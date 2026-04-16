【一口ごとに うまさ更新！】え、肉が吊るされている？？“味変ループ”サムギョプサルが安楽亭に新登場！インパクト抜群の一枚肉を焼き、サンチュで巻いて、タレや具材で自由に味を変える新しい焼肉スタイル誕生♪
株式会社安楽亭
「今度はどの味にする？」そんな会話が自然と生まれる、ワクワクする焼肉をぜひお楽しみください。
商品名：味変ループ サムギョプサルセット
・吊るしサムギョプサル
（サンチュ/キムチ／ナムル等）
一度食べたら、きっと誰かに話したくなる。
気になる方は、ぜひ公式ホームページをチェック。
詳細を見る :
https://anrakutei.jp/
吊るし肉のインパクトと、巻いて広がる味変の楽しさ。
見た瞬間に思わず二度見してしまう“吊るし肉”を主役に、最後のひと口まで味変が楽しいサムギョプサルが登場。
セットには、サンチュやキムチ、ナムルなどの具材に加え、選べる特製つけダレをご用意。組み合わせ次第で、甘辛・さっぱり・コク旨と、何通りもの味わいが広がる「味変ループ」が楽しめます。
焼肉を“食べる”だけでなく、「選ぶ・巻く・変える」といった楽しさが広がるワクワク
香ばしくジューシーなサムギョプサルを包んで食べるサンチュ、キムチやナムルのトッピング、さらに
いろいろな味わいを楽しめる「味変ダレ」は3種類からお好みで2種類お選びいただけます。
【例えばこんな楽しみ方も】
玉ねぎとりんごの甘みが広がる“甘旨だれ”に、キムチの旨辛を合わせれば、豚肉の旨みを引き立てながら、コクと辛みが重なりクセになるおいしさ。
「今度はどの味にする？」そんな会話が自然と生まれる、ワクワクする焼肉をぜひお楽しみください。
■ 商品概要
商品名：味変ループ サムギョプサルセット
価格：1,080円（税込1,188円）
セット内容
・吊るしサムギョプサル
・サンチュセット
（サンチュ/キムチ／ナムル等）
・選べるつけダレ2種
（玉ねぎりんご/からくチーズ/ごまおろポン）
※単品・追加メニューもございます。
◆ぼたん店、コスモス店は実施しておりません。
一度食べたら、きっと誰かに話したくなる。
見た目のインパクトだけで終わらない、味変ループに“ハマる焼肉”をぜひご体感ください。
気になる方は、ぜひ公式ホームページをチェック。
組み合わせは数十通り。あなたの“ベスト味変”をぜひ店舗で見つけてください。
詳細を見る :
https://anrakutei.jp/