株式会社Ryuki Design（本社：大阪市中央区、代表取締役：緒方隆二）は、システム・アプリ・ツール分野におけるスマートフォン向けランディングページ（LP）の制作実績が47件に達したことをお知らせいたします。近年、デジタルサービスの多様化に伴い、ユーザーに対して機能や価値をわかりやすく伝えるLPの重要性が高まっています。当社では、ユーザー理解に基づいた構成設計と視認性を重視したデザインにより、システム・アプリ・ツールの魅力を的確に伝えるLP制作を行ってまいりました。今後も、多様なニーズに対応した高品質なランディングページを提供してまいります。

システム・アプリ・ツールLP増加の背景

近年、システム・アプリ・ツールといった無形商材の市場は急速に拡大しており、それに伴いランディングページ（LP）の重要性も高まっています。従来は対面や営業資料によって説明されることが多かったサービスも、現在ではオンライン上での情報提供が主流となり、限られた時間でユーザーに価値を伝える手段としてLPが活用されています。特にスマートフォンの普及により、ユーザーが情報収集を行う環境は大きく変化しました。移動中や隙間時間にスマホでサービスを比較・検討するケースが増えたことで、短時間でも理解しやすく、直感的に操作できるLPのニーズが高まっています。このような背景から、スマホに最適化された構成やデザインが求められるようになりました。また、システムやアプリ、ツールといったサービスは、機能や仕組みが複雑になりやすく、その魅力を適切に伝えるためには、情報整理と視覚的な表現が欠かせません。単に情報を羅列するのではなく、ユーザーの課題や利用シーンに寄り添ったストーリー設計が重要となります。こうしたニーズの高まりを受け、システム・アプリ・ツール分野に特化したLP制作のご依頼が増加し、このたびスマホ向けLP制作実績が47件となりました。今後も市場の変化に対応しながら、ユーザーにとって分かりやすく、魅力が伝わるLP制作を提供してまいります。

成果を高めるLP設計のポイント

https://rdlp.jp/portfolio?sp=1&tc=20

システム・アプリ・ツールのLP制作において重要なのは、複雑なサービス内容をいかに分かりやすく整理し、ユーザーに直感的に理解してもらうかという点です。特にスマートフォン向けLPでは、画面サイズの制約があるため、情報の優先順位を明確にし、必要な内容を的確に伝える構成設計が求められます。まず重要となるのが、ユーザーの関心を引きつける導入部分の設計です。サービスの特徴やメリットを端的に伝え、続きを読み進めたいと思わせることがポイントとなります。そのためには、ターゲットユーザーの課題やニーズを的確に捉え、それに対する解決策としてサービスを提示する流れが重要です。次に、機能説明の見せ方も重要な要素です。システムやアプリは多機能であることが多い一方で、すべてを詳細に説明しようとすると情報過多になり、かえって理解を妨げてしまう可能性があります。そのため、ユーザーにとって重要度の高い機能を中心に整理し、図解やビジュアルを活用しながら直感的に理解できるよう工夫することが求められます。さらに、スマホLPではスクロールを前提とした設計が基本となるため、各セクションごとに適切な情報量とリズムを意識することも欠かせません。視認性の高いレイアウトや余白の使い方、読みやすいフォント設計など、細部にわたるデザインの積み重ねが、最終的な成果に大きく影響します。株式会社Ryuki Designでは、これらのポイントを踏まえ、構成作成からデザインまで一貫して対応することで、ユーザーにとって分かりやすく、サービスの価値が伝わるLP制作を行っています。

無形商材のLP制作ならRyuki Designへ

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株式会社Ryuki Designは、2009年の設立以来、デザイン制作会社として数多くのランディングページを手がけてまいりました。これまでに累計5,000本以上、年間600本以上のLP制作実績を有しており、取引企業数も4,000社を超えています。こうした豊富な制作経験をもとに、さまざまな業種・業界に対応したLP制作を提供しています。

当社の特長は、構成作成からデザイン、コーディングに至るまで、すべての工程を社内で完結する完全内製体制にあります。ディレクターがヒアリング内容をもとに構成を設計し、その内容をもとにデザイナーとコーダーが連携して制作を進めることで、品質とスピードの両立を実現しています。外注を行わない体制により、細部まで意図が反映された一貫性のあるLP制作が可能です。また、システム・アプリ・ツールといった無形商材においては、サービスの価値や仕組みをいかに分かりやすく伝えるかが重要となります。当社では、ユーザー視点を重視した構成設計と、情報を整理したデザイン表現により、サービスの魅力を的確に伝えるLP制作を行っています。今後も成果を重視したLP制作を通じて、クライアント企業のビジネス成長に貢献してまいります。システム・アプリ・ツール分野のLP制作をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。

会社概要

会社名：株式会社Ryuki Design（リューキデザイン）代表取締役：緒方隆二設立年月：2009年9月所在地：〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1-7-7 WAKITA堺筋本町ビル2階事業内容：デザイン事業・レンタルスタジオ事業・システムサービス事業LP制作実績：累計5,000本以上、年間600本、累計取引社数4,000社以上 ※2026年4月現在の実績となりますURL：https://ryuki-design.jp/

運営サイト

LP制作.jp：https://rdlp.jp/広告バナー制作.jp：https://rdbnr.jp/SwipeLP+：https://swipelp.jp/楽天市場のデザイン制作：https://ryuki-design.jp/ヤフーショッピング制作.jp：https://yahoo.ryuki-design.jp/LPアーカイブ：https://rdlp.jp/lp-archive/バナーアーカイブ：https://rdbnr.jp/archive/