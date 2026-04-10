タトゥースタジオ「Bizen art tattoo studio」の3号店が関西初出店。京都・祇園に新店舗「京都東山美漸（びぜん）」を4月10日にグランドオープン

株式会社Bizen art

株式会社Bizenart（本社：東京都渋谷区）は、国内外から多くの指名が集まる彫師 美漸（びぜん）が手掛けるタトゥースタジオとして表参道・原宿で「Bizen art tattoo studio」を運営していますが、この度「京都東山美漸」を、4月10日にグランドオープンすることをお知らせいたします。同店は3月28日よりソフトオープンしておりますが、4月10日より一般予約を解放し通常営業を開始いたします。

京都・祇園で美漸が新たな展開を

タトゥースタジオ「Bizen art tattoo studio」は、2022年に東京・表参道に1号店を構え、その後、原宿店を2024年に、そしてこのたび関西では初となる3号店を京都・祇園にオープンすることになりました。



京都は、日本の伝統文化が今も生き続ける特別な土地です。神社仏閣をはじめとする歴史的建造物や伝統工芸品、伝統芸能など、脈々と受け継がれるそれらの技術には精神性が宿り、日本の美意識を体現するものとなっています。



刺青もまた、江戸時代から続く日本の文化でありますが、未だ誤解や偏見が多く、文化の一つとして捉えられる機会が依然として不足していると感じています。私たちはその文化的価値や美しさを改めて見つめ直し、日本独自の伝統文化として世界に誇れる形で未来へ繋いでいきたいと考えています。そのため、「京都東山美漸」は空間づくりにもこだわりました。今回、店舗内装や空間そのものをデザインするにあたり、日本を代表する伝統工芸の職人たちが様々なかたちで関わっています。

組紐職人、瓦職人、漆職人、提灯職人、畳職人など、それぞれの分野で第一線をひた走る職人たちが集い、京都の新しいスタジオを創り上げました。また、店頭の看板や灯籠、店内の提灯にあしらわれた書道デザインは、幼少期から書道に親しみ、現在はアーティスト活動と並行して個展や書道パフォーマンスも行っている、EXILEのメインボーカリストであるTAKAHIRO氏に揮毫（きごう）していただいたものです。

EXILE TAKAHIRO氏による書店舗ロゴの入った提灯

日本の伝統的な技術や美意識が刺青と融合し、空間の中で溶け合う。まさに他にはない美漸ならではの特別な場所として、長くこの京都・祇園に根ざしていけることを目指します。

店内の様子文化的価値の創造に向けた挑戦

タトゥースタジオの多くは、マンションやアパートの一室で、ひっそりと営業しているイメージをお持ちの方も少なくないと思います。しかし、私たちが運営する「Bizen art tattoo studio」や今回オープンする「京都東山美漸」は、刺青という文化的価値を高めていきたいと考えているため、高い技術力はもちろんのことですが、職人としての品格や所作を含めたブランドとしての在り方を非常に大切にしています。



また、業界ではほぼ例のない株式会社としての法人化や、各職人を正規雇用し社会保険などを完備する社員制度を設け、キャリアとしての持続可能性も追求しています。このような既存の事業モデルからの脱却は、一流ホテルなどとの信頼関係の構築にも繋がりました。その結果、ご宿泊のVIPのお客様を当店にご紹介いただき、私たちの技術に対する高評価を受けるケースも増えてきました。今後も、職人として、ブランドとして、また法人としての成長戦略を描き、刺青という文化を守りながらその価値を高め、日本一のタトゥースタジオを目指していきたいと思います。

【店舗概要】

店舗名：京都東山美漸（英表記：Bizen art studio）

住 所：京都府京都市東山区元吉町48番地2

電 話：090-4130-1985

営業時間：10:00～22:00

定休日：なし

公式サイト：https://bizenart.co.jp/

京阪本線「祇園四条駅」：徒歩約3～4分（最寄り）

京阪本線・地下鉄東西線「三条駅（三条京阪駅）」：徒歩約4～6分

阪急京都線「京都河原町駅」：徒歩約6～10分

Instagram https://www.instagram.com/bizenart_tattoostudio/

X（旧Twitter）: https://x.com/bizen_bizenart

Facebook: https://www.facebook.com/bizenarttattoostudio/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCxFmqsDMKKKlDjLh430yqEw

彫師 美漸彫師 美漸（びぜん）

【プロフィール】

1985年、神奈川県厚木市生まれ。17歳のときにタトゥーと出会い、19歳で師匠・彫ふじ氏のもとへ入門。約7年間の修行では、技術よりも先に「人間としての在り方」を徹底的に学ぶことから始める。社会人として働く基本姿勢を学ぶほか、旅など、独自の鍛錬を通じて感謝の心と人間力を培う。その後、師匠から「美漸（びぜん）」の名を授かり26歳で独立。2022年1月、東京・表参道に路面型スタジオ「Bizen art tattoo studio」をオープン。現在は表参道・原宿の2店舗を運営し、この度関西初進出となる「京都東山美漸」を新たにオープンする。日本国内で一流ホテルから正式紹介を受ける稀有な彫師。タトゥーや刺青を「アート」として再定義し、国内外のセレブや富裕層からも多くの支持を得ている。総フォロワー数は約10万人超え。

本社：株式会社Bizenart｜東京都渋谷区神宮前6-9-4和秀ビル2F

彫師 美漸のコメント

祇園・東山という歴史ある土地に身を置かせていただくことへの感謝を忘れず、この場所がまた新たなご縁を結ぶ場所となり、日本の美と文化の一端を未来へ繋いでいけるよう、これからも精進してまいります。この度ご縁をいただきました皆様に、心より御礼申し上げます。

▼主な実績とクリエイティブ活動

万博出展・芸術活動：2025年大阪・関西万博にて刺繍絵画を出展。築地本願寺での5m龍の絵画展示など、伝統と革新を融合させた作品を多数発信。



著名人への施術：井岡一翔、EXILE ATSUSHI / TAKAHIRO、

三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE ELLY / 登坂広臣、平本蓮、チェインスモーカーズ、ボーイズツーメン



コラボ：木梨憲武グッズデザイン、AK-69と共に元横綱・照ノ富士の衣装デザイン、漫画ギャングキングとのコラボアパレル、林かずきのオフィシャルロゴデザイン、なども担当。



デザイン提供：『月刊EXILE』での対談、フジテレビ「TUNE」ロゴ、中町綾のアサイーロゴ、映画『レジェンド＆バタフライ』の衣装デザイン協力など多岐にわたる。



代表作「美漸般若」: 般若と能面を融合させた独自のデザイン

彫師育成の新たな境地へ

新店舗オープンと同時に進めているのが、今春開校予定となっているオンラインタトゥースクールの「Bizen Tatoo Institute （ビゼン・タトゥー・インスティチュート)」です。スクールの立ち上げとして発起人となったのは、Misfits株式会社(https://misfits.co.jp/)の創業者である大森 寛之氏です。当社は大森氏の思いに共感し、彫の技術だけでなく「心・技・体」の合一をも基盤に据えた、刺青文化の未来の担い手輩出を目指します。

▼主なカリキュラムと教育方針

心（精神・倫理観）：彫師としての在り方や哲学、そしてタトゥーの歴史までを学びます。技術を習得する前に、彫師として生きるための根本的な思想と姿勢を身につけることを最優先としています。



技（絵と彫りの技術）：「描けないものは彫れない」という信念のもと、クロッキー・模写・デザイン制作から、マシンの正しいフォーム・ライン・ボカシ・転写技術まで体系的に習得します。



体（人体への理解と実践）：筋肉・皮膚・関節の動きを理解した上での施術。衛生管理は100点満点のテストで合格しなければ次へ進めない徹底ぶりで、お客様の身体を守ることを最優先としています。

今後、スクールの詳細についても随時発信してまいります。