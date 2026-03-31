和食処とんでんのグランドメニューが４月１４日（火）よりリニューアル！鮨・そば・天ぷらがセットの「つばき」や、「三色北海道そば」や「かにめし重」など新メニューが登場

和食処とんでんのグランドメニューが４月１４日（火）よりリニューアル！鮨・そば・天ぷらがセットの「つばき」や、「三色北海道そば」や「かにめし重」など新メニューが登場