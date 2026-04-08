ロードブレークスイッチ市場は2036年までに59億ドルに達すると予測される｜年平均成長率（CAGR）は5.1%である

ロードブレークスイッチ市場は2036年までに59億ドルに達すると予測される｜年平均成長率（CAGR）は5.1%である