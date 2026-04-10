亀の井ホテル 大和平群 2026年4月11日（土）「わんわんパラダイス 奈良生駒」へリブランド





亀の井ホテル 大和平群（所在地：奈良県生駒郡、支配人：北田晶充、以下当ホテル）は2026年4月11日（土）「わんわんパラダイス 奈良生駒」にリブランドをし、すべてのお部屋で愛犬と一緒に泊まれるホテルへ変わります。

当ホテルは、全国に39ホテルを展開する温泉ホテル「亀の井ホテル」として営業しております。近年、愛犬とともに旅行を楽しみたいというニーズはますます高まっております。これまではペットホテルにわんちゃんを預け、ご家族だけで楽しむことが多かった温泉旅行。広い敷地、緑豊かな閑静な環境に建つ当ホテルでは、わんちゃんはのびのびと過ごすことができ、もちろんご家族も天然温泉、地元食材にこだわったお食事などで充実した滞在をしていただけます。このリブランドを機に、当ホテルはわんちゃんにとっても、ご家族にとっても皆が楽しめる滞在が可能になります。

当ホテルのグループ（アイコニア・ホスピタリティ）では、全国に27ホテル、500室を超える愛犬と泊まれるホテルブランド「わんわんパラダイス」「わんわんパラダイス プレミア」を展開しております。これまで地域の皆さまに愛されていた実績と経験をもとに、今後は愛犬とのかけがえのない時間をお過ごしいただけるホテルとしてさらに邁進してまいります。

■愛犬と一緒に過ごせる客室

全客室で愛犬同伴の宿泊が可能です。









・客室設備・備品

客室にはリードフックを設置するほか、フードボウル、ペットサークル、トイレ用品、ベッド、消臭スプレー、除菌脱臭機、加湿空気清浄機など、愛犬用アメニティを完備しています。旅行時の負担を軽減し、快適な滞在をサポートします。









・レストランでのお食事（愛犬同伴＋専用サービス）

レストランでは愛犬と一緒にお食事を楽しむことができます。また、愛犬向けの朝食を無料で提供します。記念日にはわんちゃんにバースデーケーキをご用意することも可能です。





夕食イメージ





夕食イメージ





愛犬メニュー 一例





アニバーサリーケーキ イメージ

・ドッグラン（屋内・屋外）

屋内のほかに屋外にもドッグランを設置しており、天候に左右されずわんちゃんがのびのびと遊んでいただけます。屋外ドッグランにはウッドチップを採用し、愛犬の足への負担軽減や防虫効果、リラックス効果などに配慮しています。





ドッグランイメージ





ドッグランイメージ

■周辺観光と愛犬との過ごし方

当ホテルは奈良・生駒の自然豊かな環境に位置し、周辺には愛犬と一緒に楽しめる観光・体験スポットが点在しています。

ホテルから車で約20分の【達磨寺】ではボランティアガイドによる案内ツアーが実施されており、歴史や文化に触れながら散策を楽しむことができます。屋外エリアでは愛犬同伴での見学も可能で、周辺の散策とあわせて愛犬とゆったりとした時間をお過ごしいただけます。また、当ホテルから車で約30分の「VINTAGE GARDEN」では、愛犬とともに過ごせるカフェやフォトスポットのほか、オリジナル首輪づくり体験など、愛犬とともに楽しめる体験コンテンツを提供しています。愛犬同伴で利用可能な空間もあり、旅の思い出づくりにも最適です。このほか、信貴山周辺の自然豊かな環境では、愛犬とのドライブや散歩を楽しむことができ、観光と滞在を組み合わせた多様な過ごし方が可能です。当ホテル周辺は緑に囲まれた静かな環境にあり、滞在中の散歩も含め、愛犬とゆったりとした時間をお過ごしいただけます。





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おすすめの周辺観光情報はこちらをご覧ください。

■リブランド記念施策

・【公式予約限定】オリジナルお散歩バッグプレゼント

リブランドを記念し、対象期間中にご宿泊のお客様へ「わんわんパラダイスオリジナルお散歩バッグ」をプレゼントいたします。

対象期間：2026年4月11日～無くなり次第終了

対象条件：1予約につき1点

受取方法：チェックイン時にお渡し

宿泊プランのご予約はこちら

このバッグは、お散歩や館内移動にもご利用いただけるアイテムとしてご近所や旅先でご活用ください。





掲載写真はイメージです。色や内容が変更となる場合がございます。

【わんわんパラダイス 奈良生駒】 ※2026年4月11日より





奈良・生駒の自然に囲まれた温泉ホテルです。ゆったりとした客室と温泉、地域の食材を活かした食事を通じて、心安らぐひとときを提供しています。

住所：〒636-0905 奈良県生駒郡平群町上庄2-16-1

TEL：0745-45-0351

チェックイン：15時／チェックアウト：10時 客室数：42室

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp/