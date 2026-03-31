リフォーム会社「合同会社リノベモ」（本社：埼玉県川口市）は、全国47都道府県におけるカビ取り・カビ除去の専門業者数を独自調査し、その結果を公開しました。

調査の結果、全国のカビ取り専門業者数はわずか約100社にとどまり、34県では専門業者が2社以下であることが明らかになりました。

＊本調査結果を引用する場合は「リノベモ」のURL（ https://renovemo.co.jp/kabi-ranking/ ）を使用してください。

調査の背景

近年、住宅の高気密・高断熱化や気候変動による多湿化を背景に、住宅内のカビ被害に関する相談が増加しています。カビは健康被害（アレルギー、喘息、肺炎など）の原因にもなり、適切な対処には専門的な知識と技術が求められます。

しかし、ハウスクリーニング業者は全国に多数存在する一方、カビの除去・防カビを専門とする業者がどの程度存在するのかは、これまで明確なデータがありませんでした。本調査は、カビ取り専門業者の全国的な分布状況を明らかにし、消費者の業者選びの参考とすることを目的に実施しました。

調査概要

調査期間：2026年3月

調査方法：インターネット上の事業者情報および地図情報サービス等の公開データを基に、カビ取り・カビ除去・防カビを専門に掲げる事業者を都道府県別に独自集計（重複除去済み） 調査主体：合同会社リノベモ 編集部

※カビ取り専門業者としての判別が可能な範囲での集計結果です。一般的なハウスクリーニング業者との境界が曖昧なため、網羅的な総数というよりも、専門業者の分布傾向を示す目安としてご活用ください。

調査結果の要点

① 全国のカビ取り専門業者はわずか約100社

47都道府県を対象に調査した結果、カビ取り・カビ除去を専門に掲げる業者は全国で約100社にとどまりました。これは、都道府県平均でわずか約2社という計算になります。

② 34県で専門業者が「2社以下」

全体の約72%にあたる34県で、カビ取り専門業者が2社以下という結果になりました。多くの地域で消費者が専門業者を見つけること自体が困難な状況にあります。

③ 最も多い兵庫県でも8社

都道府県別で最多となったのは兵庫県の8社でした。次いで福島県・茨城県・東京都が各6社、滋賀県・奈良県が各5社と続きます。人口の多い大阪府や神奈川県でも3社にとどまっています。



全国のカビ取り業者数









都道府県別 カビ取り専門業者数

（順位 都道府県 専門業者数）

1位 兵庫県 8社

2位 福島県 6社

2位 茨城県 6社

2位 東京都 6社

5位 滋賀県 5社

5位 奈良県 5社

7位 山梨県 4社

7位 愛知県 4社

9位 埼玉県 3社

9位 神奈川県 3社

9位 大阪府 3社

9位 香川県 3社

9位 高知県 3社

その他 34県 2社以下

消費者への影響と課題

専門業者が少ないことで、以下のような課題が生じています。

業者を探せない：カビ被害に遭っても、地元に専門業者がおらず、県外の業者に依頼せざるを得ないケースがあります。出張費の負担や対応エリアの制限により、適切なサービスを受けられない消費者が存在します。

専門性の見極めが難しい：ハウスクリーニング業者がカビ取りメニューを提供しているケースもありますが、カビの根本原因の特定や再発防止まで対応できる専門業者との違いを消費者が判断するのは容易ではありません。

相見積もりが取れない：専門業者が1～2社しかない地域では、価格やサービス内容を比較検討することが困難です。

カビ取り業者選びのポイント

リノベモでは、消費者がカビ取り業者を選ぶ際のポイントとして以下を推奨しています。

・カビの原因調査から再発防止まで一貫して対応できるか

・施工実績や事例を公開しているか

・使用する薬剤や工法の説明があるか

・アフターフォロー（再発保証など）の有無

・見積もりの内訳が明確か









カビ取り業者の参考サイト

リノベモでは、地域ごとにカビ取り業者に関する情報をまとめた記事も参考にしています。

東京都でおすすめのカビ取り業者

埼玉県でおすすめのカビ取り業者

カビ取りの費用相場

注意・免責

情報は調査時点（2026年3月）のものです。インターネット上の公開情報を基に集計しており、実際の事業者数とは異なる場合があります。内容の正確性・完全性は保証いたしません。本資料の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。

合同会社リノベモについて

合同会社リノベモは、外壁塗装を中心としたリフォーム事業を展開しています。お客様一人ひとりに寄り添い、高品質な施工と安心のサービスを提供。屋根・外壁塗装から解体工事、太陽光発電システムの設置、給湯器交換まで幅広く対応し、地域に密着した住まいの課題解決をサポートします。

会社概要

会社名：外構工事と蓄電池設置なら合同会社リノベモ

設立：2024年11月11日 所在地：埼玉県川口市西川口3丁目7-14

事業内容：リフォーム事業（外壁塗装、屋根塗装、解体工事、外構工事、給湯器交換、太陽光発電、蓄電池設置）

監修サイト：

埼玉県と東京のカビ取り業者カビ

カビゼロ｜神奈川県・東京都のカビ取り専門業者 HACK MAN株式会社

カビ取り業者東京カビ

お問い合わせ https://renovemo.co.jp/contact/