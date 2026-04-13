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コスモスイニシアの「ZEH水準・省エネ基準」取得率37％達成！ エヌ・シー・エヌの『高度な省エネルギー設計』をマンションリノベーションに活用 既存マンションを「環境にやさしい快適な住まい」へ
木造建築プラットフォーム企業 株式会社エヌ・シー・エヌ（東京都千代田区、代表取締役社長：田鎖郁男、以下エヌ・シー・エヌ）は、
株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、社長：郄智 亮大朗）が展開するリノベーションマンション事業「INITIA & Renovation」において、
省エネルギー設計のパートナーとして協業しています。
このたび、同事業の2025年度着工物件における「住宅省エネルギー性能証明書（ZEH水準・省エネ基準）」の取得率が、
当初目標の30％を上回る約37％を達成しましたことをお知らせいたします。
エヌ・シー・エヌはリノベーション住宅のZEH水準化・省エネ化の普及を加速させるため、
株式会社コスモスイニシア、YKK AP株式会社、u.company株式会社との4社連携体制に参画し、
各分野のスペシャリストが結集することで、「既存マンションのZEH水準化・省エネ化」を標準化する仕組みづくりを推進しています。
詳細につきましては以下のURLからご覧いただけます。
https://www.ncn-se.co.jp/news/8799
本件に関するお問合わせ先
エヌ・シー・エヌ PR事務局 ＜株式会社イニシャル内＞ 担当：大幡・勅使河原・小野・樋口
Tel: 03-5572-6316 Fax: 03-5572-6065 E-mail: ncn_pr@vectorinc.co.jp
株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、社長：郄智 亮大朗）が展開するリノベーションマンション事業「INITIA & Renovation」において、
省エネルギー設計のパートナーとして協業しています。
このたび、同事業の2025年度着工物件における「住宅省エネルギー性能証明書（ZEH水準・省エネ基準）」の取得率が、
エヌ・シー・エヌはリノベーション住宅のZEH水準化・省エネ化の普及を加速させるため、
株式会社コスモスイニシア、YKK AP株式会社、u.company株式会社との4社連携体制に参画し、
各分野のスペシャリストが結集することで、「既存マンションのZEH水準化・省エネ化」を標準化する仕組みづくりを推進しています。
詳細につきましては以下のURLからご覧いただけます。
https://www.ncn-se.co.jp/news/8799
本件に関するお問合わせ先
エヌ・シー・エヌ PR事務局 ＜株式会社イニシャル内＞ 担当：大幡・勅使河原・小野・樋口
Tel: 03-5572-6316 Fax: 03-5572-6065 E-mail: ncn_pr@vectorinc.co.jp