たった2日間でAIを“最強の相棒”に。株式会社Dooox、企業の自走力を劇的に高める「特命AI集中道場」を本格始動

株式会社Dooox

『緊急ではないけれど、重要な課題』について、企業経営者に伴走する特命社長室を展開する株式会社Dooox（本社：東京都品川区、代表：久保寺亮介／以下「当社」）は、2026年4月より、企業の経営者・経営層を対象とした短期凝縮型AI研修プログラム「特命AI集中道場」を開始いたします 。

■ 開発の背景：情報格差を「自走力」に変える

現在、AI関連のリリースは世界規模で1日に数百件にのぼり、アップデートのスピードが劇的に加速しています 。しかし、日本国内では「何から手を付ければいいか分からない」「社内に専門人材がいない」という課題を抱える企業が多く、使いこなす層との格差が拡大しています 。

本プログラムは、単なる知識習得ではなく、経営者自身が「AIに聞きながら自らツールを作れる力（自走力）」を養うことで、外部コストの削減と競争力の向上を実現することを目指しています 。

■ 「特命AI集中道場」の3つの特長

- 2日間で「動くツール」をその場で即実装 「学んで終わり」にせず、参加企業の個別の業務課題に合わせた実用的なツールを2日間で構築します。あわせて、セキュリティ設計書や社内展開計画書などの成果物4点（自社専用ツール／業務改善提案シート／セキュリティ設計書／社内展開計画書）を持ち帰ることで、翌日から即運用が可能です 。- 講師1名：生徒2名の「超密着型」指導。プログラミング等の専門知識は一切不要です。およそ生徒2人に対して1人の講師がつく手厚いサポート体制を構築し、個々の習熟度や作りたいものに合わせて最適化された指導を行うため、「置いてけぼり」を作りません 。- 「火をつけて終わり」にしない3ヶ月間の伴走フォロー 2日間の道場本編後、3ヶ月間にわたり月1回のオンラインフォローアップと、テキストベースの随時相談を実施。AIの社内定着までを徹底的に支援します 。お問合せはこちら :https://dooox.co.jp/tokumei-ai-dojo/

■ プログラム概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85708/table/242_1_7b684bc293e02bea5ddb70a8481c591d.jpg?v=202604090551 ]お問合せはこちら :https://dooox.co.jp/tokumei-ai-dojo/

■ 株式会社Doooxについて

代表者名：代表取締役 久保寺 亮介

本社：東京都品川区西五反田8丁目4番13号 五反田JPビルディング 2F co-lab五反田 with JPRE

設立：2021年6月

HP：https://dooox.co.jp/

事業内容：「明日も“自分のドラマ”に熱狂できるセカイを創る～行動を常識に。挑戦を身近に。～」を“目指すセカイ”として掲げ、世の中の新たな挑戦を多方面で支援。企業の新たな挑戦や“緊急ではないが重要な領域”を支援する「特命社長室(R)」、日本全国の地域の方々が主役となり、自走可能な地域活性化事業を0から創出する「街盛 PJ」を軸として、新たなDoが加速するサービスを複数展開。