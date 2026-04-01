物流・流通業界に特化したB2Bニュースサイト「物流ニュース LNEWS」「流通ニュース」「トラックニュース」を運営するメディアビズ株式会社(旧：株式会社ロジスティクス・パートナー)は2026年4月1日付で、メディア別の100％子会社である株式会社物流ニュースと株式会社流通ニュースの2社を吸収合併します。





インターネットの黎明期である2001年6月に創刊した「物流ニュース LNEWS」は、まだニュースサイトという言葉もない時代に産声を上げました。インターネットに溢れる情報を生かし、「業界専門情報は、業界紙で読むもの」という常識を変え、「業界専門情報もネットで読める世界」を実現してきました。





創業から28年を迎え、これまでの歩みを一つに集約し、次世代の事業成長を加速させるため、経営体制を刷新します。2026年1月に新社名「メディアビズ株式会社」に変更し、業界の枠を超えた価値創造と、B2Bメディアとしてのさらなる進化を目指す決意を込めています。





ビズメディア株式会社 ロゴ





■メディアビズ

ロゴデザインは、信頼感・誠実さを表現しました。

「BIZ」の四隅を削り取られた平行四辺形は、放射状に伸びていく「光」、「情報発信」を表し、「時代と共に動く情報」、「様々な情報」、「豊かな情報」を意味しています。





カラーは「誠実さ」を連想できる現行のブルーを踏襲して、今後もよりクリーンな情報配信をイメージしています。「MEDIA」と「BIZ」には大小の差・リズムを設けて、可読性を考慮しています。









■背景と目的

当社は1998年8月に物流IT分野のコンサルタント会社として創業し、2001年6月に物流・ロジスティクス分野のITニュースサイト「LNEWS」をスタートしました。





その後、2008年には小売業界に特化した「流通ニュース」、2023年にはトラック業界に特化した「トラックニュース」を創刊し、B2Bメディアの先駆けとして業界の情報発信を続けてきました。





自社社員による記事作成、無料コンテンツ発信にこだわって運営する3サイトは、累計記事本数22万本、月間平均PV数は約450万(GA4調べ)、平日毎日配信するメールは約8万通にのぼり、メールの開封率は45％を超えています。





これらのメディアは、物流・流通・トラック業界の経営層や管理者層、行政機関にとって「必要不可欠な情報源」として信頼を獲得しています。





子会社2社の吸収合併は、これまでの事業展開をさらに一歩進め、経営資源を統合した効率的な運営体制を構築するための重要なステップです。





当社は、B2Bメディアとして、既存の業界紙にはない、行政情報の原典・出典へのリンク・豊富な写真などインターネットの特性を生かし、物流・流通・トラック業界に、正確で、迅速な報道に努めてきました。フェイクニュースもある今、ニュースの端緒である原典にこだわり、情報の信頼性を高めています。





また、無料で読めることで、業界に関わる経営層だけでなく、新入社員を含め、業界情報を必要とするすべての人に、業界の今を伝えます。今後もB2Bメディアの革新を続けていく所存です。





「メディアビズ株式会社」には、これまでの物流・流通の枠を超え、ビジネスメディアとしての価値をさらに高めていくという決意を込めています。





2023年からはWebセミナーの主催、ネットならではの各種メディアとの連携、活用も進めています。









■変更の概要

新社名 ：メディアビズ株式会社

(旧社名：株式会社ロジスティクス・パートナー)

合併内容 ：メディアビズ株式会社を存続会社とし、

株式会社物流ニュースおよび株式会社流通ニュースを吸収合併

実施日 ：2026年4月1日

体制の変更：経営資源を統合し、各ニュースサイト(物流ニュースのLNEWS、

流通ニュース、トラックニュース)の運営および関連事業を

一元管理いたします。









■今後の展開

1.B2Bメディアのさらなる進化：

物流・流通・トラック業界における専門記事や最新情報の提供をさらに強化するとともに、読者にとっての情報価値を向上させます。





2.Webセミナーの強化：

Webセミナーの主催を拡充し、最新技術や業界トレンドをテーマにしたオンラインイベントを開催。業界間の知識共有と交流を促進します。









■メディア概要

●物流ニュース LNEWS

創刊 ： 2001年6月

内容 ： 物流・ロジスティクス・SCMニュースサイト

URL ： https://www.lnews.jp/

商標登録番号 ： 第4606620号

料金 ： 全文閲覧無料

延べ記事掲載本数： 99,786本

月間PV ： 926,085PV(2026年2月)(※GA4調べ)

メール登録者数 ： 32,528人(2026年3月2日現在)





物流ニュース LNEWS





●流通ニュース

創刊 ： 2008年9月

内容 ： 小売業全般のニュースサイト

URL ： https://www.ryutsuu.biz/

商標登録番号 ： 第5515144号

料金 ： 全文閲覧無料

記事本数 ： 116,306本(2026年3月9日現在)

月間PV ： 2,772,992PV(2026年2月)(※GA4調べ)

メール登録者数： 40,174人(2026年3月9日現在)





流通ニュース





●トラックニュース

創刊 ： 2023年5月

内容 ： トラック業界全般のニュースサイト

URL ： https://www.trucknews.biz/

商標登録番号 ： 第6760001号

料金 ： 全文閲覧無料

記事本数 ： 7,234本(2026年3月2日現在)

月間PV ： 656,393pv(2026年2月)(※GA4調べ)

メール登録者数： 7,113人(2026年3月2日現在)





トラックニュース





■会社概要(2026年4月1日)

社名 ： メディアビズ株式会社

URL ： https://www.mediabiz.jp/

代表者 ： 代表取締役社長 永田 達也

所在地 ： 〒104-0032

東京都中央区八丁堀3-18-6 PMO八丁堀III 4階

資本金 ： 1,000万円

適格請求書発行事業者登録番号： T5020001034239

事業内容 ： 「物流ニュースLNEWS」の運営

「流通ニュース」の運営

「トラックニュース」の運営

B2Bメディアのシステム構築・開発・支援

Webセミナー、アンケート、調査、イベント、

集客等の運営・支援

Web制作、SEO対策、出版、印刷、取材、原稿執筆等









■沿革(抜粋)

1998年8月：株式会社ロジスティクス・パートナー設立

2001年6月：物流・ロジスティクス・SCMニュースサイト「物流ニュースLNEWS」スタート

2008年9月：小売業界全般のニュースサイト「流通ニュース」開始

2018年3月：株式会社流通ニュース設立

2022年2月：株式会社物流ニュース設立

2023年5月：トラック業界全般のニュースサイト「トラックニュース」開始

2023年6月：Webセミナー開始

2024年5月：新役員体制へ移行

2026年1月：メディアビズ株式会社へ社名変更

2026年4月：株式会社流通ニュース、株式会社物流ニュースを吸収合併