こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【京都産業大学】「卒業生ネットワーク」が女性のキャリアを加速させる。第一線で活躍する女性経済人たちによる次世代エンパワーメント・イベントを東京で開催
京都産業大学（京都市北区／学長：在間敬子）は、2026年2月17日（火）、東京オフィス（東京都港区・虎ノ門）において、首都圏で活躍する女性卒業生を対象とした交流イベント「KSU女性経済人プレミーティング」を開催しました。本イベントは、卒業生同士がキャリア形成や働き方、人生の選択について率直に語り合い、新たなネットワークを築くことを目的としたものです。当日は20人の女性卒業生が参加し、講演と意見交換を通じて、大学とのつながりを再確認する有意義な機会となりました。
本イベントは、京都産業大学東京オフィスにおけるマンスリーイベントの第2回として企画されたものです。首都圏で活躍する本学女性卒業生が、安心して集い、経験や思いを共有できる場の創出を目的としています。
当日は、大手ファッションラグジュアリーブランド日本法人のCEOとして活躍する本学卒業生をゲストに迎え、キャリア形成や意思決定の考え方について講演が行われました。講演では、「社会や多様な人との関わりが自身のキャリアに大きな変化をもたらしてきた」「人とのつながりを持ち続けることが、自らの可能性を広げる」といった実体験に基づくメッセージが語られました。
また、働くこと、結婚、育児などのライフイベントについても触れ、「すべてを完璧にこなそうとせず、その時々で何に優先順位を置くかを自分で決めることが重要」と、人生を長期的な視点で捉える考え方が示されました。さらに、「幸せとは楽であることではなく、自分なりに定義するもの」とし、周囲に良い影響を与える“ポジティブインパクト”を高めることの大切さについても語られ、参加者は深く共感する様子でした。
後半の意見交換では、「組織で成果を上げるためには“ONE TEAM”であることが重要」との考え方が共有され、異なる視点を尊重し合うことが強い組織づくりにつながるとのメッセージが示されました。参加者からは、自身の職場やチーム運営に重ね合わせた質問や意見が活発に交わされ、少人数ならではの深い対話が行われました。
参加者からは、「卒業以来久しぶりに大学職員の方に会うことができ、懐かしく温かい気持ちになった」「このような場を企画してもらい感謝している」「今後も卒業生同士がつながれる機会があれば参加したい」といった声が寄せられました。
本イベントを通じて、東京オフィスが卒業生にとって安心して集い、キャリアや人生について語り合える首都圏の拠点として機能していることを改めて示すことができました。今後もマンスリーイベントを継続的に開催し、卒業生同士の交流促進に加え、将来的には現役学生のキャリア支援や大学支援につながる取組へと発展させていく予定です。
2025年 創立60周年 Be Innovative. 京都産業大学
【2026年４月、新しい学びが誕生します。】
■文化学部
文化構想学科・文化観光学科・京都文化学科へ再編
■アントレプレナーシップ学環 新設
＜関連リンク＞
・東京オフィスマンスリーイベント（１月） 新年交流会を開催しました！
https://www.kyoto-su.ac.jp/news/news-002514.html
・東京に新たな活動支援拠点が誕生！京都産業大学・東京オフィス開所！！【KYOTO産大テレビ】
https://www.kyoto-su.ac.jp/news/news-001938.html
・京都産業大学 東京オフィス
https://www.kyoto-su.ac.jp/campus/tokyo-office/
▼本件に関する問い合わせ先
京都産業大学 広報部
住所：〒603-8555 京都市北区上賀茂本山
TEL：075-705-1411
FAX：075-705-1987
メール：kouhou-bu@star.kyoto-su.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
当日は、大手ファッションラグジュアリーブランド日本法人のCEOとして活躍する本学卒業生をゲストに迎え、キャリア形成や意思決定の考え方について講演が行われました。講演では、「社会や多様な人との関わりが自身のキャリアに大きな変化をもたらしてきた」「人とのつながりを持ち続けることが、自らの可能性を広げる」といった実体験に基づくメッセージが語られました。
また、働くこと、結婚、育児などのライフイベントについても触れ、「すべてを完璧にこなそうとせず、その時々で何に優先順位を置くかを自分で決めることが重要」と、人生を長期的な視点で捉える考え方が示されました。さらに、「幸せとは楽であることではなく、自分なりに定義するもの」とし、周囲に良い影響を与える“ポジティブインパクト”を高めることの大切さについても語られ、参加者は深く共感する様子でした。
後半の意見交換では、「組織で成果を上げるためには“ONE TEAM”であることが重要」との考え方が共有され、異なる視点を尊重し合うことが強い組織づくりにつながるとのメッセージが示されました。参加者からは、自身の職場やチーム運営に重ね合わせた質問や意見が活発に交わされ、少人数ならではの深い対話が行われました。
参加者からは、「卒業以来久しぶりに大学職員の方に会うことができ、懐かしく温かい気持ちになった」「このような場を企画してもらい感謝している」「今後も卒業生同士がつながれる機会があれば参加したい」といった声が寄せられました。
本イベントを通じて、東京オフィスが卒業生にとって安心して集い、キャリアや人生について語り合える首都圏の拠点として機能していることを改めて示すことができました。今後もマンスリーイベントを継続的に開催し、卒業生同士の交流促進に加え、将来的には現役学生のキャリア支援や大学支援につながる取組へと発展させていく予定です。
2025年 創立60周年 Be Innovative. 京都産業大学
【2026年４月、新しい学びが誕生します。】
■文化学部
文化構想学科・文化観光学科・京都文化学科へ再編
■アントレプレナーシップ学環 新設
＜関連リンク＞
・東京オフィスマンスリーイベント（１月） 新年交流会を開催しました！
https://www.kyoto-su.ac.jp/news/news-002514.html
・東京に新たな活動支援拠点が誕生！京都産業大学・東京オフィス開所！！【KYOTO産大テレビ】
https://www.kyoto-su.ac.jp/news/news-001938.html
・京都産業大学 東京オフィス
https://www.kyoto-su.ac.jp/campus/tokyo-office/
▼本件に関する問い合わせ先
京都産業大学 広報部
住所：〒603-8555 京都市北区上賀茂本山
TEL：075-705-1411
FAX：075-705-1987
メール：kouhou-bu@star.kyoto-su.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/