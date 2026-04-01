LAETOLI株式会社(本社：東京都港区、代表取締役CEO：武藤 弥)が運営する不動産投資クラウドファンディング「COZUCHI」は、株式会社SOCIAL COMMON CAPITAL(本社：東京都港区、代表取締役：大畑 広太)が運営する融資型クラウドファンディング「COMMOSUS」と共に、株式会社TRIADが主催する第2回建築デザインコンペティション「Visional City Design Competition(VCDC)」に昨年に引き続き協賛することをお知らせします。









■協賛の背景：都市の未来を構想する「視点」への支援

「COZUCHI」は、不動産投資を通じて都市の新たな価値創造にも取り組んでいます。

不動産の本質的な価値は、単なる経済的合理性だけでなく、その土地の課題(影)に向き合い、いかに「良い建築・空間」として社会に実装するかという美意識に宿ると考えています。

本コンペティションのテーマ「Exit of DYSTOPIA #2(ディストピアの出口 #2)」は、都市の矛盾を捉え直し、未来の可能性を提案するものです。この取り組みへの協賛を通じて、次世代を担うクリエイターの挑戦を支援するとともに、不動産投資クラウドファンディングのプラットフォーマーとして、より多角的な視点から「都市の価値」を追求してまいります。









■多彩な視点で「都市の価値」を評価する、8名の審査員陣





審査員





本コンペティションでは、建築・デザインの枠を超え、ビジネス、アートなどの第一線で活躍する以下の8名が審査を行います。単なる空間美の競い合いではなく、社会実装への可能性という観点から、「事業性」や「実現性」を、各々の視点から徹底して問い直します。





藤本 壮介(建築家/藤本壮介建築設計事務所 代表取締役)

千石 あや(株式会社中川政七商店 代表取締役社長)

田中 仁(株式会社ジンズホールディングス 代表取締役会長CEO/一般財団法人田中仁財団 代表理事)

白木 夏子(株式会社HASUNA 代表取締役社長/武蔵野大学アントレプレナーシップ学部 教授)

谷尻 誠(建築家・起業家/SUPPOSE DESIGN OFFICE Co.,Ltd. 代表取締役)

津川 恵理(建築家/ALTEMY株式会社 代表取締役)

齋藤 精一(パノラマティクス主宰/株式会社アブストラクトエンジン 代表取締役)

武藤 弥(LAETOLI株式会社 代表取締役CEO)









■Visional City Design Competition(VCDC)とは





VCDC第二回





「Visional City Design Competition」は、建築・都市を起点に未来の都市像を構想するデザインコンペティションです。都市に潜む課題や矛盾を「ディストピア」という概念から捉え直し、建築・都市計画のみならず、アート、テクノロジー、ビジネス、制度設計など多様な領域から新たな都市の可能性を提案することを目的としています。

2025年に開催された第1回では、学生や若手建築家、クリエイターを中心に1,100件を超えるエントリーが寄せられました。

第2回となる本年は、テーマを引き続き「Exit of DYSTOPIA #2(ディストピアの出口 #2)」とし、応募対象エリアを東京23区へ拡大。構想にとどまらず、社会実装へと接続する提案を広く募集します。





COZUCHI・COMMOSUSは、不動産投資を通じて都市の新たな価値創造に取り組んでいます。本コンペティションへの協賛を通じて、都市に潜む課題に向き合い、未来の都市のあり方を構想する若手クリエイターの挑戦を支援するとともに、新しい都市の可能性を社会に提示する取り組みを応援してまいります。









■概要

テーマ ： Exit of DYSTOPIA #2(ディストピアの出口 #2)

対象エリア： 東京23区

賞金 ： 最優秀賞300万円ほか

公式サイト： https://triad.company/vcdc

主催 ： 株式会社TRIAD

協賛 ： COZUCHI、COMMOSUS









■私たちがCOZUCHIにかける想い

不動産から、新しいエコノミーをつくる。





日本の不動産市場は「定量的な評価」をもとに不動産価値を算出する慣習が根付いており、経年劣化などで価格が決まるといったような傾向があります。では古い建物に価値がないのか、綺麗な新しい建物だけが良い不動産なのか？私たちはそうは思いません。





紡がれている文化、そこに住む人々、そこで生まれるさまざまな活動。私たちは、こうした目に見えない定性的な価値に投資ができる仕組みを作ることで、文化を守り、人を育て、まちを健やかに発展させていきたいと思っています。





未来に残すべき価値をちゃんと残せるように、そして地域活性化と社会課題解決につながるように。利益と価値の共存。そんな社会の実現に向け、日々取り組んでまいります。









■運営会社 LAETOLI株式会社

所在地 ： 東京都港区北青山2-5-8 青山OM-SQUARE4F

代表者 ： 代表取締役CEO 武藤 弥

TEL ： 03-6721-1401

FAX ： 03-6721-1402

設立 ： 1999年5月20日

資本金 ： 1億円

事業内容： 不動産投資クラウドファンディング事業

URL ： https://laetoli.jp/