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発想の転換で世界初の偉業、新市場を拓く！マンガで見る「コスメディ製薬物語」 溶解型マイクロニードル編
コスメディ製薬株式会社
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TTS（経皮吸収治療）に特化した研究開発を行う、京都薬科大学発ベンチャーのコスメディ製薬は、2026年5月で創業25周年を迎えます。
私たちの四半世紀のストーリーを、全五話のマンガ「コスメディ製薬物語」としてお届けします。
【プレスリリース】2026.3.26
コスメディ製薬、創業から四半世紀のストーリーをマンガで公開( https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000079.000069471.html )
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【溶解型マイクロニードル編】発想の転換で世界初の偉業
■マンガで見る「コスメディ製薬物語」
https://cosmed-pharm.co.jp/about/story/manga/( https://cosmed-pharm.co.jp/about/story/manga/ )