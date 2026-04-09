2026年4月10日(金)、学校法人三幸学園横浜地区の専門学校6校で合同入学式を開催いたします【横浜地区専門学校6校】
本学園の横浜地区に展開する６つの専門学校（横浜医療秘書＆IT専門学校・横浜リゾート&スポーツ専門学校・横浜ビューティーアート専門学校・横浜こども専門学校・横浜ウェディング＆ブライダル専門学校・ 横浜スイーツ＆カフェ専門学校）が、横浜武道館（横浜BUNTAIサブアリーナ）にて2026年4月10日(金) に合同入学式「横浜地区入学式」を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346480/images/bodyimage1】
本式典には毎年1000名以上の新入生と関係者が参加し、6校合同での開催となります。
式典では、新入生の門出を祝うとともに、第2部の新入生歓迎会では、各校の在校生が練習を重ねた圧巻のパフォーマンスを披露。
一体感を感じることが出来る横浜武道館で各校の特色を活かした演出で、新入生を温かく迎え入れます。
【横浜入学式概要】
日程：2026年4月10日（金）
場所：横浜武道館（横浜BUNTAIサブアリーナ）
〒231-0028 横浜市中区翁町2-9-10
JR京浜東北・根岸線 関内駅南口下車 徒歩6分 / 横浜市営地下鉄・伊勢佐木長者町駅下車 徒歩4分
【プログラム】
１部・式 典：14:00～14:50
２部・新入生歓迎会：15:00～16:00
【参加校】
横浜医療秘書＆IT専門学校
https://www.sanko.ac.jp/yokohama-med/
横浜リゾート&スポーツ専門学校
https://www.sanko.ac.jp/yokohama-sports/
横浜ビューティーアート専門学校
https://www.sanko.ac.jp/yokohama-beauty/
横浜こども専門学校
https://www.sanko.ac.jp/yokohama-child/
横浜ウェディング＆ブライダル専門学校
https://www.sanko.ac.jp/yokohama-bridal/
横浜スイーツ＆カフェ専門学校
https://www.sanko.ac.jp/yokohama-sweets/
【メディア掲載】
タウンニュース https://www.townnews.co.jp/0117/2025/04/10/780764.html
【本件に関するお問い合わせ先】
横浜リゾート＆スポーツ専門学校
風祭 尚輝
E-mail:kazamatsuri-naoki@sanko.ac.jp
配信元企業：学校法人三幸学園
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346480/images/bodyimage1】
本式典には毎年1000名以上の新入生と関係者が参加し、6校合同での開催となります。
式典では、新入生の門出を祝うとともに、第2部の新入生歓迎会では、各校の在校生が練習を重ねた圧巻のパフォーマンスを披露。
一体感を感じることが出来る横浜武道館で各校の特色を活かした演出で、新入生を温かく迎え入れます。
【横浜入学式概要】
日程：2026年4月10日（金）
場所：横浜武道館（横浜BUNTAIサブアリーナ）
〒231-0028 横浜市中区翁町2-9-10
JR京浜東北・根岸線 関内駅南口下車 徒歩6分 / 横浜市営地下鉄・伊勢佐木長者町駅下車 徒歩4分
【プログラム】
１部・式 典：14:00～14:50
２部・新入生歓迎会：15:00～16:00
【参加校】
横浜医療秘書＆IT専門学校
https://www.sanko.ac.jp/yokohama-med/
横浜リゾート&スポーツ専門学校
https://www.sanko.ac.jp/yokohama-sports/
横浜ビューティーアート専門学校
https://www.sanko.ac.jp/yokohama-beauty/
横浜こども専門学校
https://www.sanko.ac.jp/yokohama-child/
横浜ウェディング＆ブライダル専門学校
https://www.sanko.ac.jp/yokohama-bridal/
横浜スイーツ＆カフェ専門学校
https://www.sanko.ac.jp/yokohama-sweets/
【メディア掲載】
タウンニュース https://www.townnews.co.jp/0117/2025/04/10/780764.html
【本件に関するお問い合わせ先】
横浜リゾート＆スポーツ専門学校
風祭 尚輝
E-mail:kazamatsuri-naoki@sanko.ac.jp
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