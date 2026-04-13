夫婦・カップルの対話を育むアプリ「 Towaly（トワリー）」― 旅行の計画から当日まで一緒に使える新機能「旅行しおり」をリリース

株式会社モバリー

株式会社モバリー（本社：東京都港区、代表取締役：石川達也）が提供する、夫婦・家族の円満アプリ「Towaly(トワリー)」にて、カップルや家族で旅行の計画から当日のスケジュール管理、持ち物の準備までをまとめて共有できる新機能「旅行しおり」をリリースいたしました。

iOS / Android の両OSに対応しており、無料でご利用いただけます。

開発背景 ── 旅行の計画、バラバラになっていませんか？

旅行の計画を立てるとき、日程はカレンダーアプリ、行きたい場所はマップアプリのお気に入り、持ち物リストはメモアプリ、情報共有はLINE……と、複数のツールに情報が散らばってしまう経験はないでしょうか。

Towalyのユーザー様より「家族旅行の計画を一か所にまとめたい」「パートナーと持ち物の分担を確認したい」という声が多く寄せられていました。

そこで、旅行に必要な情報をひとつの"しおり"にまとめ、家族全員でリアルタイムに共有できる「旅行しおり」機能を開発いたしました。

「旅行しおり」機能の概要

旅行しおりは、1つの旅行に対して「日程」「スポット」「準備」の3つのタブで構成されるオールインワンの旅行計画機能です。家族・パートナーとリアルタイムに共有でき、計画段階から旅行当日まで、ひとつの画面ですべてを管理できます。

◆ 日程タブ ── タイムラインで1日の流れがひと目でわかる

旅行しおり機能、日程タブ

旅行の各日をタイムライン形式で管理できます。観光・食事・宿泊などの予定に加え、飛行機・電車・レンタカーなどの交通手段も一緒に登録でき、1日の流れをひと目で把握できます。

・観光 / 食事 / 宿泊 / 交通手段をアイコンで直感的に区別

・スポット検索（Google Places連携）で場所を簡単に追加

・予定とスポットが自動で紐付き

◆ スポットタブ ── 行きたい場所をストック＆マップで一覧

旅行しおり機能、スポットタブ

訪れたい場所を「候補スポット」としてストックしておき、計画が固まったら日程に組み込めます。

すべてのスポットをマップ上にピン表示し、位置関係を一目で確認することも可能です。

・「予定に組み込み済み」と「候補スポット」の2セクションで整理

・Google Places検索で名前や住所からスポットを簡単に追加

・アプリ内マップで全スポットの位置関係を俯瞰

◆ 準備タブ ── 持ち物チェックリスト＆メモ

旅行しおり機能、準備タブ

持ち物の準備状況を家族で共有。

「担当付きで管理でき、進捗バーで全体の準備率もひと目で確認できます。

ホテル情報や緊急連絡先などの自由メモも追加可能です。

・カテゴリ別チェックリスト（衣類 / 日用品 / 電子機器 / 書類 / その他）

・担当メンバーのアサインとアバター表示

・進捗バーで準備完了率を可視化

・自由記述メモでホテル情報や注意事項を共有

主な特長まとめ

・ 日程 × スポット × 持ち物をワンストップ管理

・ Google Places連携で場所の検索・登録がかんたん

・ マップ表示でスポットの位置関係を俯瞰

・ 持ち物の担当分担＆準備率の可視化

・ 交通手段（飛行機・電車・バス等）も一元管理

・ 無料で利用可能 / iOS・Android両対応

◆利用シーン

・夏休みの家族旅行を家族全員で計画したいとき

・カップルの記念日旅行で行きたいスポットを一緒に決めたいとき

・帰省の準備で持ち物の分担を整理したいとき

・旅行中に「次どこ行くんだっけ？」をなくしたいとき

◆旅行しおりの今後の展開

今後は、交通手段の予約情報（予約番号・座席・料金）の管理機能や、旅行後の振り返り・思い出機能の追加を予定しています。引き続き、カップルや家族が「もっと一緒に楽しめる」体験を提供してまいります。

◆ お問い合わせ・掲載について

事業提携・協業・応援に関するご相談は、以下の連絡先までお気軽にご連絡ください。

また、本リリース内容はメディア・ブログ・SNSなどで自由にご紹介・転載いただけます。

Towalyに関する取材やインタビューのご相談も歓迎しております。

■ アプリ情報

アプリ名: Towaly（トワリー）

概要: 夫婦・家族の円満アプリ。予定・チャット・TODO・買い物リスト・日記など、家族の暮らしに必要な機能をひとつにまとめたコミュニケーションアプリ。

対応OS: iOS / Android

価格: 無料（一部プレミアム機能あり）

App Store (iOS)： https://apps.apple.com/jp/app/towaly/id6739182195?platform=iphone

Google Play (Android)： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.towaly

会社名：株式会社モバリー

所在地：東京都港区南青山3丁目1番36号青山丸竹ビル6F

代表：石川達也

URL：https://moberly.co.jp/

メール：contact@moberly.co.jp