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「靴の踵が脱げる」のは、お足の変化のサイン。足のプロが教える真実と対策
女性の靴のお悩みを解決するシューズサロン｜アンド・ステディ
女性の靴のお悩みに寄り添う「くつ・あし・あるく研究所 アンド・ステディ」を運営する有限会社アクスト（本社：東京都台東区 代表：小野崎記子）は、多くの女性が抱える「靴の踵が脱げる」という悩みに対し、その根本原因がお足の変化と足に合うという体感のなさによるものであることを啓蒙し、正しい靴選びとケアの重要性を提案します。
アンド・ステディは、1951年創業の浅草靴メーカー直営サロンとして「靴からはじめる体づくり」を提唱しています。「靴の踵脱げ」は、サロンに寄せられるお悩みのベスト３にはいるほど多いご相談です。お悩みに回答しながら、足に合う靴の大切さを伝える啓蒙活動を実践しています。
「試着した時はよかったのに、次第に踵がパカパカして脱げてしまう」――。これは革が伸びて大きくなったことに加えて、原因は２つ考えられます。１つめ、お足が変化したサインの可能性が高いです。足にしっかり筋肉がついて、むくみが流れ、締まってきた。すると、足がいい意味で足が細くなるのです。当店のお客さまの80%が体験することです。
２つめ、はじめから足にあっていなかったという可能性もあります。これは感覚の問題で、足に合わない靴を履き続けることで誤ったチューニングがされ、合わない靴を合うと感じて、つい買ってしまったという現象です。「まさか自分の感覚が狂っているとは・・・」「こんなに窮屈な靴が合うなんて！」と皆さん、おっしゃいます。当店のお客さまのほとんどがこちらにも該当します。
正しい感覚を磨くには、実際に履いて、足に合う靴の体験をすることしかありません。
靴は「履かないとわからない」ものです。私たちは、単なる靴の提供にとどまらず、人生100年時代を自分の足で歩き続けるための「体験」を提供し、日本の健康寿命を延ばすことに貢献したいと考えています。
会社概要
有限会社アクスト
東京都台東区今戸1-17-7
代表取締役 小野崎 記子
設立：2004年4月
URL：https://axt-japan.com/
YouTube：https://www.youtube.com/c/andsteadytokyo
Instagram：https://www.instagram.com/andsteady/
直営サロン
くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ
・東京本店｜東京都中央区日本橋人形町2-33-10 グリーンテラス1階A
・梅田サロン｜大阪府大阪市北区神山町9-24 アプリーレ梅田東405
・天神サロン｜福岡県福岡市中央区舞鶴1-6-1 ラフォーレ舞鶴503
・名古屋サロン｜愛知県名古屋市昭和区宮東町328-1 ヴェニオブランディングサロン
事業内容
浅草で70年続く靴材料メーカーから発展、本社ファクトリーでは伝統技術を受け継いだ靴職人の手仕事や、素材と企画の研究開発を重ねる一方、東京日本橋・大阪梅田・福岡天神で運営する「くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ」は、足や靴に悩む女性たちの駆け込み寺となっている。
靴づくりの技術に加え、足を見極めるカウンセリング技術、正しい歩行に導くフィッティング技術を三つ巴で提供するこれまでにない業態が、靴から女性の体づくりをはじめる美容と健康のサロンへと進化させ、現在、くつを履くだけトレーニング＝くつトレ®として展開。8,614人のフットカウンセリングと30,186足のオーダーメイド実績がある。代理店は現在全国16店舗。
2020年、アンド・ステディのスニーカーをベースに企画した「着物シューズ」が東京都のBuyTOKYO支援事業として採択され海外展開をスタート、これまでに累計5,000足を超える大ヒット商品に育っている。（2025年３月31日時点）
本件に関するお問合わせ先
会社名：有限会社アクスト 担当：小暮
TEL：03-5808-0809 FAX：03-5643-9126
Email：info@axt-japan.com
関連リンク
アンド・ステディのフットカウンセリングが必要な理由
https://www.youtube.com/watch?v=rr_UEwKgf5s
はじめての靴のオーダーメイド体験記
https://youtu.be/1KGAti8DQ2k
私の足に合う靴、作れますか？
https://youtu.be/pLHZPAFMoLM
女性の靴のお悩みに寄り添う「くつ・あし・あるく研究所 アンド・ステディ」を運営する有限会社アクスト（本社：東京都台東区 代表：小野崎記子）は、多くの女性が抱える「靴の踵が脱げる」という悩みに対し、その根本原因がお足の変化と足に合うという体感のなさによるものであることを啓蒙し、正しい靴選びとケアの重要性を提案します。
「試着した時はよかったのに、次第に踵がパカパカして脱げてしまう」――。これは革が伸びて大きくなったことに加えて、原因は２つ考えられます。１つめ、お足が変化したサインの可能性が高いです。足にしっかり筋肉がついて、むくみが流れ、締まってきた。すると、足がいい意味で足が細くなるのです。当店のお客さまの80%が体験することです。
２つめ、はじめから足にあっていなかったという可能性もあります。これは感覚の問題で、足に合わない靴を履き続けることで誤ったチューニングがされ、合わない靴を合うと感じて、つい買ってしまったという現象です。「まさか自分の感覚が狂っているとは・・・」「こんなに窮屈な靴が合うなんて！」と皆さん、おっしゃいます。当店のお客さまのほとんどがこちらにも該当します。
正しい感覚を磨くには、実際に履いて、足に合う靴の体験をすることしかありません。
靴は「履かないとわからない」ものです。私たちは、単なる靴の提供にとどまらず、人生100年時代を自分の足で歩き続けるための「体験」を提供し、日本の健康寿命を延ばすことに貢献したいと考えています。
会社概要
有限会社アクスト
東京都台東区今戸1-17-7
代表取締役 小野崎 記子
設立：2004年4月
URL：https://axt-japan.com/
YouTube：https://www.youtube.com/c/andsteadytokyo
Instagram：https://www.instagram.com/andsteady/
直営サロン
くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ
・東京本店｜東京都中央区日本橋人形町2-33-10 グリーンテラス1階A
・梅田サロン｜大阪府大阪市北区神山町9-24 アプリーレ梅田東405
・天神サロン｜福岡県福岡市中央区舞鶴1-6-1 ラフォーレ舞鶴503
・名古屋サロン｜愛知県名古屋市昭和区宮東町328-1 ヴェニオブランディングサロン
事業内容
浅草で70年続く靴材料メーカーから発展、本社ファクトリーでは伝統技術を受け継いだ靴職人の手仕事や、素材と企画の研究開発を重ねる一方、東京日本橋・大阪梅田・福岡天神で運営する「くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ」は、足や靴に悩む女性たちの駆け込み寺となっている。
靴づくりの技術に加え、足を見極めるカウンセリング技術、正しい歩行に導くフィッティング技術を三つ巴で提供するこれまでにない業態が、靴から女性の体づくりをはじめる美容と健康のサロンへと進化させ、現在、くつを履くだけトレーニング＝くつトレ®として展開。8,614人のフットカウンセリングと30,186足のオーダーメイド実績がある。代理店は現在全国16店舗。
2020年、アンド・ステディのスニーカーをベースに企画した「着物シューズ」が東京都のBuyTOKYO支援事業として採択され海外展開をスタート、これまでに累計5,000足を超える大ヒット商品に育っている。（2025年３月31日時点）
本件に関するお問合わせ先
会社名：有限会社アクスト 担当：小暮
TEL：03-5808-0809 FAX：03-5643-9126
Email：info@axt-japan.com
関連リンク
アンド・ステディのフットカウンセリングが必要な理由
https://www.youtube.com/watch?v=rr_UEwKgf5s
はじめての靴のオーダーメイド体験記
https://youtu.be/1KGAti8DQ2k
私の足に合う靴、作れますか？
https://youtu.be/pLHZPAFMoLM