甲斐の勝山やぶさめ祭り実行委員会は、2026年4月29日（水・祝）、河口湖の南岸に位置する勝山地区にて、900年以上の歴史を誇る伝統行事「甲斐の勝山やぶさめ祭り」を開催いたします。

本祭典は、甲斐源氏の祖である新羅三郎義光（源義光）が「後三年の役」（1083～1087年）の戦勝を祝い、神社に奉納したことが始まりと伝えられています。以来、代々大切に継承されてきた伝統ある神事です。富士山を背景に、華麗な装束を身に纏った射手が疾走する馬上から矢を放つ光景は、歴史の深さを感じさせる壮観な絵巻物そのものです。





■ 開催の見どころ

勇壮な「流鏑馬（やぶさめ）」：

武田流「流鏑馬」を受け継ぐ大日本弓馬会の会員が鎧直垂の伝統衣装に身を包み、馬を全速力で走らせながら、的をめがけて次々と矢を放ちます。的中した際の乾いた音と観客の歓声が、会場を熱気に包みます。

古式ゆかしい儀式： 射手や役者が当時の衣装で練り歩く「馬上行進」や、富士御室浅間神社前での厳かな儀式など、歴史の息吹を感じることができます。

芸能披露：

保育園児による太鼓の演奏から中学生による本格的な演奏、郷土愛を胸に堂々と舞う小学生、そして熟練の技を誇る地域団体まで、多世代が登場します。

■ 開催概要

・日時： 2026年4月29日（水曜日・昭和の日）

10:30～ 芸能披露

12:30～ 流鏑馬神事

13:50～ 流鏑馬

・ 会場 ： シッコゴ公園 および 冨士御室浅間神社

・ アクセス ：

[電車]

富士急行線「河口湖駅」より

西湖周遊バスGREEN LINE「シッコゴ公園前」下車すぐ

[車]

中央自動車道「河口湖IC」より約15分

[駐車場]

会場周辺に臨時駐車場あり

（台数に限りがあるため公共交通機関の利用を推奨）

・ 観覧料 ： 無料

・ イベント詳細： https://fujisan.ne.jp/news/5736/