千鳥、エージェント役で夜の街を駆けるクラレ新CM出演 ノブ涙の演技、大悟も熱演！新人時代の舞台での衝撃エピソードを語る！

株式会社クラレ（本社：東京都千代田区、社長：川原 仁）は、キャッチコピー「世界を沸かせる素材の会社 ハートボイルドクラレ」のもと、新TVCM EPISODE 0「クラレの謎を解け」篇を、2026年4月1日（水）より全国で順次放映開始します。







本CMには、お笑いコンビ・千鳥の大悟さん、ノブさんが出演。スーツ姿の二人が世界を舞台にエージェントのような役柄を演じながら、クラレが長年培ってきた素材技術と企業理念をユーモア交えて描いています。

クラレは1926年の創業以来、「世のため人のため、他人のやれないことをやる」という使命のもと、独自の素材技術を通じて社会に新たな価値を提供してきました。本CMでは、クラレの素材が社会のさまざまな場面で活用されていることを、エンターテインメント性のあるストーリーで紹介します。

■CM概要

クラレグループ企業CM「世界を沸かせる素材の会社 ハートボイルドクラレ」

タイトル EPISODE 0 「クラレの謎を解け」篇 15秒 30秒

出演 千鳥・大悟さん、ノブさん

放映開始 2026年4月1日（水）

放送地域 全国のテレビ番組で順次放映予定

■CMストーリー

夜の街を舞台に、スーツ姿の大悟さんとノブさんがまるでエージェントのように行動するところから物語が始まります。クラシックなホテルの一室で資料を確認しながら、二人はクラレの素材に関する情報を追っていきます。調査を進める中で浮かび上がるのは、1926年の創業以来続いてきたクラレの素材技術。自動車やインフラ、環境分野など、さまざまな領域で活用される素材の存在に触れながら、クラレの技術が社会を支えていることが明らかになっていきます。調査の中で登場するのは、環境分野でも活用される素材の一つである活性炭。ノブさんが「活性炭？」と問いかけると、大悟さんが「サステナブル…」と応じ、素材が社会のさまざまな場面で役立っていることを示唆します。

物語の終盤、大悟さんは「世の中の役に立つ素材が作れれば、それでええんや！」と語り、ノブさんが「クラレにしかできないこと！」と続きます。世界を舞台にしたスケール感のある映像の中で、クラレが素材の力によって社会に貢献している姿を描いています。CMの最後には「世界を沸かせる素材の会社。クラレ」というメッセージが映し出されます。

■撮影エピソード

今回のCM撮影では、スーツ姿で夜の街を駆け抜けるスパイのような演出が多数登場。千鳥のお二人が、普段のバラエティ番組とは一味違うシリアスな役柄に挑戦しました。撮影現場では、表情が硬いと言われるほど終始真剣な表情で演技に臨む姿が印象的で、スパイ映画のような緊張感あるシーンが続きました。ノブさんは涙を見せるシーンに挑戦し、大悟さんは大声で叫ぶシーンを演じるなど、それぞれの見せ場も多数。シリアスな撮影が続く中でも、カットがかかると会場に笑いが広がる場面もあり、千鳥らしい空気感の中で撮影が進められました。撮影はスタジオを貸し切って行われ、大掛かりなセットと照明のもと、スケール感ある映像づくりが展開されました。

撮影後のインタビューでは、CM放送が新生活の始まる時期であることにちなみ、お二人の新人時代のエピソードにも話題が広がりました。若手時代には舞台で何度も滑った経験や、大先輩に思わず失礼な発言をしてしまった思い出などが語られ、当時を振り返りながら笑顔を見せる場面もありました。さらにCMの世界観にちなみ「潜入してみたい場所、潜入させたい場所」を尋ねられると、ノブさんは「大悟をラスベガスのカジノに潜入させたい」と即答。過去に大きく負けた経験があることから「一番向いている」と語り、会場の笑いを誘いました。クラレと同じく岡山にゆかりのある千鳥のお二人は、インタビュー中に地元の話題でも盛り上がりました。大悟さんは「岡山から世界に出とる人がいて誇らしい」と語り、スノーボード選手やゴルフ選手など世界で活躍するアスリートの名前を挙げながら「岡山の誇り」とコメント。一方で「CMを取られちゃうかもしれんな」と冗談を交え、場を和ませました。また、CM放送のタイミングが新社会人・新生活の季節であることにも触れ、全国の新社会人へ向けたメッセージも語りました。ノブさんは「無理に標準語を使おうとするとしゃべれなくなる。自分の方言のままでええ」とコメントし、新しい環境に踏み出す人たちへエールを送りました。

■制作スタッフ

制作会社 株式会社博報堂、株式会社博報堂クリエイティブ・ヴォックス

エグゼクティブクリエイティブディレクター 長島 慎

クリエイティブディレクター 小島 曜

アートディレクター 関谷 奈々

コピーライター 木村 透

■CM の企画意図

1926 年に岡山県倉敷市で「倉敷絹織」として創立された当社は、今年で創立 100 周年の節目を迎えます。

現在、クラレグループのネットワークは世界 32 か国・地域、89 社に広がっています。日本国内にとどまらず、世界中で生み出されるクラレグループの素材はもちろん、素材を届けるために尽力している社員や、当社の風土についても描いていきます。従来の企業広告からスケールアップし、世界を舞台にクラレの実態に迫るシリーズです。

当シリーズのコピーとして、「素材で世界を沸かせる」「情熱をもって日々の仕事に向き合う」ことを「心を沸かせる（Heart Boiled）と表現しました。千鳥のお二人に相応しいハードボイルド調の世界観と合わせて楽しんでご覧いただければと思います。

■クリエイティブディレクター コメント

クラレという会社の名前は知られているけれど、どんな会社なのか、どんな人が働いているのか、どんな風に働いているのか、実はグローバル企業だとか、サステナブルに力を入れているとか、あまり知られていません。謎だらけです。そんなクラレの謎を解明するエージェントとしてクラレと同じ岡山県出身の千鳥のお二人をキャスティングし、インパクトのあるスパイ映画のような表現で、これから社会に出る若い人たちにクラレを知ってもらい好きになってもらおうという企画です。

■ストーリーボード

15秒

30秒

■YouTube

世界を沸かせる素材の会社 ハートボイルドクラレ Episode0「クラレの謎を解け」篇

1926年に始まったクラレは100年間、素材のチカラで日本を、世界をワクワクさせてきた。クラレは、なぜこれほど多様な技術で新たな可能性を切り拓き続けることができるのか。その謎を解明すべく、千鳥の２人が演じるエージェントが動き始めた。世界を沸かせる素材の会社「クラレ」の実態がいまここに明らかになる！ハートボイルドクラレEpisode0、ついに公開！

https://youtu.be/vUd0jGrR3Fc 30秒

https://youtu.be/-a89es06os8 15秒

世界を沸かせる素材の会社 ハートボイルドクラレ Episode0「クラレの謎を解け」篇 メイキングムービー

普段とは違う表情の千鳥の二人が魅せる。クラレの新TVCMの撮影舞台裏を公開中！

2026年に創立100周年を迎えるクラレグループは、「世界を沸かせる素材の会社 ハートボイルドクラレ」を掲げ、新たな企業広告シリーズを展開します。Episode0「クラレの謎を解け」篇では、“クラレの正体を突き止めよ”との指令を受けた２人のエージェントが、あらゆる方法で調査に挑む姿を描きました。都内スタジオに多彩なセットを組んで撮影され、緊迫した演技を見せた千鳥の二人の舞台裏を、ぜひメイキングでご覧ください。https://youtu.be/8ZWP4uBzwmU

■出演者プロフィール

千鳥

2000年7月、岡山県の高校で同級生だった大悟とノブで結成。

大悟さん 左

生年月日：1980年03月25日

身長/体重：170cm /60kg

血液型：B型

出身地：岡山県 笠岡市北木島

ノブさん 右

生年月日：1979年12月30日

身長/体重：173cm /65kg

血液型：A型

出身地：岡山県 井原市

■クラレについて

クラレグループは、独創性の高い技術で産業の新領域を開拓し、自然環境と生活環境の向上に寄与します。

社長 ：川原 仁

本社 ：東京都千代田区大手町2-6-4 常盤橋タワー

事業内容 ：樹脂・化学品・繊維製品等の製造販売

資本金 ：890億円（2025年12月末現在）

連結従業員数 ：12,117名（2025年12月末現在）

連結売上高 ：8,084億円（2025年度）

連結営業利益 ：589億円（2025年度）