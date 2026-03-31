「FRTP用高弾性ガラス繊維の世界市場」調査レポート（日本市場規模も記載）を発行、年平均5.3%で成長する見込み

「FRTP用高弾性ガラス繊維の世界市場」調査レポート（日本市場規模も記載）を発行、年平均5.3%で成長する見込み