました。

その取り組みの1つとして、令和7年度より次世代モビリティである電動トゥクトゥク「ビベルトライク」が伊勢原市のふるさと納税に導入されました。





＜ふるさと納税に採用されたポイント＞

・話題性の創出：「ふるさと納税でトゥクトゥクが届く」という驚きをフックに、伊勢原市の認知を全国的に高めることの狙い

・高単価返礼品によるインパクト：寄附金額が大きくなる電動車両をラインナップに加えることで、受入額の底上げの狙い

・観光都市としての親和性：坂道の多い大山周辺も問題なく走行でき、寄附者に移動を楽しんでもらえる返礼品が提供できる点

・環境負荷の少ないEVモビリティ：「ゼロカーボンシティいせはら」を掲げている市の取り組みと次世代モビリティとして環境配慮していることがマッチしたこと。





＜電動トゥクトゥク「ビベルトライク」とは＞

ビベルトライクシリーズは2023年の発売以来、累計販売300台を突破(2026年2月時点)しており、日常の移動や観光、業務用途など全国で導入が進んでいます。

最近では「過疎地の二次交通」や「観光地での周遊レンタカー」などで多くの方にご利用いただいています。





製品名 ： ビベルトライク(VIVEL TRIKE)

特徴 ： ・普通免許で運転可能： ヘルメット不要(安全のため着用推奨)、

車検・車庫証明不要の側車付軽二輪登録。

・100％電気： 家庭用コンセントで充電でき、

排ガスゼロで静粛性に優れる。

・3人乗り： 家族や友人と開放感あふれるドライブが楽しめる。

URL ： https://vivel.co.jp/

参考URL： https://item.rakuten.co.jp/f142140-isehara/26450547/





ビベルトラックモデル 使用想定シーン





■令和7年度の伊勢原市の実績

令和7年度の伊勢原のふるさと寄附受入額は、「ビベルトライク」の導入を含む返礼品拡充などにより前年度比約2.3倍という前年度を大幅に上回る約9,000万円弱という寄附額を記録しました。

ビベルトライクをはじめとするユニークな返礼品の導入が、これまで伊勢原市に接点のなかった層からの関心を集める結果にも繋がっています。









■今回新たに、伊勢原市のふるさと納税返礼品に選ばれた「ビベルCOCO」「ビベルトラック」について

令和7年度の実績を踏まえ、今年はさらに「ビベルトライク」のシリーズを拡大して、令和8年度の伊勢原市のふるさと納税返礼品として2026年5月1日より新たに「ビベルCOCO」「ビベルトラック」が採用されることが決定しました。





・製品名： ビベルCOCO(VIVEL COCO)

・特徴 ： ビベルトライクをベースに乗りやすさと快適性を高めた上位モデルの電動トライクです。フットブレーキを採用することで、より直感的で安心感のある操作性を実現しました。車体設計も見直され、ゆとりのあるスペースと安定した乗り心地を確保。近距離の移動から送り迎え、日常の買い物まで幅広い用途で活躍します。カラーバリエーションは7色と豊富に用意されており、ライフスタイルや好みに合わせて選べるのも特徴です。普通自動車免許で運転できるモデルとして、日常の移動をより快適にするEV三輪モビリティです。

・URL ： https://vivel.co.jp/service/coco





新しくふるさと納税返礼品に選ばれたビベルトライクCOCOモデル





・製品名： ビベルトラック(VIVEL TRUCK)

・特徴 ： ミニカー登録の電動三輪トラックです。普通自動車免許で運転できるコンパクトなEV車両として、法人・個人問わず幅広く導入されています。小回りの利く車体と扱いやすいサイズ感により、配送業務や施設内移動、構内作業などさまざまな用途に対応。近年はCO2削減や環境対策の観点から、EV車両を導入する企業からも注目されています。標準カラーは1色ですが、オールペイントなどのカスタマイズにも対応。

業務用途から個人利用まで柔軟に活用できる電動三輪モビリティです。

・URL ： https://vivel.co.jp/service/03-1





新しくふるさと納税返礼品に選ばれたビベルトラックモデル





■令和7年度の伊勢原市の実績

令和7年度の伊勢原のふるさと寄附受入額は、「ビベルトライク」の導入を含む返礼品拡充などにより前年度比約2.3倍という前年度を大幅に上回る約9,000万円弱という寄附額を記録しました。

ビベルトライクをはじめとするユニークな返礼品の導入が、これまで伊勢原市に接点のなかった層からの関心を集める結果にも繋がっています。





＜市長コメント＞

このたび、本市のふるさと納税返礼品に電動トゥクトゥクが加わることを大変嬉しく思います。株式会社バブル様による新たな取り組みは、本市の魅力発信と地域活性化につながるものと期待しております。今後も官民連携により、持続可能なまちづくりを推進してまいります。





＜株式会社バブル 代表取締役 鈴木俊介コメント＞

地元伊勢原市に貢献することができて光栄です。ビベルトライクはこれから、より乗りやすく導入しやすい乗り物として成長を続けてまいります。

今後もEVトライクを通じて地域の発展に寄与していきたいと考えております。









■ふるさと納税について

ふるさと納税は、応援したい自治体に寄附ができる制度で、寄附額のうち2,000円を超える部分について所得税や住民税の控除が受けられます。寄附の返礼品として地域の特産品や体験型サービスを受け取れるのが魅力で、寄附金の使い道を指定して自治体の事業を直接支援することも可能です。

近年では、地域の課題解決や観光活性化につながるユニークな返礼品を通じた「寄附者と地域の新たな関係づくり」が注目されています。









■株式会社バブル 会社概要

電動トゥクトゥク「ビベルトライク」の製造・販売を中心に、車両検品から国内向けの独自整備、アフターサポートまで自社一貫体制で提供。「普通免許で乗れる・車検不要」という経済性と利便性を両立し、配送業務から観光・レジャーまで、環境に優しくコストパフォーマンスに優れた次世代モビリティを展開しています。持続可能な移動の新しい形を提案し、社会の利便性向上に取り組む企業です。





社名 ： 株式会社バブル

代表 ： 代表取締役社長 鈴木俊介

本社所在地： 〒259-1125 神奈川県伊勢原市下平間50-2

URL ： https://vivel.co.jp/

事業内容 ： 電動トライク「ビベルトライク」シリーズの企画・開発・販売