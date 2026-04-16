台北、2026年4月16日 /PRNewswire/ -- 世界をリードするコンピューター・ブランドであるGIGABYTEは、安定したパフォーマンス、スリムな携帯性、そして没入感のある視聴を、1台の実用的なデバイスで実現するよう設計された新しい18インチAIゲーミング・ノートPC「GIGABYTE GAMING A18 PRO」の発売を発表しました。AI初心者、ゲーマー、学生、そしてクリエイター向けに作られ、携帯性と長時間の使用でも安定したパフォーマンスを両立させながら、より大きな画面による体験を提供します。18インチ・ディスプレイ、スマート冷却機能、そしてGIGABYTE独自のAIエージェント、 GiMATEを搭載したこのノートPCは、ゲーム、クリエイティブ作業、日常のマルチタスクを、快適で安定して行えるように設計されています。



GIGABYTE GAMING A18 PROの販売開始を発表。18インチゲーミングノートPCの新たな基準を打ち立て、持続的な高いパフォーマンスとスリムなデザインを実現



GAMING A18 PROの中核には、負荷の高い作業にも対応できるように設計された、パフォーマンス重視のプラットフォームが搭載されています。最大Intel® Core™ 7 240Hプロセッサーと最大NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPUを搭載し、優れたマルチタスク機能により、ゲーム、コンテンツ制作、AI支援ワークフローなどを快適に処理できるように設計されています。最大115WのTGPに対応しており、長時間の高負荷作業でも持続的に高いグラフィックス性能を発揮できるように設計されています。高負荷時でも安定した動作を維持するため、このノートPCには WINDFORCE INFINITY EX スマート冷却システムが搭載されています。Dual Frost Fans、Surround Vent デザイン、3D VortXエアフローテクノロジーを採用しており、さらに0dB静音環境や、Icy Touch（WASD Cool Zone）により、長時間の使用でもより快適な操作性を実現します。さらに、GiMATEは直感的な音声操作により、パフォーマンス調整、電源モード、ライティング効果を簡素化し、体験を一層向上させます。また、インターフェイス内でMUXスイッチを直接調整できるため、より高いパフォーマンスへの迅速にアクセスすることが可能です。主要な操作をシンプルにまとめることで、GiMATEはユーザーがゲーム、クリエイティブ作業、日常利用に集中できるようサポートします。

GAMING A18 PROは、スリムで大画面のフォームファクターの中で、バランスの取れた映像・音響体験を提供します。応答速度3msの18インチ2.5K・165Hzディスプレイを搭載しており、よりスムーズなゲームプレイ、応答性の高い映像表示を実現するとともに、マルチタスクに適した広い作業スペースを提供します。最大100%のDCI-P3の広色域に対応しており、コンテンツ視聴やクリエイティブ作業における細部表現をサポートします。さらにDolby Atmos®オーディオにより、ゲーム、ストリーミング、エンターテインメントにおいて没入感のあるサウンド体験を提供します。大画面ディスプレイを搭載しながらも、本ノートPCは20mmのスリムな筐体を維持しており、日常的な持ち運びやハイブリッドな使用環境にも適した実用的な設計となっています。そのほか、ユーザーを重視した機能として、Golden Curvatureを採用した人間工学設計のキーボードを搭載。大型キーキャップと1.7mmのキーストロークにより、快適で正確な入力を実現します。また、180°フラットに開くヒンジにより、共同作業やコンテンツ共有、モバイル環境でのワークフローにも柔軟に対応します。

詳しくは、公式製品ページをご覧ください。最終的な仕様および販売時期は、地域や各国の小売店またはオンライン販売チャネルによって異なる場合があります。

（日本語リリース：クライアント提供）

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