タイの紙包装市場、2032年までに84億7,000万米ドルに到達へ――年平均成長率（CAGR）5.3%で拡大

タイの紙包装市場、2032年までに84億7,000万米ドルに到達へ――年平均成長率（CAGR）5.3%で拡大