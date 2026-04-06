IT人材不足は「所有」から「共有」へ。独自サービス『シェアード社員(R)』で中小企業のDXを推進するユナイトアンドグロウ 須田社長登壇！アタックスグループオンラインセミナー『経営トップ対談2026』を開催

IT人材不足は「所有」から「共有」へ。独自サービス『シェアード社員(R)』で中小企業のDXを推進するユナイトアンドグロウ 須田社長登壇！アタックスグループオンラインセミナー『経営トップ対談2026』を開催