春、光に包まれる特別な夜へ。大阪吹田市にある万博記念公園で、3月20日（金・祝）～4月5日（日）にかけて、「SAKURA EXPO 2026」を開催。日本さくら名所100選の地にも選ばれている万博記念公園の桜は、昼間とはまったく異なる表情を見せ、空間全体がやさしく色づいていく。園内全体で12品種約5,500本の桜は歩くたびに視界が変わり、光と影が重なり合うことで、まるで別世界に迷い込んだかのような体験を皆様にお届け。今回も、AXIZLight［アクシーズライト］がライティング演出・デザインを担当。太陽の広場や東大路の桜並木をメインに、ここでしか味わえない特別な時間をお届け。写真に収めたくなる瞬間も、思わず立ち止まって見入る景色も、そのすべてがこの夜だけのもの。桜がいちばん美しく輝く季節に、心ほどけるひとときを。

【SAKURAEXPO2026 今回のライトアップの見どころをご紹介】

桜の開花に合わせ、全長約200mを超える東大路の桜並木がライトアップ。日中に咲き誇る華やかな桜も美しいが、夜に灯された艶やかな桜はまた格別の風情。光が枝から花にかけてすべてに柔らかく降り注ぎ、頭上に広がる桜のトンネルは、立体的で夢幻的な空間を演出。歩くたびに視線が動き、揺れる光と影が枝を通して揺らめくその景色は、ここでしか出会えない特別な空間となっている。SAKURAEXPO2026では、例年よりもさらに美しさを増した世界観へ。プロジェクションマッピングを駆使したアートデザインが重なり、見るたびに変化する光景が感動の瞬間を生み出す。最先端技術を駆使した「魅せる」ライトアップを得意とするAXIZ Light(アクシーズライト)ならではの演出を、ぜひお楽しみください。

【景色を見ながら楽しめるフードコートや、そのほか同時関連イベント実施中】

『SAKURA フードコート』映えるキッチンカーや露店などが多数登場。1日では食べつくせない魅力溢れるフードが盛りだくさんで、会場では縁日などの楽しいパフォーマンスも開催。ご家族やご友人と一緒に、にぎやかなひとときを。■日 程：3月26日（木）～4月5日（日）※ライトアップ開催期間に合わせて、日程を延長する場合があります。■時 間：9:30～18:00（L.O. 17:30）※「東大路の桜並木ライトアップ」開催日は21:00まで（L.O 20:30）■場 所：お祭り広場■料 金：入場無料※20歳未満の方、車両を運転予定の方へのアルコール類の提供はいたしません。------------------------------------------------------------------『日本庭園茶室「汎庵・万里庵」特別公開』SAKURA EXPO開催期間中の土曜・日曜・祝日には、茶室「汎庵・万里庵」を含む茶庭を特別公開。武家住宅様式の書院造をイメージして作られた汎庵と、檜皮葺の小さな建物の草庵をイメージして作られた万里庵が互いに添景となるように建てられた。■日 程：3月20日（金・祝）～4月5日（日）■時 間：10:00～16:00※「東大路の桜並木ライトアップ」開催日は21:00まで（L.O 20:30）■場 所：日本庭園 茶室「汎庵・万里庵」■料 金：無料------------------------------------------------------------------『大道芸スペシャルパフォーマンス』TAKAYA、星丸、NARI、SEI、けん玉パフォーマー たいが、ハンド、Aokuなど、全国より選りすぐりの大道芸パフォーマーが万博記念公園に集結。巧みな話術に、驚きの技。多種多様なパフォーマンスをお届け。■日 程：3月20日（金・祝）～4月5日（日）■時 間：10:00～18:00予定（夜間延長の場合は延長あり）■場 所：自然文化園内各所■料 金：観覧無料------------------------------------------------------------------『徳島阿波踊り』大阪天水連は本場徳島で70年以上の歴史伝統を持つ「徳島天水連」の指導のもと、平成7年に誕生した本格派阿波踊り連。美しく品の良い「女踊り」ユーモラスで豪快な「男踊り」そして伝統的なメロディーを重視し、日々、大阪の阿波踊りの熱を高めている。■日 程：4月5日（日）※雨天中止■時 間：11:00～11:30予定■場 所：お祭り広場■料 金：観覧無料------------------------------------------------------------------他にも、『アカペラEXPO』や『重ねて咲かせよう！桜スタンプラリー』など、魅力的なイベントを開催。朝から夜まで、皆様に楽しみをお届けできる一日となっております。たくさんのご来場お待ちしております。

【SAKURA EXPO 2026開催概要】

※「東大路の桜並木ライトアップ」は開花状況を踏まえて開催日を決定いたします。会期が近づきましたら、改めてお知らせいたします。■開催日：2026年3月20日（金・祝）～ 4月5日（日）※3月25日（水）は休園日 ※4月は無休■時 間：9:30～18:00（入園は17:30まで）※会期中は開園時間を延長いたします！■場 所：自然文化園の東大路を中心とした公園内各所※「東大路の桜並木ライトアップ」に関しては対象エリアを別途設定■料 金：無料（一部有料イベントあり）※別途自然文化園・日本庭園共通入園料が必要■その他：※万博記念公園ホームページで開花情報をご確認の上、ご来園ください。（開花情報：https://www.expo70-park.jp/flower/2438/）※イベント期間中は周辺道路が大変混雑しますので、公共交通機関でのご来園にご協力お願いします。※イベント期間中の駐車場利用時間はこちらからご確認ください。（駐車場情報：https://www.expo70-park.jp/guide/parking/）※掲載内容は事前の予告なく変更・中止になる場合があります。■会場マップ：万博記念公園桜見どころマップ（https://www.expo70-park.jp/sys/wp-content/uploads/sakuramap1.pdf）■アクセス：阪急線・「南茨木駅」、「山田駅」、「蛍池駅」から大阪モノレール「万博記念公園駅」・大阪メトロ御堂筋線（北大阪急行線）「千里中央駅」大阪メトロ御堂筋線（北大阪急行線）「千里中央駅」・大阪メトロ 谷町線「大日駅」から大阪モノレール「万博記念公園駅」・京阪本線「門真市駅」から大阪モノレール「万博記念公園駅」------------------------------------------------------------------〇東大路の桜並木ライトアップ桜の開花から見ごろにあわせて全長約200mを超える東大路の桜並木をライトアップ。日中の華やかな桜、ライトに照らされた艶やかな夜桜、どちらも見応え十分。■開催日：開花状況を踏まえて開催日を決定■時 間：対象エリアは21:00まで（最終入園20:30）※17:30以降は、中央口ゲート・日本庭園前ゲート・東口ゲートのみ開門。■場 所：自然文化園 東大路を中心とした対象エリア■料 金：無料※開花状況を踏まえて開催日を決定します。ライトアップルートなどの詳細情報は開催日決定後に更新いたします。

【ゆる～くデザイン“あくち～む”とは？】

『ゆる～くデザイン“あくち～む”』は若手チームでありながら、国宝や世界遺産、城跡等の重要文化財でのライトアップ、著名観光地イルミネーションなどの照明デザイン・プログラムを數多く担当している演出照明のプロ集団。最新の照明システム、サーチライト照明、プロジェクション演出など多彩な演出照明を従え、そのすべてを100分の4秒単位で音楽と光の同期プログラムを実現。先進技術×AI ＋ 照明デザイン×AI ＝“あくち～む”が目指す新感覚ゆる～くデザイン“あくち～む”は、対象物側が持つ魅力を最大限に高め、SNS拡散性にフォーカスしたバズる照明デザインを創造する、クセになる新感覚デザインと演出照明を制御する緻密なプログラムで、各地で来場者の心を捉えている。■ゆる～くデザイン“あくち～む”：https://axizlight.com/?page_id=3052

【照明演出チーム AXIZ Light とは？】

AXIZLight［アクシーズライト］－国宝や世界遺産、東京ドーム、皇居、城郭、オリンピック関連など膨大な実績を有する演出ライティングに特化したプロフェッショナル照明デザイン＆照明プログラムチーム。ライトアップデザインやイルミネーションデザインではＴＶや新聞などにも多数取り上げられ、日本中の話題の名所を多数手掛ける。特に、最新鋭のデジタル演出照明プログラムやLED素子までの拘り、そして色彩1600万色以上100分の4秒まで音楽を刻む演出技法は一線を画す高い次元の演出ライティングを確立し、光りに究極に特化した照明デザイン＆プログラムチームが作り出す作品として多大な評価を多数頂けている。■AXIZLight：https://www.izsound.jp/Laser/info.html■イルミネーション事例：https://www.izsound.jp/Laser/LED_ConstructionAXIZ_000.html■ライトアップ事例：https://www.izsound.jp/Laser/LED_ConstructionAXIZ_2_000.html■演出照明デザイナーKITA TOSHI：https://www.kitatoshi.com/■ゆる～くデザイン“あくち～む”：https://axizlight.com/?page_id=3052【会社情報】名称 （株）One Bit［カブシキガイシャ ワンビット］所在地 〒166-0012 東京都杉並区和田1-1-13-B1F／代表TEL:03-3229-7790／FAX:03-3229-7792設立 2007年2月13日資本金 1,000万円 商標登録 AXIZLight 第5901293・第5901295／その他SG STUDIO、To You home’s取得済主要取引先 日本テレビ放送網（株）／（株）東京放送／（株）フジテレビジョン／ 全国朝日放送（株）／（株）テレビ東京／日本放送協会／BS・CS放送全般／電通／博報堂／そのほか都道府県・市町村・各種代理店・制作会社・神社仏閣・ホテル・商業施設 等輸入国 東アジア フランス アメリカ取扱商材数 1,000点以上全種日本国内生産物責任法保険加入ＡＸＩＺＬｉｇｈｔ建設業許可番号 東京都知事 許可（般－５）第１５７４６２号お問い合わせ info@izsound.jp ～One Bit & iz sound（ワンビット＆イズサウンド）～弊社へのお仕事の御相談・御発注はこちらまで、お気軽にどうぞhttps://www.izsound.jp/izsound/izsoundsyoukai.htmlエキストラ・役者・ナレーター・モデルほか振り付け師・ダンサー・ポージング・楽器奏者ほかレンタルスタジオ・レンタル衣装・レンタル小道具・レンタル照明・音響ほかリサーチ・撮影・編集・ロケーションコーディネイトほかTel（代）03-3229-7790 info@izsound.jp