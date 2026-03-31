「靴の踵が脱げる」のは、お足の変化のサイン。足のプロが教える真実と対策



























女性の靴のお悩みに寄り添う「くつ・あし・あるく研究所 アンド・ステディ」を運営する有限会社アクスト（本社：東京都台東区 代表：小野崎記子）は、多くの女性が抱える「靴の踵が脱げる」という悩みに対し、その根本原因がお足の変化と足に合うという体感のなさによるものであることを啓蒙し、正しい靴選びとケアの重要性を提案します。アンド・ステディは、1951年創業の浅草靴メーカー直営サロンとして「靴からはじめる体づくり」を提唱しています。「靴の踵脱げ」は、サロンに寄せられるお悩みのベスト３にはいるほど多いご相談です。お悩みに回答しながら、足に合う靴の大切さを伝える啓蒙活動を実践しています。「試着した時はよかったのに、次第に踵がパカパカして脱げてしまう」――。これは革が伸びて大きくなったことに加えて、原因は２つ考えられます。１つめ、お足が変化したサインの可能性が高いです。足にしっかり筋肉がついて、むくみが流れ、締まってきた。すると、足がいい意味で足が細くなるのです。当店のお客さまの80%が体験することです。２つめ、はじめから足にあっていなかったという可能性もあります。これは感覚の問題で、足に合わない靴を履き続けることで誤ったチューニングがされ、合わない靴を合うと感じて、つい買ってしまったという現象です。「まさか自分の感覚が狂っているとは・・・」「こんなに窮屈な靴が合うなんて！」と皆さん、おっしゃいます。当店のお客さまのほとんどがこちらにも該当します。正しい感覚を磨くには、実際に履いて、足に合う靴の体験をすることしかありません。靴は「履かないとわからない」ものです。私たちは、単なる靴の提供にとどまらず、人生100年時代を自分の足で歩き続けるための「体験」を提供し、日本の健康寿命を延ばすことに貢献したいと考えています。