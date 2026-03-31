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聖心女子大学が英明フロンティア中学校・高等学校と教育連携に関する協定を締結
聖心女子大学（東京都渋谷区、学長：安達まみ）は12月1日、英明フロンティア中学校・高等学校（東京都練馬区、校長：大井俊博）と教育連携に関する協定を締結した。同協定は相互の交流・連携をさらに深めるためのもの。今後は協定に基づき、教育・研究・社会貢献や学習支援などで連携するほか、教育等についての情報交換および交流を図っていく。
聖心女子大学ではこれまでも、大学説明会等の機会を通じて、英明フロンティア高等学校と連携してきた。このたびの協定締結を機に、教育・研究および社会貢献等の分野での協力、それぞれにおける教育の活性化により、学生・生徒の一層の成長を促していく。
連携事項の概要は下記の通り。
■連携事項
（1）教育・研究・社会貢献に関すること
（2）学習支援に関すること
（3）教育等についての情報交換および交流
（4）その他、連携の円滑な推進に関し双方が協議し同意した事項
■土田宏成副学長（聖心女子大学）のコメント
今回の協定締結をきっかけに、英明フロンティア中学校・高等学校の生徒さんには、さまざまな機会を通じて、聖心女子大学の持っている多彩な学問分野の内容と学び方を、より深くお伝えできることをうれしく思います。
（参考）
●英明フロンティア中学校・高等学校
1936年に芙蓉女学校として創立、1949年に東京女子学院中学校・高等学校に改称。創立90年目を迎える2025年に「英明闊達」の「英明」に「フロンティアスピリット」の「フロンティア」を合わせて「英明フロンティア中学校・高等学校」に名称を変更し、高等学校を共学化。2026年には中学校も共学化を予定している。多様な価値観をもつ他者と協働して、新たなものを創造することができる人材の育成を目指す。
https://eimei-frontier.ed.jp/
●聖心女子大学
1800年にフランスで誕生したカトリックの女子修道会「聖心会」を設立母体とする。現在、聖心の姉妹校は全世界32カ国に広がる。1948年に日本で最初の新制女子大学の一つとして開学し、以来、カトリック教育に基づくリベラル・アーツカリキュラムを堅持している。現代教養学部に英語文化コミュニケーション学科、日本語日本文学科、哲学科、史学科、人間関係学科、国際交流学科、心理学科、教育学科の8学科を擁する。
https://www.u-sacred-heart.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
小島
住所：〒150-8938 東京都渋谷区広尾4-3-1
TEL：03-3407-5249
FAX：03-3407-6126
メール：kikakubu@u-sacred-heart.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
聖心女子大学ではこれまでも、大学説明会等の機会を通じて、英明フロンティア高等学校と連携してきた。このたびの協定締結を機に、教育・研究および社会貢献等の分野での協力、それぞれにおける教育の活性化により、学生・生徒の一層の成長を促していく。
■連携事項
（1）教育・研究・社会貢献に関すること
（2）学習支援に関すること
（3）教育等についての情報交換および交流
（4）その他、連携の円滑な推進に関し双方が協議し同意した事項
■土田宏成副学長（聖心女子大学）のコメント
今回の協定締結をきっかけに、英明フロンティア中学校・高等学校の生徒さんには、さまざまな機会を通じて、聖心女子大学の持っている多彩な学問分野の内容と学び方を、より深くお伝えできることをうれしく思います。
（参考）
●英明フロンティア中学校・高等学校
1936年に芙蓉女学校として創立、1949年に東京女子学院中学校・高等学校に改称。創立90年目を迎える2025年に「英明闊達」の「英明」に「フロンティアスピリット」の「フロンティア」を合わせて「英明フロンティア中学校・高等学校」に名称を変更し、高等学校を共学化。2026年には中学校も共学化を予定している。多様な価値観をもつ他者と協働して、新たなものを創造することができる人材の育成を目指す。
https://eimei-frontier.ed.jp/
●聖心女子大学
1800年にフランスで誕生したカトリックの女子修道会「聖心会」を設立母体とする。現在、聖心の姉妹校は全世界32カ国に広がる。1948年に日本で最初の新制女子大学の一つとして開学し、以来、カトリック教育に基づくリベラル・アーツカリキュラムを堅持している。現代教養学部に英語文化コミュニケーション学科、日本語日本文学科、哲学科、史学科、人間関係学科、国際交流学科、心理学科、教育学科の8学科を擁する。
https://www.u-sacred-heart.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
小島
住所：〒150-8938 東京都渋谷区広尾4-3-1
TEL：03-3407-5249
FAX：03-3407-6126
メール：kikakubu@u-sacred-heart.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/