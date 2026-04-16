【一口ごとに うまさ更新！】え、肉が吊るされている？？“味変ループ”サムギョプサルが安楽亭に新登場！インパクト抜群の一枚肉を焼き、サンチュで巻いて、タレや具材で自由に味を変える新しい焼肉スタイル誕生♪

吊るし肉のインパクトと、巻いて広がる味変の楽しさ。

株式会社安楽亭

見た瞬間に思わず二度見してしまう“吊るし肉”を主役に、最後のひと口まで味変が楽しいサムギョプサルが登場。

セットには、サンチュやキムチ、ナムルなどの具材に加え、選べる特製つけダレをご用意。組み合わせ次第で、甘辛・さっぱり・コク旨と、何通りもの味わいが広がる「味変ループ」が楽しめます。

焼肉を“食べる”だけでなく、「選ぶ・巻く・変える」といった楽しさが広がるワクワク

香ばしくジューシーなサムギョプサルを包んで食べるサンチュ、キムチやナムルのトッピング、さらに

いろいろな味わいを楽しめる「味変ダレ」は3種類からお好みで2種類お選びいただけます。

【例えばこんな楽しみ方も】

玉ねぎとりんごの甘みが広がる“甘旨だれ”に、キムチの旨辛を合わせれば、豚肉の旨みを引き立てながら、コクと辛みが重なりクセになるおいしさ。

「今度はどの味にする？」そんな会話が自然と生まれる、ワクワクする焼肉をぜひお楽しみください。

■ 商品概要

商品名：味変ループ サムギョプサルセット

価格：1,080円（税込1,188円）

セット内容

・吊るしサムギョプサル

・サンチュセット

（サンチュ/キムチ／ナムル等）

・選べるつけダレ2種

（玉ねぎりんご/からくチーズ/ごまおろポン）

※単品・追加メニューもございます。

◆ぼたん店、コスモス店は実施しておりません。

一度食べたら、きっと誰かに話したくなる。

見た目のインパクトだけで終わらない、味変ループに“ハマる焼肉”をぜひご体感ください。

気になる方は、ぜひ公式ホームページをチェック。

組み合わせは数十通り。あなたの“ベスト味変”をぜひ店舗で見つけてください。

詳細を見る :https://anrakutei.jp/