IT人材不足は「所有」から「共有」へ。独自サービス『シェアード社員(R)』で中小企業のDXを推進するユナイトアンドグロウ 須田社長登壇！アタックスグループオンラインセミナー『経営トップ対談2026』を開催
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長：林公一）は、2026年7月13日（月）にオンラインセミナー『経営トップ対談2026』を開催します。
深刻化するIT人材不足は、多くの中堅・中小企業のDX推進を阻む大きな壁となっています。今年の経営トップ対談では、この社会課題に対し、「社員のシェア」という画期的なビジネスモデルで挑むユナイトアンドグロウ株式会社 代表取締役社長 須田 騎一朗 氏をゲストにお迎えします。
同社が展開する『シェアード社員(R)』は、専門スキルを持つIT人材が複数社の情報システム部門を“兼務”する独自のサービスです。本対談では、中堅・中小企業のIT課題を解決し、DX推進を力強く支援する同社の事業モデルや成功事例を詳しく解説。さらに、創業から現在までの挑戦の軌跡、そしてこれからの時代に求められるIT人材と企業成長のあり方について、アタックスの丸山弘昭が深掘りします。
IT人材の確保やDX推進に課題を抱える30代・40代の経営者、後継者、経営幹部の皆様にとって、事業成長のヒントが得られる貴重な機会です。ぜひご参加ください。
【登壇者紹介】
＜ゲスト＞
ユナイトアンドグロウ株式会社
代表取締役社長 須田 騎一朗 氏
2005年に同社を創業。中堅・中小企業の情報システム部門を支援する独自サービス「シェアード社員(R)」を展開し、IT人材不足という社会課題の解決に取り組む。1人のIT人材が複数社のコーポレートIT部門で“社員よりも社員らしく”活躍する新しい支援モデルは、多くの企業のIT部門に変革をもたらしている。
企業HP：https://www.ug-inc.net/
＜コーディネーター＞
アタックスグループ
取締役・共同創業者 公認会計士・税理士 丸山 弘昭
アタックスグループの共同創業者。公認会計士・税理士として30年以上にわたり、数多くの中堅・中小企業の経営指導、事業承継支援に携わる。経営者の最も身近な相談相手として、企業の成長を支え続けている。
【開催日】
2026/7/13（月） 14：00～16：30
【セミナー内容】
14:00～14:50 基調講演（50分）
テーマ『「シェアード社員(R)」で切り拓くDXと組織力強化への挑戦！（講師：須田 騎一朗 氏）』
14:50～15:00 休憩（10分）
15:00～16:15 対談（75分）
(1)ビジネスの着眼点・発想は、どこから生まれたのか
(2)起業の経緯と成長ステージごとに苦労した点は何か
(3)今後の課題と、更なる成長のためのビジネス構想は？
※コーディネーター：株式会社アタックス 取締役・共同創業者 丸山弘昭
16:15～16:25 チャット機能を使って皆様から質問を受け付けます（10分）
16:30 終了
【受講料】
無料
【対 象】
経営者・後継者・経営幹部
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2288
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
深刻化するIT人材不足は、多くの中堅・中小企業のDX推進を阻む大きな壁となっています。今年の経営トップ対談では、この社会課題に対し、「社員のシェア」という画期的なビジネスモデルで挑むユナイトアンドグロウ株式会社 代表取締役社長 須田 騎一朗 氏をゲストにお迎えします。
同社が展開する『シェアード社員(R)』は、専門スキルを持つIT人材が複数社の情報システム部門を“兼務”する独自のサービスです。本対談では、中堅・中小企業のIT課題を解決し、DX推進を力強く支援する同社の事業モデルや成功事例を詳しく解説。さらに、創業から現在までの挑戦の軌跡、そしてこれからの時代に求められるIT人材と企業成長のあり方について、アタックスの丸山弘昭が深掘りします。
IT人材の確保やDX推進に課題を抱える30代・40代の経営者、後継者、経営幹部の皆様にとって、事業成長のヒントが得られる貴重な機会です。ぜひご参加ください。
【登壇者紹介】
＜ゲスト＞
ユナイトアンドグロウ株式会社
代表取締役社長 須田 騎一朗 氏
2005年に同社を創業。中堅・中小企業の情報システム部門を支援する独自サービス「シェアード社員(R)」を展開し、IT人材不足という社会課題の解決に取り組む。1人のIT人材が複数社のコーポレートIT部門で“社員よりも社員らしく”活躍する新しい支援モデルは、多くの企業のIT部門に変革をもたらしている。
企業HP：https://www.ug-inc.net/
＜コーディネーター＞
アタックスグループ
取締役・共同創業者 公認会計士・税理士 丸山 弘昭
アタックスグループの共同創業者。公認会計士・税理士として30年以上にわたり、数多くの中堅・中小企業の経営指導、事業承継支援に携わる。経営者の最も身近な相談相手として、企業の成長を支え続けている。
【開催日】
2026/7/13（月） 14：00～16：30
【セミナー内容】
14:00～14:50 基調講演（50分）
テーマ『「シェアード社員(R)」で切り拓くDXと組織力強化への挑戦！（講師：須田 騎一朗 氏）』
14:50～15:00 休憩（10分）
15:00～16:15 対談（75分）
(1)ビジネスの着眼点・発想は、どこから生まれたのか
(2)起業の経緯と成長ステージごとに苦労した点は何か
(3)今後の課題と、更なる成長のためのビジネス構想は？
※コーディネーター：株式会社アタックス 取締役・共同創業者 丸山弘昭
16:15～16:25 チャット機能を使って皆様から質問を受け付けます（10分）
16:30 終了
【受講料】
無料
【対 象】
経営者・後継者・経営幹部
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2288
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
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