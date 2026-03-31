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和食処とんでんのグランドメニューが４月１４日（火）よりリニューアル！鮨・そば・天ぷらがセットの「つばき」や、「三色北海道そば」や「かにめし重」など新メニューが登場
とんでん株式会社（本店所在地：北海道恵庭市、代表取締役社長：駒場雅志）は、「北海道生まれ和食処とんでん」北海道・関東全店舗にて、２０２６年４月１４日（火）よりグランドメニューをリニューアルいたします。今回のリニューアルでは、新メニューとして「つばき」をはじめとする和食が新登場するほか、一部既存メニューもアップデートして、より幅広いメニューをお楽しみいただけます。
新メニュー「つばき」などが登場し、とんでんならではの和食が充実
今回のグランドメニューリニューアルでは、新たに「つばき」をはじめ、「三色北海道そば」「かにめし重」など、とんでんならではの和食の魅力を楽しめる多彩なメニューが登場します。中でも「つばき」は、鮨や北海道そば、天ぷらなどを組み合わせ、とんでんの主力メニューを一度に楽しめるセットメニューです。さまざまな味わいを少しずつ楽しめる内容となっており、ご家族での食事や幅広い世代のお客様におすすめのメニューです。
あわせて登場する「三色北海道そば」は、３種類の味わいを楽しめる北海道そばの新メニューです。食べ進めるごとに異なる風味を楽しめる内容で、冷たいそばまたはうどんで提供いたします。また、「かにめし重」は、蟹の旨みをしっかりと味わえる一品です。彩り豊かなかにめしに“かに脚”を添え、見た目にも華やかなメニューとして新たに加わります。
このほか、「ミニかに鉄火丼」や「しらかば」、さらに、特別ご予約メニューとして特選御膳の「ぼたん」も新たにラインナップに加わります。とんでんならではの和食の魅力を楽しめるメニューとして、食事のシーンやお好みに合わせて選べる新たなラインナップをご用意しました。
・北海道そばと鮨を楽しめるセットメニュー「つばき」
つばき（ミニ北海道牛乳ソフトビスケット添えセット） ２,０９０円（税込２,２９９円）
新メニューとして登場する「つばき」は、鮨や北海道そば、天ぷらなどを組み合わせたセットメニューです。
とんでんの主力メニューである鮨とそばを一度に楽しめる内容となっており、様々な味わいを少しずつお召し上がりいただけます。北海道店舗では、ミニソフトなしのメニューもご用意いたします。
・3つの味わいを楽しめる「三色北海道そば」
三色北海道そば １,２９０円（税込１,４１９円）
「三色北海道そば」は、3種類の味わいを一度に楽しめる新しい北海道そばメニューです。３種の味の変化を楽しみながらお召し上がりいただける内容となっており、食べ進めるごとに異なる風味を味わえるのが特長です。冷たいそば、またはうどんでの提供となり、季節を問わずさっぱりとお楽しみいただけます。
・かにの旨みを味わえる「かにめし重」
かにめし重 １,９９０円（税込２,１８９円）
新しく登場する「かにめし重」は、かにの旨みを楽しめるメニューです。酢飯の上に蟹の身を盛り付け、素材の味わいを堪能していただける一品に仕上げました。食材の魅力を感じていただけるメニューとして、新たにラインナップに加わります。
・かにとまぐろを楽しめる「ミニかに鉄火丼」
ミニかに鉄火丼 ７２０円（税込７９２円）
「ミニかに鉄火丼」は、かにとまぐろの組み合わせを楽しめるミニサイズの丼メニューです。ほどよいボリュームで、そばやうどんなどのメニューとあわせてお召し上がりいただける一品としてご用意しました。
・鮨を中心にさまざまな味わいを楽しめる「しらかば」
しらかば １,７９０円（税込１,９６９円）
鮨や茶わんむしなどを組み合わせて楽しめるセットメニューです。人気の鮨とロングセラーである「ねぎとろ巻」が一緒に味わえる内容で、食事のシーンやお好みに合わせてお選びいただけるメニューとして新たにラインナップに加わりました。
・特別ご予約メニュー「ぼたん」が新登場
ぼたん ５,０００円（税込５,５００円）
ご予約メニューとして、新たに御膳料理「ぼたん」が登場します。金目鯛の煮付けを中心に、刺身や天ぷらなどを組み合わせた御膳で、ご宴会や各種お集まりだけでなく、特別な日のお食事にもご利用いただけるメニューとしてご用意しました。
※ご予約は４日前（午前中）までにお申し付けください。
本件に関するお問合わせ先
報道関係者からの問い合わせ
とんでん株式会社
関東営業本部 販売促進部 広報担当 乙二（おとに）・吉田
TEL 048-838-7878 FAX 048-838-8866 mail: tenpo@tonden.co.jp
新メニュー「つばき」などが登場し、とんでんならではの和食が充実
今回のグランドメニューリニューアルでは、新たに「つばき」をはじめ、「三色北海道そば」「かにめし重」など、とんでんならではの和食の魅力を楽しめる多彩なメニューが登場します。中でも「つばき」は、鮨や北海道そば、天ぷらなどを組み合わせ、とんでんの主力メニューを一度に楽しめるセットメニューです。さまざまな味わいを少しずつ楽しめる内容となっており、ご家族での食事や幅広い世代のお客様におすすめのメニューです。
あわせて登場する「三色北海道そば」は、３種類の味わいを楽しめる北海道そばの新メニューです。食べ進めるごとに異なる風味を楽しめる内容で、冷たいそばまたはうどんで提供いたします。また、「かにめし重」は、蟹の旨みをしっかりと味わえる一品です。彩り豊かなかにめしに“かに脚”を添え、見た目にも華やかなメニューとして新たに加わります。
このほか、「ミニかに鉄火丼」や「しらかば」、さらに、特別ご予約メニューとして特選御膳の「ぼたん」も新たにラインナップに加わります。とんでんならではの和食の魅力を楽しめるメニューとして、食事のシーンやお好みに合わせて選べる新たなラインナップをご用意しました。
・北海道そばと鮨を楽しめるセットメニュー「つばき」
つばき（ミニ北海道牛乳ソフトビスケット添えセット） ２,０９０円（税込２,２９９円）
新メニューとして登場する「つばき」は、鮨や北海道そば、天ぷらなどを組み合わせたセットメニューです。
とんでんの主力メニューである鮨とそばを一度に楽しめる内容となっており、様々な味わいを少しずつお召し上がりいただけます。北海道店舗では、ミニソフトなしのメニューもご用意いたします。
・3つの味わいを楽しめる「三色北海道そば」
三色北海道そば １,２９０円（税込１,４１９円）
「三色北海道そば」は、3種類の味わいを一度に楽しめる新しい北海道そばメニューです。３種の味の変化を楽しみながらお召し上がりいただける内容となっており、食べ進めるごとに異なる風味を味わえるのが特長です。冷たいそば、またはうどんでの提供となり、季節を問わずさっぱりとお楽しみいただけます。
・かにの旨みを味わえる「かにめし重」
かにめし重 １,９９０円（税込２,１８９円）
新しく登場する「かにめし重」は、かにの旨みを楽しめるメニューです。酢飯の上に蟹の身を盛り付け、素材の味わいを堪能していただける一品に仕上げました。食材の魅力を感じていただけるメニューとして、新たにラインナップに加わります。
・かにとまぐろを楽しめる「ミニかに鉄火丼」
ミニかに鉄火丼 ７２０円（税込７９２円）
「ミニかに鉄火丼」は、かにとまぐろの組み合わせを楽しめるミニサイズの丼メニューです。ほどよいボリュームで、そばやうどんなどのメニューとあわせてお召し上がりいただける一品としてご用意しました。
・鮨を中心にさまざまな味わいを楽しめる「しらかば」
しらかば １,７９０円（税込１,９６９円）
鮨や茶わんむしなどを組み合わせて楽しめるセットメニューです。人気の鮨とロングセラーである「ねぎとろ巻」が一緒に味わえる内容で、食事のシーンやお好みに合わせてお選びいただけるメニューとして新たにラインナップに加わりました。
・特別ご予約メニュー「ぼたん」が新登場
ぼたん ５,０００円（税込５,５００円）
ご予約メニューとして、新たに御膳料理「ぼたん」が登場します。金目鯛の煮付けを中心に、刺身や天ぷらなどを組み合わせた御膳で、ご宴会や各種お集まりだけでなく、特別な日のお食事にもご利用いただけるメニューとしてご用意しました。
※ご予約は４日前（午前中）までにお申し付けください。
本件に関するお問合わせ先
報道関係者からの問い合わせ
とんでん株式会社
関東営業本部 販売促進部 広報担当 乙二（おとに）・吉田
TEL 048-838-7878 FAX 048-838-8866 mail: tenpo@tonden.co.jp