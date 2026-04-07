代表者や教育者の教育観に基づいて10代の課題と向き合う対談コンテンツを配信開始＜プレマシード＞

通信制高校のリアルを伝えるメディア『Go通信制高校』を運営する株式会社プレマシード（本社：東京都渋谷区、代表取締役：岩田 彰人）は、不登校などの10代が抱える課題に対して学校ごとの支援を広く周知するため、YouTubeのチャンネル内で「代表者インタビュー」の配信を開始いたしました。

動画では岩田彰人がインタビュアーとなり、各学校の代表者や教育者と不登校などのテーマについて語り合うことで課題解決の道筋を考えます。

プレマシードYouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@prmaceed

代表者インタビューの制作背景

近年、不登校になる生徒は増え続けています。人間関係のもつれに端を発する学校でのトラブルをはじめ、学校という場所への適応に苦慮したり、適応できないことで自ら不登校を選択したり、「学校での在り方、過ごし方」に悩む生徒が増えています。

通信制高校は不登校経験者の受け皿となっていますが、学校ごとに学習コースや通学スタイルが異なり、多様化がどんどん進んでいます。そのため、悩みを抱える10代からは「どの学校が自分に合うのか分からない」という声が多く聞かれるようになりました。

それぞれの学校には教育方針があり、その方針に沿ってさまざまなサポートを行っています。しかし、教育方針や具体的な支援の形は外部からは分かりづらく、個人で調べようとすると時間も手間もかかり、今まさにサポートを必要としている生徒や保護者にとっては十分な比較検討ができない状態でした。

このような通信制高校の多様化に伴うマッチング問題を解決するために立ち上げたのが「代表者インタビュー」です。

対談のテーマ

「代表者インタビュー」では、通信制高校とサポート校の代表者に参加していただき、以下の４テーマについて岩田彰人と対談しています。

不登校の生徒との向き合い方、発達特性のある生徒への支援

株式会社学研エル・スタッフィン WILL学園事業部 部長 佐藤佑一郎 氏

「学校に行きたくない」と感じる10代への対応

ルネサンス高等学校 校長 松尾洋佑 氏

サポート校の活用方法

鹿島学園高等学校 理事長 大森伸一 氏、 教育アカデミー 代表取締役 望月彩 氏

学歴以外に重視すべき教育の価値

ベネッセの通信制サポート校 ベネッセ高等学院 学院長 上木原孝伸 氏

今後もさまざまな学校の代表者に参加していただき、継続的なインタビュー発信と多角的な情報提供を行っていきます。

コンテンツの特徴

この動画コンテンツの目的は学校のPRではありません。

学校の教育方針や代表者の教育観に沿ってどのような取り組みが行われているのかを整理し、通信制高校への入学を検討している生徒が「自分に合っている学校」を見つける上で確実性の高い情報を提供することです。

そのために以下の３点にこだわり制作いたしました。

学校ごとの「教育観」にフォーカス

単なる学校紹介ではなく、代表者の考えや判断基準に踏み込んでインタビューしています。

社会課題ベースのテーマ設定

不登校や発達特性など10代が直面するリアルな課題を中心に構成しています。

進路選択の判断材料に活用してもらう

学校の場所や雰囲気ではなく、教育者の「考え方」で選ぶための情報を提供しています。

もし「勉強したくない」と考えている生徒がいれば、「興味があることを学べる学校に進むのはどうか」と提案し、自分に合う学校選びの手助けをする。そのような動画コンテンツを展開していきます。

今後の展開

これまでプレマシードは『Go通信制高校』を中心に通信制高校に関するさまざまな情報を提供してきました。通信制高校の生徒や卒業生をインターンとして迎え、YouTubeや各種SNSを通じて「10代のリアルな声」を発信しています。

この度配信を開始する「代表者インタビュー」はインターンをはじめ10代から寄せられた悩みや不安に対して、通信制高校やサポート校の代表者に「どのような考え方で教育しているのか、その教育で問題は解決するのか」と問うものです。

各学校の代表者の言葉を通して各々の教育方針を知ることで、表面的な情報だけでは見えてこない教育の在り方を伝えていく。その上で本質的な進路選択を後押しします。

ゆくゆくは学校の代表者と共に、大学教授、精神科医、就労支援事業者など通信制高校の学校生活や進路につながる方々も広く招き、10代の悩みやそこに連なる社会課題について対談していく予定です。

Go通信制高校





多様な角度から通信制高校やサポート校、技能連携校、高等専修学校を紹介するポータルサイトです。偏差値や知名度など単なるスペックの比較ではなく、10代の悩みややりたいことは個性としてとらえ、それを解決する学校の個性とのマッチングを目指します。

https://go-highschool.com/

オフィシャルサイト

10代の若者の学びへの価値観や彼らが抱える悩みへの認識には世間との大きなギャップがあります。この問題を解決に導くため、みんなでもっと自由に語りあえるようになれば今よりもちょっとだけ良い世の中になる気がする、そんな思いでさまざまな立場からのリアルな声を届けていきます。

https://prmaceed.co.jp/

会社概要

商号 ： 株式会社プレマシード

代表者 ： 代表取締役 岩田 彰人

所在地 ： 東京都渋谷区神宮前2丁目18－19 the Folks 3B/3F

企業URL： https://prmaceed.co.jp/