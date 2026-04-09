タイの紙包装市場、2032年までに84億7,000万米ドルに到達へ――年平均成長率（CAGR）5.3%で拡大
タイの紙包装市場は、今後大幅な成長が見込まれており、最新の市場調査レポートによると、2023年の市場規模53億1910万米ドルから、2032年には84億6640万米ドルへと拡大すると予測されています。この成長は、2024年から2032年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）5.3%に相当します。市場価値のこうした著しい上昇は、持続可能な包装ソリューションに対する需要の高まり、Eコマース活動の活発化、そして包装業界における環境負荷への意識向上によって牽引されています。
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タイの紙包装市場の成長を牽引する主要要因
持続可能性と環境への配慮
世界的に環境意識が高まり続ける中、タイ国内でも環境に配慮した包装ソリューションへの需要が急増しています。生分解性とリサイクル性の高さで知られる紙包装は、プラスチック包装に代わる有力な選択肢として注目を集めています。タイ政府によるより厳格な環境規制や政策の導入は、食品・飲料、医薬品、小売など多岐にわたる業界の企業に対し、紙ベースの包装ソリューションの採用を促す原動力となっています。
Eコマースの隆盛が紙包装への需要を喚起
タイのEコマース分野は、特に新型コロナウイルスのパンデミック以降、急速な成長を遂げており、消費者の購買行動に大きな変化をもたらしました。オンラインで買い物をする消費者が増加するにつれ、商品の配送に使用される、安全かつ持続可能な包装へのニーズが急激に高まっています。耐久性に優れ、デザインの柔軟性も兼ね備えた紙包装は、Eコマース企業が環境に配慮した形で商品を発送するための資材として、その採用事例が増加の一途をたどっています。
政府による取り組みと規制
タイ政府は、持続可能な包装資材の利用を促進するため、様々な施策を講じています。こうした政府主導の取り組みは、世界的なプラスチック廃棄物削減に向けた動きと相まって、紙包装ソリューションにとって好ましい市場環境の醸成に寄与しています。さらに、タイが国際的な持続可能性プログラムに積極的に参加していることも、環境に優しい包装の選択肢がいかに重要であるかを、改めて強調するものとなっています。
タイの紙包装市場のセグメンテーション
包装の種類別分類
タイの紙包装市場は、段ボール箱、紙器（折りたたみ式カートン）、紙袋、その他といった様々な種類に分類されます。その中でも段ボール箱は、Eコマースや物流の現場で幅広く利用されていることから、市場全体の最大シェアを占めています。輸送用途における、保護性能と耐久性に優れた包装資材への需要の高まりが、市場における段ボール箱の優位性を確固たるものにしています。
用途別（産業分野別）
タイにおける紙製包装資材の主要な需要産業には、食品・飲料、医薬品、一般消費財、電子機器などが挙げられます。中でも食品・飲料分野が最大のシェアを占めており、その背景には、効率的かつ持続可能な包装ソリューションを必要とする、テイクアウトや調理済み食品（レディ・トゥ・イート）の需要拡大というトレンドがあります。
用途別（製品・機能別）
用途（機能）の観点から見ると、タイの紙製包装資材市場は、製品包装、物流、その他の分野に区分されます。製品包装が最大の市場シェアを占めており、企業各社が消費者のニーズに応えるべく、費用対効果が高く環境に配慮した包装ソリューションを求めていることがその要因となっています。
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タイの紙包装市場の成長を牽引する主要要因
持続可能性と環境への配慮
世界的に環境意識が高まり続ける中、タイ国内でも環境に配慮した包装ソリューションへの需要が急増しています。生分解性とリサイクル性の高さで知られる紙包装は、プラスチック包装に代わる有力な選択肢として注目を集めています。タイ政府によるより厳格な環境規制や政策の導入は、食品・飲料、医薬品、小売など多岐にわたる業界の企業に対し、紙ベースの包装ソリューションの採用を促す原動力となっています。
Eコマースの隆盛が紙包装への需要を喚起
タイのEコマース分野は、特に新型コロナウイルスのパンデミック以降、急速な成長を遂げており、消費者の購買行動に大きな変化をもたらしました。オンラインで買い物をする消費者が増加するにつれ、商品の配送に使用される、安全かつ持続可能な包装へのニーズが急激に高まっています。耐久性に優れ、デザインの柔軟性も兼ね備えた紙包装は、Eコマース企業が環境に配慮した形で商品を発送するための資材として、その採用事例が増加の一途をたどっています。
政府による取り組みと規制
タイ政府は、持続可能な包装資材の利用を促進するため、様々な施策を講じています。こうした政府主導の取り組みは、世界的なプラスチック廃棄物削減に向けた動きと相まって、紙包装ソリューションにとって好ましい市場環境の醸成に寄与しています。さらに、タイが国際的な持続可能性プログラムに積極的に参加していることも、環境に優しい包装の選択肢がいかに重要であるかを、改めて強調するものとなっています。
タイの紙包装市場のセグメンテーション
包装の種類別分類
タイの紙包装市場は、段ボール箱、紙器（折りたたみ式カートン）、紙袋、その他といった様々な種類に分類されます。その中でも段ボール箱は、Eコマースや物流の現場で幅広く利用されていることから、市場全体の最大シェアを占めています。輸送用途における、保護性能と耐久性に優れた包装資材への需要の高まりが、市場における段ボール箱の優位性を確固たるものにしています。
用途別（産業分野別）
タイにおける紙製包装資材の主要な需要産業には、食品・飲料、医薬品、一般消費財、電子機器などが挙げられます。中でも食品・飲料分野が最大のシェアを占めており、その背景には、効率的かつ持続可能な包装ソリューションを必要とする、テイクアウトや調理済み食品（レディ・トゥ・イート）の需要拡大というトレンドがあります。
用途別（製品・機能別）
用途（機能）の観点から見ると、タイの紙製包装資材市場は、製品包装、物流、その他の分野に区分されます。製品包装が最大の市場シェアを占めており、企業各社が消費者のニーズに応えるべく、費用対効果が高く環境に配慮した包装ソリューションを求めていることがその要因となっています。